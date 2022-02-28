Ellensburg High School honor roll for first semester.
Students on the honor have achieved a 3.0 grade point average or higher, six letter grades or the Running Start equivalent and cannot have a D, F or NC.
- Denotes students who have received an A grade in every class.
SENIORS
ABARCA, ZULIMAR
ADAMS, MAE L.
AIMONE, HUNTER R.
- ALM, DYLAN J.
- ALTMAN-COE, LUCY S.
ARANGO, NATHANIEL C.
ARCEO-ROSAS, JENNIFER
ARIAS-GUERRA, JAZMINE S.
BACH, COURTNEY D.
BACON, JACOB W.
BAKER, SETH J.
- BECKER, LYDIA
BELL, CATHERINE M.
BENTLEY, MORGAN F.
- BERGREN-COOKE, ZACH A.
BLAIR, ADDISON
- BLAISDELL, LYDIA R.
- BLUME, KATIE A.
BOYER, TAYLOR L.
BRECKON, LAYLA
- BRITSCHGI, SARA Z.
BURVEE, GENNA L.
CABALLERO-BARAJAS, CRISTIAN
- CAMPBELL, HANNAH E.
CARON, ADELE C.
CASE, LILY K.
CRANE, AUGUSTUS D.
CARLTON, GRAYCE
DAVIS, KAMBREE
DEBUSSCHERE, AVA L.
- ENGELAND, ANNA
- ESLINGER, MILA J.
- ESTEY, ISABELLA S.
FABIAN LEDESMA, DIEGO
- FAUBION, DALE L.
FENZ, JT
- FISHER, ISABELLA
- FORTIER, RYKER M.
- GARRETT, BRIGID
- GEYER, LILI L.
- GIBSON, CADEN L.
GLADEN, ANDREW T.
GOMEZ, EMMA
- GREENFIELD, MAXWELL H.
HAMMOND, LILLYANA
- HANIUK, KOHNER F
.HANNAHS, CHLOE D.
- HANSEN, KOHL H.
- HANSON, WESTON
HAYS, DANIELLE P.
HECKLY, JARRETT
- HENRY, HANNAH L.
HOLDEMAN, CODY
- HULL, MELANIE A.
- IHRKE, CLAIRE J.
IHRKE, ELIJAH D.
JOHNSON, SAMUEL C.
- JOHNSTON, MAKENZIE
JOLTOK, ALICIA
JOYCE, ELAINE J.
KIRKHAM, THEODORE M.
LAURENT, KATE E.
LAWSON, GRACE
LAZCANO, BERENIZ
- LEWIS, KATHERINE
- MATTSON, CHLOE A.
MCPHERSON, SAVANNA P.
- MERTEN, KATHRYN I.
MEYER, MADELINE
MILLER, TAD K.
MOHLMAN, PARKER J.
- MONTES SALAMANCA, ISABEL
MONTGOMERY, MEREDITH
MOORE, DYLAN R.
MORSE, TATE D.
- NABOYCHIK, COOPER J.
- NABOYCHIK, REAGHAN E.
- NATARAJA, SUVATHI
NOWAK, MASON E.
O’BRIEN, DELIAH G.
OLEA, RAYLENE G.
- PARKER, DALLIN L.
PETERSEN, HEATHER A.
- PHILIP, DYLAN J.
PINKAL, SONIA R.
- RAHMA, NADIA S.
REIMAN, OLIVIA
RIDER, HEATHER L.
- RINEHART, ALLISON R.
RING, CAITLIN V.
- ROMINGER, ASHLYN N.
- ROSS, NOVA T.
- ROTTLER, YSABELLA
- SACKETT, MCKENZIE L.
SANCHEZ, JESUS
SCHNASE, AUDREY M.
SCHRANTZ, DANIEL
SMITH, JORDAN R.
- SMITH, KAELYNN M.
SMITHGALL, CURTIS L.
STEELE, KENDALL D.
STONESIFER, LUIS
- SUN, ORIEN
WAGENECK, ELIJAH M.
WICHERS, JOSHUA
- WOLFENBARGER, BRAIDEN
- WRIGHT, GEORGE P.
