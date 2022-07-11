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Ellensburg High School released its honor roll for spring quarter, 2022.

To qualify a student must earn a 3.0 grade point average or above, six letter grades or the Running Start equivalent and cannot earn a D, F or NC.

Senior class

ABARCA, ZULIMAR

ADAMS, MAE L.

AIMONE, HUNTER R.

ALM, DYLAN J.

ALTMAN-COE, LUCY S.

ARANGO, NATHANIEL C.

ARAUZA, ABRAHAM

*ARCEO-ROSAS, JENNIFER

ARIAS-GUERRA, JAZMINE S.

*BACH, COURTNEY D.

BACON, JACOB W.

BAKER, SETH J.

BALDWIN, JOHN D.

BECKER, LYDIA

BELL, CATHERINE

BENTLEY, MORGAN F.

*BERGREN-COOKE, ZACH A.

BLAISDELL, LYDIA R.

BRECKON, LAYLA

BRITSCHGI, SARA Z.

*CAMPBELL, HANNAH E.

CASE, LILY K.

CRANE, AUGUSTUS D.

DAVIS, KAMBREE

DEBUSSCHERE, AVA L.

DORMADY, ISAAC H.

ESLINGER, MILA J.

*ESTEY, ISABELLA S.

FABIAN LEDESMA, DIEGO

FAUBION, DALE L.

GARCIA,MITCHELL

*GARRETT, BRIGID

GEYER, LILI L.

*GIBSON, CADEN L.

GIBSON, KAILEE N.

GLADEN, ANDREW T.

HAMMOND, LILLYANA

*HANIUK, KOHNER F.

HANNAHS, CHLOE D.

*HANSEN, KOHL H.

*HANSON, WESTON

HARSTAD, KURTIS M

HAYS, DANIELLE P.

HECKLY, JARRETT

HOLDEMAN, CODY

*HULL, MELANIE A.

*IHRKE, CLAIRE J.

IHRKE, ELIJAH D.

INGALLS, TYLER L.

*JOHNSTON, MACKENZIE

JOLTOK, ALICIA

JOYCE, ELAINE J.

KASSELIS-SMITH, ANDREW M.

LAURENT, KATE E.

LAZCANO, BERENIZ

*MATTSON, CHLOE A.

MAYER, LANEY

MCCONNELL, AUDREY C.

*MERTEN, KATHRYN I.

*MONTES SALAMANCA, ISABEL

MOORE, DYLAN R.

*MORSE, TATE D.

*NABOYCHIK, COOPER J.

*NABOYCHIK, REAGHAN E.

NATARAJA, SUVATHI

NEWHARD, DYLAN

O'BRIEN, DELIAH G.

*PARKER, DALLIN L.

*PHILIP, DYLAN J.

RAHMA, NADIA S.

RIDER, HEATHER L.

*RINEHART, ALLISON R.

RING, CAITLIN V.

*ROMINGER, ASHLYN N.

*ROSS, NOVA T.

ROTTER, FAITH E.

*SACKETT, MCKENZIE L.

SANCHEZ, JESUS

*SCHRANTZ, DANIEL

*SMITH, KAELYNN M.

SMITHGALL, CURTIS L.

*SUN, ORIEN

TOMPKINS, HUNTER D.

UREN, CHEYENNE

WAGENECK, ELIJAH M.

*WHITEMARSH, ABBY J.

WICHERS, JOSHUA

WINTER, KASSIDY

WOLFENBARGER, BRAIDEN M.

*WRIGHT, GEORGE P.

*ZAVALSKA, YARYNA

ZIMMERMAN, ANNIKA

ZIMMERMAN, VICTORIA S.

Junior class

*ALLEN, HINA M.

*ALVARADO, DIANA

*AMOS, HIMIKO D.

ANDERSON, OLIVIA R.

ARLT, CARSYN R.

BAUTISTA-LIMON, ALEJANDRO

BEAN, PARKER J.

BOAST, JOSHUA S.

BODENMAN, MADELINE

BOSWELL, ELIZABETH Z.

BOWEN, ETHAN

BROOKS, OWEN B.

BUGNI, JOSEPH A.

BUTTON, LILLIAN L.

CALDERON, ELIAN

*CALLAN, ASHLEY

*CALLENDER-BOHMAN, ELIN S.

CARTER, TIMOTHY P.

*CHILD, ILA

COPPIN LANEGAN, DAVID W.

CORTESE, NATHAN C.

CZISKE, ELSIE A.

DAVIS, SEAN D.

DUNCAN, HAILEY L.

DUONG, KELLY K.

DUVALL, HIROKA-MADISON L.

ELLIS, EMMAJOON

EYLAR, JACKSON B.

FAVERO, VICTORIA M.

FENZ, EMMETT

FRICK, KYLE P.

*FROMHERZ, HOLLY R.

*GALVAN-CEJA, ESTEFANY S.

*GAMACHE, ALEXANDRA R.

*GARCIA, DANIELLA M.

GOMEZ, IZAIAH J.

GOMEZ-VILCHIS, RAFAEL J.

*GRANT, ABIGAIL J.

