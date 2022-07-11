Ellensburg High School released its honor roll for spring quarter, 2022.
To qualify a student must earn a 3.0 grade point average or above, six letter grades or the Running Start equivalent and cannot earn a D, F or NC.
Senior class
ABARCA, ZULIMAR
ADAMS, MAE L.
AIMONE, HUNTER R.
ALM, DYLAN J.
ALTMAN-COE, LUCY S.
ARANGO, NATHANIEL C.
ARAUZA, ABRAHAM
*ARCEO-ROSAS, JENNIFER
ARIAS-GUERRA, JAZMINE S.
*BACH, COURTNEY D.
BACON, JACOB W.
BAKER, SETH J.
BALDWIN, JOHN D.
BECKER, LYDIA
BELL, CATHERINE
BENTLEY, MORGAN F.
*BERGREN-COOKE, ZACH A.
BLAISDELL, LYDIA R.
BRECKON, LAYLA
BRITSCHGI, SARA Z.
*CAMPBELL, HANNAH E.
CASE, LILY K.
CRANE, AUGUSTUS D.
DAVIS, KAMBREE
DEBUSSCHERE, AVA L.
DORMADY, ISAAC H.
ESLINGER, MILA J.
*ESTEY, ISABELLA S.
FABIAN LEDESMA, DIEGO
FAUBION, DALE L.
GARCIA,MITCHELL
*GARRETT, BRIGID
GEYER, LILI L.
*GIBSON, CADEN L.
GIBSON, KAILEE N.
GLADEN, ANDREW T.
HAMMOND, LILLYANA
*HANIUK, KOHNER F.
HANNAHS, CHLOE D.
*HANSEN, KOHL H.
*HANSON, WESTON
HARSTAD, KURTIS M
HAYS, DANIELLE P.
HECKLY, JARRETT
HOLDEMAN, CODY
*HULL, MELANIE A.
*IHRKE, CLAIRE J.
IHRKE, ELIJAH D.
INGALLS, TYLER L.
*JOHNSTON, MACKENZIE
JOLTOK, ALICIA
JOYCE, ELAINE J.
KASSELIS-SMITH, ANDREW M.
LAURENT, KATE E.
LAZCANO, BERENIZ
*MATTSON, CHLOE A.
MAYER, LANEY
MCCONNELL, AUDREY C.
*MERTEN, KATHRYN I.
*MONTES SALAMANCA, ISABEL
MOORE, DYLAN R.
*MORSE, TATE D.
*NABOYCHIK, COOPER J.
*NABOYCHIK, REAGHAN E.
NATARAJA, SUVATHI
NEWHARD, DYLAN
O'BRIEN, DELIAH G.
*PARKER, DALLIN L.
*PHILIP, DYLAN J.
RAHMA, NADIA S.
RIDER, HEATHER L.
*RINEHART, ALLISON R.
RING, CAITLIN V.
*ROMINGER, ASHLYN N.
*ROSS, NOVA T.
ROTTER, FAITH E.
*SACKETT, MCKENZIE L.
SANCHEZ, JESUS
*SCHRANTZ, DANIEL
*SMITH, KAELYNN M.
SMITHGALL, CURTIS L.
*SUN, ORIEN
TOMPKINS, HUNTER D.
UREN, CHEYENNE
WAGENECK, ELIJAH M.
*WHITEMARSH, ABBY J.
WICHERS, JOSHUA
WINTER, KASSIDY
WOLFENBARGER, BRAIDEN M.
*WRIGHT, GEORGE P.
*ZAVALSKA, YARYNA
ZIMMERMAN, ANNIKA
ZIMMERMAN, VICTORIA S.
Junior class
*ALLEN, HINA M.
*ALVARADO, DIANA
*AMOS, HIMIKO D.
ANDERSON, OLIVIA R.
ARLT, CARSYN R.
BAUTISTA-LIMON, ALEJANDRO
BEAN, PARKER J.
BOAST, JOSHUA S.
BODENMAN, MADELINE
BOSWELL, ELIZABETH Z.
BOWEN, ETHAN
BROOKS, OWEN B.
BUGNI, JOSEPH A.
BUTTON, LILLIAN L.
CALDERON, ELIAN
*CALLAN, ASHLEY
*CALLENDER-BOHMAN, ELIN S.