JUNIORS
- ALLEN, HINA M.
- ALVARADO, DIANA
- AMOS, HIMIKO D.
ANDERSON, OLIVIA R.
ARLT, CARSYN R.
BARRERA, AL D.
BAUTISTA-LIMON, ALEJANDRO
BEAN, PARKER J.
BLAD, AUNYA J.
BOAST, JOSHUA S.
BOWEN, ETHAN
BROOKS, OWEN B.
BUGNI, JOSEPH A.
BUTTON, LILLIAN L.
CALDERON, ELIAN
- CALLAN, ASHLEY
- CALLENDER-BOHMAN, ELIN
CHILD, ILA
CLASEN, KYLIE
CLYBURN, CHLOE A.
COPPIN LANEGAN, DAVID W.
CORTESE, NATHAN C.
DAVIS, SEAN D.
DE PRIEST, AMBER M.
DUONG, KELLY K.
DUVALL, HIROKA-MADISON
EYLAR, JACKSON B.
FAVERO, VICTORIA M.
FENZ, EMMETT
FRICK, KYLE P.
- FROMHERZ, HOLLY R.
GALVAN-CEJA, ESTEFANY S.
- GAMACHE, ALEXANDRA R.
GARCIA, DANIELLA M.
GARCIA-SANCHEZ, YUNUEN
GRANT, ABIGAIL J.
- GUENTHER, HANNAH L.
HAMMOND, MICAH B.
- HANSEN, HAILEY G.
- HARRELL, ABIGAIL P.
HERION, EVA
HERNANDEZ-RAMIREZ, MARITZA
IRWIN, ANNA C.
- JOHNSON, REBECCA J.
KELLER, LISEL B.
LEAVERTON, ANDROMEDA K.
LEININGER, MARINA L.
LEISHMAN, RYLEE M.
LIAPIS, JACOB
LIBERTO-CONTRERAS,OSWALDO A.
LOGAN, WILLOW L.
LYYSKI, PARKER N.
MACKAY, BRYNLEE
MARRS, GAVIN D.
MARSH, MEGAN
MAURER, JENNA C.
- MESSNER, REAGAN J.
- MISKIMENS, BRYCE
MUHLER, ALEXANDER D.
MUSSER, KAEDEN J.
NAVARRETE MOTA, YESENIA
PALO, NICHOLAS H.
PASCOE, SIENNA J.
- PATTERSON, AVERY G.
PEREZ, CHASE NICHOLAS A.
QUINN, DANIEL A.
RAUSCH, LEIF A.
REYNOLDS, MADELINE R.
RITZENTHALER, CAROL K.
ROBERTS, ABIGAIL E.
- ROGEL, QUINN C.
RUELAS, ALAN A.
SACKETT, BENJAMIN A.
SANDER, AIDAN I.
SAVAGE, ALISON E.
SCHEOPNER, JOSEPHINE A.
- SEAMONS, TAIGAN L.
SHODA, JOSEPHINE M.
- SIMONSON, SARA J.
SITTON, DEVON J.
SMITH, CADEN M.
- SMITH, LILY M.
STEVENS, SKYLER W.
STINSON, ANDREW C.
SULLIVAN, COLE B.
TAYLOR, TATE N.
TEASLEY, EZRI S.
TENERELLI, NYE A.
TORRES, DAISY
TOZER, FAITH M.
VIETZKE, EMMA L.
WRIGHT, CARSON
- YANGAS, DANIEL J.
- ZAVALSKA, YARYNA
SOPHOMORES
ALLENBAUGH, JAMES G.
ANDAYA, DARIUS J.
ARANGO, SERENA H.
BALA, REID D.
BAYNE, LUKE J.
BEDSAUL, EAN M.
BOTTEN, ABBY S.
BOWEN, SHYLOH
BRANNON, DAVID J.
BRYANT, MAGDELAYNA
- BURNHAM, MAREN K.
CALLENDER-BOHMAN, JOHAN C.
CLARK, CY N.
CONNOR, TAYLAH
COOPER, BLAKE S.
COPPOCK, SAMANTHA C.
CORTESE, ELLA M.