GUENTHER, HANNAH L

GUERRERO, HUGO A.

*HANSEN, HAILEY G.

*HARRELL, ABIGAIL P.

HEGER, CORBAN L.

HERION, EVA

HOLT, EMILY G.

*JOHNSON, REBECCA J.

LEAVERTON, ANDROMEDA K.

LEININGER, MARINA L.

LEISHMAN, RYLEE M.

LIBERTO-CONTRERAS, OSWALDO

LOGAN, WILLOW L.

LUNDQUIST, HADDON T.

LYYSKI, PARKER N.

MABBUTT, SAMANTHA J.

MACKAY, BRYNLEE

MARRS, GAVIN D.

MAURER, JENNA C.

*MESSNER, REAGAN J.

MILLETT, SARA D.

*MISKIMENS, BRYCE

MUHLER, ALEXANDER D.

MUSSER, KAEDEN J.

NAVARRETE MOTA, YESENIA E.

PANATTONI, EMILY M.

*PATTERSON, AVERY G.

PEREZ, CHASE NICHOLAS A.

*QUINN, DANIEL A.

RAMSEY, KURTIS L.

*REYNOLDS, MADELINE R.

ROBERTS, ABIGAIL E.

*ROGEL, QUINN C.

RUELAS, ALAN A.

SANDER, AIDAN I.

SAVAGE, ALISON E.

*SCHEOPNER, JOSEPHINE A.

*SEAMONS, TAIGAN L.

SHODA, JOSEPHINE M.

*SIMONSON, SARA J.

SITTON, DEVON J.

SMITH, CADEN M.

SMITH, LILY M.

SULLIVAN, COLE B.

SVENDSEN, THOMAS R.

TAYLOR, TATE N.

TEASLEY, EZRI S.

TENERELLI, NYE A.

VARGAS-VALLE, JORDAN

VICENTE, ABEYTZI

VIETZKE, EMMA L.

WAGENECK, EZEKIEL R.

WANG (BREWER), DEZIRAE F.

YANGAS, DANIEL J.

Sophomore class

ALLENBAUGH, JAMES G.

ANDAYA, DARIUS J.

ARANGO, SERENA H.

AVEY, CORBAN B.

BALA, REID D.

BAYNE, LUKE J.

BEDSAUL, EAN M.

BOWEN, SHYLOH

BRAITHWAITE, RUGER A.

BRANNON, DAVID J.

BRYANT, MAGDELAYNA

*BURNHAM, MAREN K.

CAGLE, MADISON G.

CALLENDER-BOHMAN, JOHAN C.

CHAVEZ-REYNAGA, MARCOS A.

CLARK, CY N.

COOPER, BLAKE S.

COPPOCK, SAMANTHA C.

CORTESE, ELLA M.

DORMADY, OLIVER J.

DUNCAN, LEXI M.

*DURHAM, ABIGAIL J.

DYKES, SUMMER J.

ERNSTER, ETHAN J.

ESTEY, TIETON D.

FISKE, ROSEMARY K.

FRANKLIN, KELSEY R.

*FREDRICKSON, ELLIANNA M.

*GEULA, LIAM F.

GILLESPIE, ALEXIS E.

GILLESPIE, ALLISON G.

*GOHEEN, RONAN D.

HAGEN, KAYLYNN A.

HAMMOND, OAKEY A.

*HAZLETT, MILES E.

HEGGE, BOSTON T.

*HERNANDEZ, ISAAC J.

HOLLIS, ENDYA L.

HYATT, ETHAN A.

HYATT, SYDNEY C.

JASSO, FERNANDO

JESTER, KEIRA N.

JOHNSTON, SAMANTHA J.

JONES, KAVARA L.

JOYCE, HENRY W.

JUNG, SABINE L.

*KENNEDY, KEIRA E.

KNACKSTEDT, NICKOLAS

LEWIS, LEAH K.

LOEN, GARRETT A.

LUND, ALYSSA-MACKENZIE H.

*MAHRE, DAPHNE N.

MARKUS, EMMA M.

MASUCCIO, PASQUALE G.

MATTSON, KADEN J.

MAYO, KACEY J.

MCCRACKEN, LANDON

*MCKEE-BRUNS, AIDAN E.

MCLAUGHLIN, TYSEN P.

*MCREYNOLDS, DANIEL M.

MELENDRES, HUZ A.

*MERTEN, SARAH L.

MIKOTA, JONATHAN M.

MORGAN-MCNEIL, KARSEN J.

*NEW, SOPHIA M.

NIRK, MARGARET-GRACIANA M.

NOLAN, KRISTA T.

ODD, RYAN D.

OH, RYANE K.

PARKER, SYDNEY J.

PEARSON, ELIJAH D.

PERNAA, REAGAN E.

*POPE, LANIE R.

*RAVET, BROOKE L.

REDWINE, SHEA L.

REYNOLDS, TAYLOR J.

RICE, GRYFFIN R.

RICHARDS, DYLAN

*RILEY, SEAN S.

RIOS, JASMINE

RODARME, WYATT H.

ROSAS, MARVIN J.