CARTER, TIMOTHY P.
*CHILD, ILA
COPPIN LANEGAN, DAVID W.
CORTESE, NATHAN C.
CZISKE, ELSIE A.
DAVIS, SEAN D.
DUNCAN, HAILEY L.
DUONG, KELLY K.
DUVALL, HIROKA-MADISON L.
ELLIS, EMMAJOON
EYLAR, JACKSON B.
FAVERO, VICTORIA M.
FENZ, EMMETT
FRICK, KYLE P.
*FROMHERZ, HOLLY R.
*GALVAN-CEJA, ESTEFANY S.
*GAMACHE, ALEXANDRA R.
*GARCIA, DANIELLA M.
GOMEZ, IZAIAH J.
GOMEZ-VILCHIS, RAFAEL J.
*GRANT, ABIGAIL J.
GUENTHER, HANNAH L
GUERRERO, HUGO A.
*HANSEN, HAILEY G.
*HARRELL, ABIGAIL P.
HEGER, CORBAN L.
HERION, EVA
HOLT, EMILY G.
*JOHNSON, REBECCA J.
LEAVERTON, ANDROMEDA K.
LEININGER, MARINA L.
LEISHMAN, RYLEE M.
LIBERTO-CONTRERAS, OSWALDO
LOGAN, WILLOW L.
LUNDQUIST, HADDON T.
LYYSKI, PARKER N.
MABBUTT, SAMANTHA J.
MACKAY, BRYNLEE
MARRS, GAVIN D.
MAURER, JENNA C.
*MESSNER, REAGAN J.
MILLETT, SARA D.
*MISKIMENS, BRYCE
MUHLER, ALEXANDER D.
MUSSER, KAEDEN J.
NAVARRETE MOTA, YESENIA E.
PANATTONI, EMILY M.
*PATTERSON, AVERY G.
PEREZ, CHASE NICHOLAS A.
*QUINN, DANIEL A.
RAMSEY, KURTIS L.
*REYNOLDS, MADELINE R.
ROBERTS, ABIGAIL E.
*ROGEL, QUINN C.
RUELAS, ALAN A.
SANDER, AIDAN I.
SAVAGE, ALISON E.
*SCHEOPNER, JOSEPHINE A.
*SEAMONS, TAIGAN L.
SHODA, JOSEPHINE M.
*SIMONSON, SARA J.
SITTON, DEVON J.
SMITH, CADEN M.
SMITH, LILY M.
SULLIVAN, COLE B.
SVENDSEN, THOMAS R.
TAYLOR, TATE N.
TEASLEY, EZRI S.
TENERELLI, NYE A.
VARGAS-VALLE, JORDAN
VICENTE, ABEYTZI
VIETZKE, EMMA L.
WAGENECK, EZEKIEL R.
WANG (BREWER), DEZIRAE F.
YANGAS, DANIEL J.
Sophomore class
ALLENBAUGH, JAMES G.
ANDAYA, DARIUS J.
ARANGO, SERENA H.
AVEY, CORBAN B.
BALA, REID D.
BAYNE, LUKE J.
BEDSAUL, EAN M.
BOWEN, SHYLOH
BRAITHWAITE, RUGER A.
BRANNON, DAVID J.
BRYANT, MAGDELAYNA
*BURNHAM, MAREN K.
CAGLE, MADISON G.
CALLENDER-BOHMAN, JOHAN C.
CHAVEZ-REYNAGA, MARCOS A.
CLARK, CY N.
COOPER, BLAKE S.
COPPOCK, SAMANTHA C.
CORTESE, ELLA M.
DORMADY, OLIVER J.
DUNCAN, LEXI M.
*DURHAM, ABIGAIL J.
DYKES, SUMMER J.
ERNSTER, ETHAN J.
ESTEY, TIETON D.
FISKE, ROSEMARY K.
FRANKLIN, KELSEY R.
*FREDRICKSON, ELLIANNA M.
*GEULA, LIAM F.
GILLESPIE, ALEXIS E.
GILLESPIE, ALLISON G.
*GOHEEN, RONAN D.
HAGEN, KAYLYNN A.
HAMMOND, OAKEY A.
*HAZLETT, MILES E.
HEGGE, BOSTON T.
