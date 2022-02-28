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Ellensburg High School honor roll for first semester.

Students on the honor have achieved a 3.0 grade point average or higher, six letter grades or the Running Start equivalent and cannot have a D, F or NC.

  • Denotes students who have received an A grade in every class.

SENIORS

ABARCA, ZULIMAR

ADAMS, MAE L.

AIMONE, HUNTER R.

  • ALM, DYLAN J.
  • ALTMAN-COE, LUCY S.

ARANGO, NATHANIEL C.

ARCEO-ROSAS, JENNIFER

ARIAS-GUERRA, JAZMINE S.

BACH, COURTNEY D.

BACON, JACOB W.

BAKER, SETH J.

  • BECKER, LYDIA

BELL, CATHERINE M.

BENTLEY, MORGAN F.

  • BERGREN-COOKE, ZACH A.

BLAIR, ADDISON

  • BLAISDELL, LYDIA R.
  • BLUME, KATIE A.

BOYER, TAYLOR L.

BRECKON, LAYLA

  • BRITSCHGI, SARA Z.

BURVEE, GENNA L.

CABALLERO-BARAJAS, CRISTIAN

  • CAMPBELL, HANNAH E.

CARON, ADELE C.

CASE, LILY K.

CRANE, AUGUSTUS D.

CARLTON, GRAYCE

DAVIS, KAMBREE

DEBUSSCHERE, AVA L.

  • ENGELAND, ANNA
  • ESLINGER, MILA J.
  • ESTEY, ISABELLA S.

FABIAN LEDESMA, DIEGO

  • FAUBION, DALE L.

FENZ, JT

  • FISHER, ISABELLA
  • FORTIER, RYKER M.
  • GARRETT, BRIGID
  • GEYER, LILI L.
  • GIBSON, CADEN L.

GLADEN, ANDREW T.

GOMEZ, EMMA

  • GREENFIELD, MAXWELL H.

HAMMOND, LILLYANA

  • HANIUK, KOHNER F

.HANNAHS, CHLOE D.

  • HANSEN, KOHL H.
  • HANSON, WESTON

HAYS, DANIELLE P.

HECKLY, JARRETT

  • HENRY, HANNAH L.

HOLDEMAN, CODY

  • HULL, MELANIE A.
  • IHRKE, CLAIRE J.

IHRKE, ELIJAH D.

JOHNSON, SAMUEL C.

  • JOHNSTON, MAKENZIE

JOLTOK, ALICIA

JOYCE, ELAINE J.

KIRKHAM, THEODORE M.

LAURENT, KATE E.

LAWSON, GRACE

LAZCANO, BERENIZ

  • LEWIS, KATHERINE
  • MATTSON, CHLOE A.

MCPHERSON, SAVANNA P.

  • MERTEN, KATHRYN I.

MEYER, MADELINE

MILLER, TAD K.

MOHLMAN, PARKER J.

  • MONTES SALAMANCA, ISABEL

MONTGOMERY, MEREDITH

MOORE, DYLAN R.

MORSE, TATE D.

  • NABOYCHIK, COOPER J.
  • NABOYCHIK, REAGHAN E.
  • NATARAJA, SUVATHI

NOWAK, MASON E.

O’BRIEN, DELIAH G.

OLEA, RAYLENE G.

  • PARKER, DALLIN L.

PETERSEN, HEATHER A.

  • PHILIP, DYLAN J.

PINKAL, SONIA R.

  • RAHMA, NADIA S.

REIMAN, OLIVIA

RIDER, HEATHER L.

  • RINEHART, ALLISON R.

RING, CAITLIN V.

  • ROMINGER, ASHLYN N.
  • ROSS, NOVA T.
  • ROTTLER, YSABELLA
  • SACKETT, MCKENZIE L.

SANCHEZ, JESUS

SCHNASE, AUDREY M.

SCHRANTZ, DANIEL

SMITH, JORDAN R.

  • SMITH, KAELYNN M.

SMITHGALL, CURTIS L.

STEELE, KENDALL D.

STONESIFER, LUIS

  • SUN, ORIEN

WAGENECK, ELIJAH M.

WICHERS, JOSHUA

  • WOLFENBARGER, BRAIDEN
  • WRIGHT, GEORGE P.