DOBSON, KHLOE N.
DORMADY, OLIVER J.
DUNCAN, LEXI M.
- DURHAM, ABIGAIL J.
- DYKES, SUMMER J.
ERICKSON, CRUE T.
ESTEY, TIETON D.
FISKE, ROSEMARY K.
FRANKLIN, KELSEY R.
- FREDRICKSON, ELLIANNA M.
GARCIA-GUERRA, LUIS A.
- GEULA, LIAM F.
GILLESPIE, ALEXIS E.
GILLESPIE, ALLISON G.
- GOHEEN, RONAN D.
HAMMOND, OAKEY A.
HARLIN, DAKOTAH R.
HARVILL, NOLAN C.
- HAZLETT, MILES E.
- HERNANDEZ, ISAAC J.
HOLLIS, ENDYA L.
HYATT, ETHAN A.
HYATT, SYDNEY C.
JASSO, FERNANDO
JESTER, KEIRA N.
JOYCE, HENRY W.
JUNG, SABINE L.
- KENNEDY, KEIRA E.
KERNAN, DANIEL A.
KNACKSTEDT, NICKOLAS
KROGSTADT, HANNAH K.
LEWIS, LEAH K.
LIBENOW, THOMAS
LOEN, GARRETT A.
LOGSDON, ETHAN Z.
LONGO, ASHLYN M.
LONGO, AVERY
- MAHRE, DAPHNE N.
MALLON, KAMRYN C.
MARKUS, EMMA M.
MASUCCIO, PASQUALE G.
MATTSON, KADEN J.
- MAY, MERRIDITH E.
MAYO, KACEY J.
MCCRACKEN, LANDON
MCKEE-BRUNS, AIDAN E.
MELENDRES, HUZ A.
- MERTEN, SARAH L.
MIKOTA, JONATHAN M.
MONTES, ERIKA A.
MORGAN-MCNEIL, KARSEN J.
NEMROW, AVRIE J.
NEW, SOPHIA M.
NIRK, MARGARET-GRACIANA M.
- NOLAN, KRISTA T.
ODD, RYAN D.
OH, RYANE K.
PARKER, SYDNEY J.
PEARSON, ELIJAH D.
PERNAA, REAGAN E.
- POPE, LANIE R.
- RAVET, BROOKE L.
REDWINE, SHEA L.
REYNOLDS, TAYLOR J.
RICHARDS, DYLAN
- RILEY, SEAN S.
RIOS, JASMINE
ROBERTS, MADYSON A.
RODARME, WYATT H.
RODRIGUEZ, EFREN
ROWLEY, MICHELLE K.
- RYDER, EMILY G.
- SACKETT, MADELINE R.
SCHNASE, AIDEN
- SEIM, BROOKE M.
SEXTON, ADRIENNE
SHERGILL, DAVINE K.
SHILLEY, JAYDEN M.
SINGER, ADAM D.
SKISTAD, SYDNEY M.
- SNYDER, PAYTON S.
STANSBURY, WYATT L.
STEELE, MACGUIRE A.
STERKEL, LUKE T.
- STERKEL, SARA S.
STRAWN, MASON C.
STUECKLE, ISAAC S.
- THEISEN, CHRISTIAN W.
TORRES, ELIANA G.
WADE, AVLYNN J.
WALLACE, HALEY L.
- WALLACE, JEREMY
- WARD, TESSA M.
WHITEMARSH, HEIDI E.
WILLIAMS, CLAYTON D.
- WILSON, BRIAR J.
WOLFENBARGER, TREVOR
WOODSIDE, JENNA F.
YANGAS, ZADEN J.
ZAMUDIO, SELENE
FRESHMAN
ADAMS, OWEN T.
ALDER, TAYLOR B.
- ALTMAN-COE, SAMUEL H.
APARICIO, SARAH M.
ARCEO-ROSAS, ROBERTO
ARMSTRONG, ELLA A.
BACH, ALEXANDRA G.
BAKER, CHASE J.
BALA, DERYNN S.
BALDOVINOS, LEONARDO J.
BARRERA, SALVADOR
- BEACHY, EMMA R.