*HERNANDEZ, ISAAC J.
HOLLIS, ENDYA L.
HYATT, ETHAN A.
HYATT, SYDNEY C.
JASSO, FERNANDO
JESTER, KEIRA N.
JOHNSTON, SAMANTHA J.
JONES, KAVARA L.
JOYCE, HENRY W.
JUNG, SABINE L.
*KENNEDY, KEIRA E.
KNACKSTEDT, NICKOLAS
LEWIS, LEAH K.
LOEN, GARRETT A.
LUND, ALYSSA-MACKENZIE H.
*MAHRE, DAPHNE N.
MARKUS, EMMA M.
MASUCCIO, PASQUALE G.
MATTSON, KADEN J.
MAYO, KACEY J.
MCCRACKEN, LANDON
*MCKEE-BRUNS, AIDAN E.
MCLAUGHLIN, TYSEN P.
*MCREYNOLDS, DANIEL M.
MELENDRES, HUZ A.
*MERTEN, SARAH L.
MIKOTA, JONATHAN M.
MORGAN-MCNEIL, KARSEN J.
*NEW, SOPHIA M.
NIRK, MARGARET-GRACIANA M.
NOLAN, KRISTA T.
ODD, RYAN D.
OH, RYANE K.
PARKER, SYDNEY J.
PEARSON, ELIJAH D.
PERNAA, REAGAN E.
*POPE, LANIE R.
*RAVET, BROOKE L.
REDWINE, SHEA L.
REYNOLDS, TAYLOR J.
RICE, GRYFFIN R.
RICHARDS, DYLAN
*RILEY, SEAN S.
RIOS, JASMINE
RODARME, WYATT H.
ROSAS, MARVIN J.
*RYDER, EMILY G.
SACKETT, MADELINE R
SCHNASE, AIDEN
*SEIM, BROOKE M.
SEXTON, ADRIENNE
SHERGILL, DAVINE K.
SHILLEY, JAYDEN M.
SINGER, ADAM D.
SMITH, SHELBY C.
SNOW, CARSON J.
*SNYDER, PAYTON S.
STANSBURY, WYATT L.
*STEELE, MACGUIRE A.
STERKEL, LUKE T.
*STERKEL, SARA S.
STRAWN, MASON C.
STUECKLE, ISAAC S.
THEISEN, CHRISTIAN W.
TORRES, ELIANA G.
TOUCHATT, BAILEY M.
TREVINO, SKYLYNNE D.
VARNUM, DOUGLAS W.
WADE, AVLYNN J.
*WALLACE, HALEY L.
*WALLACE, JEREMY
*WARD, TESSA M.
WHITEMARSH, HEIDI E.
WILLIAMS, CLAYTON D.
*WILSON, BRIAR J.
WOLFENBARGER, TREVOR
WOODSIDE, JENNA F.
YANGAS, ZADEN J.
ZAMUDIO, SELENE
Freshman class
ADAMS, OWEN T.
ALDER, TAYLOR B.
*ALTMAN-COE, SAMUEL H.
ANDERSON, GABRIEL W.
APARICIO, SARAH M.
ARCEO-ROSAS, ROBERTO
ARMSTRONG, ELLA A.
ARONICA, KLAIRYSSA C.
BACH, ALEXANDRA G.
BALA, DERYNN S.
BARRERA, SALVADOR
BARSNESS, COLTON M.
*BEACHY, EMMA R.
*BEAN, ELLA
BECKER, AIMEE E.
BELL, TIFFANY A.
*BENNETT, CHARLES R.
BENNETT, MADILYNN J.
BENSON, FAITH M.
BLACKWOOD, AUTUMN L.
*BLAD, CLARA M.
BOAST, GRACE
BOAST, SIDALEE
*BORGER, LANDON P.
BOSS, RICHARD D.
BOWEN, BENTLEY R.
BROWN, ADDISON K.
BURRILL, HARRISON W.
CARLSON, OLIVIA M.
*CHANG, SERENA
CHASE, CADEN M.
CHAVEZ FIGUEROA, ESTEPHANI
*CHILD, JULIEANNE
COON, DEVARUN L.
CUSTER, JAIDA R.
DE LA FUENTE, KYLER R.
DERMOND, ALICE R.