JUNIORS

  • ALLEN, HINA M.
  • ALVARADO, DIANA
  • AMOS, HIMIKO D.

ANDERSON, OLIVIA R.

ARLT, CARSYN R.

BARRERA, AL D.

BAUTISTA-LIMON, ALEJANDRO

BEAN, PARKER J.

BLAD, AUNYA J.

BOAST, JOSHUA S.

BOWEN, ETHAN

BROOKS, OWEN B.

BUGNI, JOSEPH A.

BUTTON, LILLIAN L.

CALDERON, ELIAN

  • CALLAN, ASHLEY
  • CALLENDER-BOHMAN, ELIN

CHILD, ILA

CLASEN, KYLIE

CLYBURN, CHLOE A.

COPPIN LANEGAN, DAVID W.

CORTESE, NATHAN C.

DAVIS, SEAN D.

DE PRIEST, AMBER M.

DUONG, KELLY K.

DUVALL, HIROKA-MADISON

EYLAR, JACKSON B.

FAVERO, VICTORIA M.

FENZ, EMMETT

FRICK, KYLE P.

  • FROMHERZ, HOLLY R.

GALVAN-CEJA, ESTEFANY S.

  • GAMACHE, ALEXANDRA R.

GARCIA, DANIELLA M.

GARCIA-SANCHEZ, YUNUEN

GRANT, ABIGAIL J.

  • GUENTHER, HANNAH L.

HAMMOND, MICAH B.

  • HANSEN, HAILEY G.
  • HARRELL, ABIGAIL P.

HERION, EVA

HERNANDEZ-RAMIREZ, MARITZA

IRWIN, ANNA C.

  • JOHNSON, REBECCA J.

KELLER, LISEL B.

LEAVERTON, ANDROMEDA K.

LEININGER, MARINA L.

LEISHMAN, RYLEE M.

LIAPIS, JACOB

LIBERTO-CONTRERAS,OSWALDO A.

LOGAN, WILLOW L.

LYYSKI, PARKER N.

MACKAY, BRYNLEE

MARRS, GAVIN D.

MARSH, MEGAN

MAURER, JENNA C.

  • MESSNER, REAGAN J.
  • MISKIMENS, BRYCE

MUHLER, ALEXANDER D.

MUSSER, KAEDEN J.

NAVARRETE MOTA, YESENIA

PALO, NICHOLAS H.

PASCOE, SIENNA J.

  • PATTERSON, AVERY G.

PEREZ, CHASE NICHOLAS A.

QUINN, DANIEL A.

RAUSCH, LEIF A.

REYNOLDS, MADELINE R.

RITZENTHALER, CAROL K.

ROBERTS, ABIGAIL E.

  • ROGEL, QUINN C.

RUELAS, ALAN A.

SACKETT, BENJAMIN A.

SANDER, AIDAN I.

SAVAGE, ALISON E.

SCHEOPNER, JOSEPHINE A.

  • SEAMONS, TAIGAN L.

SHODA, JOSEPHINE M.

  • SIMONSON, SARA J.

SITTON, DEVON J.

SMITH, CADEN M.

  • SMITH, LILY M.

STEVENS, SKYLER W.

STINSON, ANDREW C.

SULLIVAN, COLE B.

TAYLOR, TATE N.

TEASLEY, EZRI S.

TENERELLI, NYE A.

TORRES, DAISY

TOZER, FAITH M.

VIETZKE, EMMA L.

WRIGHT, CARSON

  • YANGAS, DANIEL J.
  • ZAVALSKA, YARYNA

SOPHOMORES

ALLENBAUGH, JAMES G.

ANDAYA, DARIUS J.

ARANGO, SERENA H.

BALA, REID D.

BAYNE, LUKE J.

BEDSAUL, EAN M.

BOTTEN, ABBY S.

BOWEN, SHYLOH

BRANNON, DAVID J.

BRYANT, MAGDELAYNA

  • BURNHAM, MAREN K.

CALLENDER-BOHMAN, JOHAN C.

CLARK, CY N.

CONNOR, TAYLAH

COOPER, BLAKE S.

COPPOCK, SAMANTHA C.

CORTESE, ELLA M.