BEAN, ELLA
BECKER, AIMEE E.
BEKBOLATOV, JACOB R.
- BELL, TIFFANY A.
- BENNETT, CHARLES R.
BENNETT, MADILYNN J.
BJORNSTAD, RYLEE A.
BLACKWOOD, AUTUMN L.
- BLAD, CLARA M
.BOAST, GRACE
BOAST, SIDALEE
- BORGER, LANDON P.
BOWEN, BENTLEY R.
BROWN, ADDISON K.
BURRILL, HARRISON W.
BUSCH, OLIVER T.
CARLSON, OLIVIA M.
CAVENESS, ELIZA F.
- CHANG, SERENA
CHASE, CADEN M.
CHAVEZ FIGUEROA, ESTEPHANI
CHILD, JULIEANNE
COON, DEVARUN L.
CUSTER, JAIDA R.
DE LA FUENTE, KYLER R.
DERMOND, ALICE R.
DHUNGANA, ABHASH
DOOLIN, JACE A.
- DUONG, KATY
- DYKES, JORDAN
ERICKSON, EVAN C.
EZELL, ZAYDIN S.
FAVERO, LOUIS S.
FEVERGEON, ISABELLA J.
- FRANCIS, JARRED D.
- FROMHERZ, JOSEPH R.
FRYE, SAMANTHA C.
GAIDOS, EMERSON C.
- GAMACHE, KATHERINE
GANSEREIT, ABIGAIL R.
- GARCIA-GREEN, TERESA P.
GONZALEZ, CARLOS
- GONZALEZ-CENDEJAS, AZUCENA
GUENTHER, CALEB D.
- HANSEN, PETER J.
HECKLY, TYCE
HOLMGREN, LEIF
HOLT, CURTIS J.
INGALLS, GAVIN T.
- INGRAHAM, AUDREY C.
JACOBSON, DAMION
JENKS, AIMEE O.
JENSEN, REESE M.
JOHNSON, BAILEY C.
JOHNSON, OLIVIA B.
KEELING, AVA E.
KENNEDY, CALLIE V.
LARSEN, FAITH A.
LEISHMAN, CHLOEE
LEISHMAN, KEERA J.
LIAPIS, TIMOTHY
LINARES, LILIANA A.
MACE, ABIGAIL J.
MADRID SILVA, AZUL I.
MAGRUDER, COLTON L.
- MARRS, ALANA M.
- MARRS, GARRETT D.
MARTIN, COOPER D.
- MARTONE, EMMALEE M.
MAYS, MCKINLEY L.
MCINTOSH, GRACIE J.
MCPHERSON, CARTER J.
MICHAEL, BRODY E.
- MITCHELL, OLIVIA J.
- MUNGUIA, JESSE A.
- MURPHY, HAZEL R.
NARANJO, EMILIANO J.
NELSON, JOHN J.
- NELSON, SAVANNA
- NEWSCHWANDER, JOCELYN
NYLUND, CODY D.
PATON, AISLIN J.
- PHILIP, JAMISON R.
- PITA-IBARRA, THEO
QUINN, LYDIA
RAMOS-PELAYO, NERY M.
RAUSCH, ERIC J.
- RAY, ELIANA D.
REIMAN, JACK R.
RICHARDS, ANNIKA J.
RICHMOND, AUDREY P.
RIOS, SAMANTHA K.
RIVERA, JASMIN E.
ROCHESTER, KAYLEE A.
RODRIGUES, ADDISON M.
- ROGEL, LAYNE E.
ROGERS, COLE T.
ROJAS, ARIETTNA M.
- ROMINGER, JONATHAN P.
- ROTTER, JENSEN
ROUSH, NAOMI
RUBY, HYRUM
- SAVAGE, KELBY C.
- SCHMIDT, JUSTUS M.
SCHOOS, EVELYN I.
SCHUMAIER, ADELAYDE M.
- SCOVILLE, GWYNDOLYN T.
SEED, KYLAH M.
SETH, DAILEY J.
SHERLEY, BODE J.
SHEWELL, CHEYENNE N.
SINCLAIR, GABRIEL R.
SMITH, HALLE M.