DHUNGANA, ABHASH
DOOLIN, JACE A.
*DUONG, KATY
*DYKES, JORDAN
ENGELAND, JACOB D.
ERICKSON, EVAN C.
EZELL, ZAYDIN S.
FAVERO, LOUIS S.
FEVERGEON, ISABELLA J.
FORRESTER, ALEXA C.
*FRANCIS, JARRED D.
FROMHERZ, JOSEPH R.
*FRYE, SAMANTHA C.
*GAIDOS, EMERSON C.
*GAMACHE, KATHERINE
*GANSEREIT, ABIGAIL R.
*GARCIA-GREEN, TERESA P.
GONZALEZ, CARLOS
*GONZALEZ-CENDEJAS, AZUCENA
GUENTHER, CALEB D.
HAGEMEIER, BREY M.
HANSEN, PETER J.
HECKLY, TYCE
HOLMGREN, LEIF
HOLT, CURTIS J.
INGALLS, GAVIN T.
*INGRAHAM, AUDREY C.
*JACOBSON, DAMION
JENKS, AIMEE O.
JENSEN, REESE M.
JOHNSON, BAILEY C.
*JOHNSON, OLLIE B.
KENNEDY, CALLIE V.
LARSEN, FAITH A.
LIAPIS, TIMOTHY
LINARES, LILIANA A.
MACE, ABIGAIL J.
MADRID SILVA, AZUL I.
MAGRUDER, COLTON L.
*MARRS, ALANA M.
*MARRS, GARRETT D.
MARTIN, COOPER D.
MARTINEZ GUERRERO, IRAM
*MARTONE, EMMALEE M.
MAYS, MCKINLEY L.
MCINTOSH, GRACIE J.
MCPHERSON, CARTER J.
*MICHAEL, BRODY E.
*MITCHELL, OLIVIA J.
*MUNGUIA, JESSE A.
*MURPHY, HAZEL R.
NARANJO, EMILIANO J.
NELSON, JOHN J.
*NELSON, SAVANNA
*NEWSCHWANDER, JOCELYN
PATON, AISLIN J.
*PHILIP, JAMISON R.
*QUINN, LYDIA
RAMIREZ, YARIDZA
RAMOS-PELAYO, NERY M.
RAUSCH, ERIC J.
*RAY, ELIANA D.
REIMAN, JACK R.
*RICHARDS, ANNIKA J.
RICHERT, LILY A.
RIVERA, JASMIN E.
RIVERA, RUBY S.
RODRIGUES, ADDISON M.
*ROGEL, LAYNE E.
*ROGERS, COLE T.
*ROMINGER, JONATHAN P.
*ROTTER, JENSEN
ROUSH, NAOMI
RUBY, HYRUM
SANCHEZ, BRISSA M.
*SAVAGE, KELBY C.
*SCHMIDT, JUSTUS M.
*SCHOOS, EVELYN I.
SCHUMAIER, ADELAYDE M.
SCOVILLE, GWYNDOLYN T.
SEED, KYLAH M.
SETH, DAILEY J.
SHERLEY, BODE J.
SHEWELL, CHEYENNE N.
SMITH, BLAKE D.
*SMITH, HALLE M.
*SUNDESTEN, ASHLYN K.
SZELIGA, FINNEGAN G.
TE, KELLY C.
THOMAS, JAMES A.
*THOMASSEN, DYLAN P.
*THORN, AMARE P.
*TIREY, HANNAH A.
TWAITES, KAILER A.
VERGARA, ESTEBAN
VICENTE-ARIAS, JOSUE D.
VILLA, PAULINA
*WAGENECK, MEGAN G.
WALTERS, MADISON E.
WHITTINGTON, EMBER L.
WICHERS, MADISON K.
WICKERATH, AUSTIN J.
WILLARD, COLTON E.
*WILLARD, KEATON A.
WILLIAMS, LAYLA B.
WILSON, SOPHIA R.
WINEGEART, ALEXIS L.
WOLFENBARGER, AUDREY G.
*WOODS-VALLEJO, LUCA A.
*WOOLDRIDGE, KAYLEE L.
*WORLEY, LAUREN R.
*YAAP, LINDSEY A.
YAAP, LUKE M.
ZEPEDA, DIEGO
* Indicates student received all A grades.