DOBSON, KHLOE N.

DORMADY, OLIVER J.

DUNCAN, LEXI M.

  • DURHAM, ABIGAIL J.
  • DYKES, SUMMER J.

ERICKSON, CRUE T.

ESTEY, TIETON D.

FISKE, ROSEMARY K.

FRANKLIN, KELSEY R.

  • FREDRICKSON, ELLIANNA M.

GARCIA-GUERRA, LUIS A.

  • GEULA, LIAM F.

GILLESPIE, ALEXIS E.

GILLESPIE, ALLISON G.

  • GOHEEN, RONAN D.

HAMMOND, OAKEY A.

HARLIN, DAKOTAH R.

HARVILL, NOLAN C.

  • HAZLETT, MILES E.
  • HERNANDEZ, ISAAC J.

HOLLIS, ENDYA L.

HYATT, ETHAN A.

HYATT, SYDNEY C.

JASSO, FERNANDO

JESTER, KEIRA N.

JOYCE, HENRY W.

JUNG, SABINE L.

  • KENNEDY, KEIRA E.

KERNAN, DANIEL A.

KNACKSTEDT, NICKOLAS

KROGSTADT, HANNAH K.

LEWIS, LEAH K.

LIBENOW, THOMAS

LOEN, GARRETT A.

LOGSDON, ETHAN Z.

LONGO, ASHLYN M.

LONGO, AVERY

  • MAHRE, DAPHNE N.

MALLON, KAMRYN C.

MARKUS, EMMA M.

MASUCCIO, PASQUALE G.

MATTSON, KADEN J.

  • MAY, MERRIDITH E.

MAYO, KACEY J.

MCCRACKEN, LANDON

MCKEE-BRUNS, AIDAN E.

MELENDRES, HUZ A.

  • MERTEN, SARAH L.

MIKOTA, JONATHAN M.

MONTES, ERIKA A.

MORGAN-MCNEIL, KARSEN J.

NEMROW, AVRIE J.

NEW, SOPHIA M.

NIRK, MARGARET-GRACIANA M.

  • NOLAN, KRISTA T.

ODD, RYAN D.

OH, RYANE K.

PARKER, SYDNEY J.

PEARSON, ELIJAH D.

PERNAA, REAGAN E.

  • POPE, LANIE R.
  • RAVET, BROOKE L.

REDWINE, SHEA L.

REYNOLDS, TAYLOR J.

RICHARDS, DYLAN

  • RILEY, SEAN S.

RIOS, JASMINE

ROBERTS, MADYSON A.

RODARME, WYATT H.

RODRIGUEZ, EFREN

ROWLEY, MICHELLE K.

  • RYDER, EMILY G.
  • SACKETT, MADELINE R.

SCHNASE, AIDEN

  • SEIM, BROOKE M.

SEXTON, ADRIENNE

SHERGILL, DAVINE K.

SHILLEY, JAYDEN M.

SINGER, ADAM D.

SKISTAD, SYDNEY M.

  • SNYDER, PAYTON S.

STANSBURY, WYATT L.

STEELE, MACGUIRE A.

STERKEL, LUKE T.

  • STERKEL, SARA S.

STRAWN, MASON C.

STUECKLE, ISAAC S.

  • THEISEN, CHRISTIAN W.

TORRES, ELIANA G.

WADE, AVLYNN J.

WALLACE, HALEY L.

  • WALLACE, JEREMY
  • WARD, TESSA M.

WHITEMARSH, HEIDI E.

WILLIAMS, CLAYTON D.

  • WILSON, BRIAR J.

WOLFENBARGER, TREVOR

WOODSIDE, JENNA F.

YANGAS, ZADEN J.

ZAMUDIO, SELENE

FRESHMAN

ADAMS, OWEN T.

ALDER, TAYLOR B.

  • ALTMAN-COE, SAMUEL H.

APARICIO, SARAH M.

ARCEO-ROSAS, ROBERTO

ARMSTRONG, ELLA A.

BACH, ALEXANDRA G.

BAKER, CHASE J.

BALA, DERYNN S.

BALDOVINOS, LEONARDO J.

BARRERA, SALVADOR

  • BEACHY, EMMA R.

BEAN, ELLA

BECKER, AIMEE E.

BEKBOLATOV, JACOB R.

  • BELL, TIFFANY A.
  • BENNETT, CHARLES R.

BENNETT, MADILYNN J.

BJORNSTAD, RYLEE A.

BLACKWOOD, AUTUMN L.

  • BLAD, CLARA M

.BOAST, GRACE

BOAST, SIDALEE

  • BORGER, LANDON P.

BOWEN, BENTLEY R.

BROWN, ADDISON K.

BURRILL, HARRISON W.

BUSCH, OLIVER T.

CARLSON, OLIVIA M.

CAVENESS, ELIZA F.

  • CHANG, SERENA

CHASE, CADEN M.

CHAVEZ FIGUEROA, ESTEPHANI

CHILD, JULIEANNE

COON, DEVARUN L.

CUSTER, JAIDA R.

DE LA FUENTE, KYLER R.

DERMOND, ALICE R.

DHUNGANA, ABHASH

DOOLIN, JACE A.

  • DUONG, KATY
  • DYKES, JORDAN

ERICKSON, EVAN C.

EZELL, ZAYDIN S.

FAVERO, LOUIS S.

FEVERGEON, ISABELLA J.

  • FRANCIS, JARRED D.
  • FROMHERZ, JOSEPH R.

FRYE, SAMANTHA C.

GAIDOS, EMERSON C.

  • GAMACHE, KATHERINE

GANSEREIT, ABIGAIL R.

  • GARCIA-GREEN, TERESA P.

GONZALEZ, CARLOS

  • GONZALEZ-CENDEJAS, AZUCENA

GUENTHER, CALEB D.

  • HANSEN, PETER J.

HECKLY, TYCE

HOLMGREN, LEIF

HOLT, CURTIS J.

INGALLS, GAVIN T.

  • INGRAHAM, AUDREY C.

JACOBSON, DAMION

JENKS, AIMEE O.

JENSEN, REESE M.

JOHNSON, BAILEY C.

JOHNSON, OLIVIA B.

KEELING, AVA E.

KENNEDY, CALLIE V.

LARSEN, FAITH A.

LEISHMAN, CHLOEE

LEISHMAN, KEERA J.

LIAPIS, TIMOTHY

LINARES, LILIANA A.

MACE, ABIGAIL J.

MADRID SILVA, AZUL I.

MAGRUDER, COLTON L.

  • MARRS, ALANA M.
  • MARRS, GARRETT D.

MARTIN, COOPER D.

  • MARTONE, EMMALEE M.

MAYS, MCKINLEY L.

MCINTOSH, GRACIE J.

MCPHERSON, CARTER J.

MICHAEL, BRODY E.

  • MITCHELL, OLIVIA J.
  • MUNGUIA, JESSE A.
  • MURPHY, HAZEL R.

NARANJO, EMILIANO J.

NELSON, JOHN J.

  • NELSON, SAVANNA
  • NEWSCHWANDER, JOCELYN

NYLUND, CODY D.

PATON, AISLIN J.

  • PHILIP, JAMISON R.
  • PITA-IBARRA, THEO

QUINN, LYDIA

RAMOS-PELAYO, NERY M.

RAUSCH, ERIC J.

  • RAY, ELIANA D.

REIMAN, JACK R.

RICHARDS, ANNIKA J.

RICHMOND, AUDREY P.

RIOS, SAMANTHA K.

RIVERA, JASMIN E.

ROCHESTER, KAYLEE A.

RODRIGUES, ADDISON M.

  • ROGEL, LAYNE E.

ROGERS, COLE T.

ROJAS, ARIETTNA M.

  • ROMINGER, JONATHAN P.
  • ROTTER, JENSEN

ROUSH, NAOMI

RUBY, HYRUM

  • SAVAGE, KELBY C.
  • SCHMIDT, JUSTUS M.

SCHOOS, EVELYN I.

SCHUMAIER, ADELAYDE M.

  • SCOVILLE, GWYNDOLYN T.

SEED, KYLAH M.

SETH, DAILEY J.

SHERLEY, BODE J.

SHEWELL, CHEYENNE N.

SINCLAIR, GABRIEL R.

SMITH, HALLE M.

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