*RYDER, EMILY G.

SACKETT, MADELINE R

SCHNASE, AIDEN

*SEIM, BROOKE M.

SEXTON, ADRIENNE

SHERGILL, DAVINE K.

SHILLEY, JAYDEN M.

SINGER, ADAM D.

SMITH, SHELBY C.

SNOW, CARSON J.

*SNYDER, PAYTON S.

STANSBURY, WYATT L.

*STEELE, MACGUIRE A.

STERKEL, LUKE T.

*STERKEL, SARA S.

STRAWN, MASON C.

STUECKLE, ISAAC S.

THEISEN, CHRISTIAN W.

TORRES, ELIANA G.

TOUCHATT, BAILEY M.

TREVINO, SKYLYNNE D.

VARNUM, DOUGLAS W.

WADE, AVLYNN J.

*WALLACE, HALEY L.

*WALLACE, JEREMY

*WARD, TESSA M.

WHITEMARSH, HEIDI E.

WILLIAMS, CLAYTON D.

*WILSON, BRIAR J.

WOLFENBARGER, TREVOR

WOODSIDE, JENNA F.

YANGAS, ZADEN J.

ZAMUDIO, SELENE

Freshman class

ADAMS, OWEN T.

ALDER, TAYLOR B.

*ALTMAN-COE, SAMUEL H.

ANDERSON, GABRIEL W.

APARICIO, SARAH M.

ARCEO-ROSAS, ROBERTO

ARMSTRONG, ELLA A.

ARONICA, KLAIRYSSA C.

BACH, ALEXANDRA G.

BALA, DERYNN S.

BARRERA, SALVADOR

BARSNESS, COLTON M.

*BEACHY, EMMA R.

*BEAN, ELLA

BECKER, AIMEE E.

BELL, TIFFANY A.

*BENNETT, CHARLES R.

BENNETT, MADILYNN J.

BENSON, FAITH M.

BLACKWOOD, AUTUMN L.

*BLAD, CLARA M.

BOAST, GRACE

BOAST, SIDALEE

*BORGER, LANDON P.

BOSS, RICHARD D.

BOWEN, BENTLEY R.

BROWN, ADDISON K.

BURRILL, HARRISON W.

CARLSON, OLIVIA M.

*CHANG, SERENA

CHASE, CADEN M.

CHAVEZ FIGUEROA, ESTEPHANI

*CHILD, JULIEANNE

COON, DEVARUN L.

CUSTER, JAIDA R.

DE LA FUENTE, KYLER R.

DERMOND, ALICE R.

DHUNGANA, ABHASH

DOOLIN, JACE A.

*DUONG, KATY

*DYKES, JORDAN

ENGELAND, JACOB D.

ERICKSON, EVAN C.

EZELL, ZAYDIN S.

FAVERO, LOUIS S.

FEVERGEON, ISABELLA J.

FORRESTER, ALEXA C.

*FRANCIS, JARRED D.

FROMHERZ, JOSEPH R.

*FRYE, SAMANTHA C.

*GAIDOS, EMERSON C.

*GAMACHE, KATHERINE

*GANSEREIT, ABIGAIL R.

*GARCIA-GREEN, TERESA P.

GONZALEZ, CARLOS

*GONZALEZ-CENDEJAS, AZUCENA

GUENTHER, CALEB D.

HAGEMEIER, BREY M.

HANSEN, PETER J.

HECKLY, TYCE

HOLMGREN, LEIF

HOLT, CURTIS J.

INGALLS, GAVIN T.

*INGRAHAM, AUDREY C.

*JACOBSON, DAMION

JENKS, AIMEE O.

JENSEN, REESE M.

JOHNSON, BAILEY C.

*JOHNSON, OLLIE B.

KENNEDY, CALLIE V.

LARSEN, FAITH A.

LIAPIS, TIMOTHY

LINARES, LILIANA A.

MACE, ABIGAIL J.

MADRID SILVA, AZUL I.

MAGRUDER, COLTON L.

*MARRS, ALANA M.

*MARRS, GARRETT D.

MARTIN, COOPER D.

MARTINEZ GUERRERO, IRAM

*MARTONE, EMMALEE M.

MAYS, MCKINLEY L.

MCINTOSH, GRACIE J.

MCPHERSON, CARTER J.

*MICHAEL, BRODY E.

*MITCHELL, OLIVIA J.

*MUNGUIA, JESSE A.

*MURPHY, HAZEL R.

NARANJO, EMILIANO J.

NELSON, JOHN J.

*NELSON, SAVANNA

*NEWSCHWANDER, JOCELYN

PATON, AISLIN J.

*PHILIP, JAMISON R.

*QUINN, LYDIA

RAMIREZ, YARIDZA

RAMOS-PELAYO, NERY M.

RAUSCH, ERIC J.

*RAY, ELIANA D.

REIMAN, JACK R.

*RICHARDS, ANNIKA J.

RICHERT, LILY A.

RIVERA, JASMIN E.

RIVERA, RUBY S.

RODRIGUES, ADDISON M.

*ROGEL, LAYNE E.

*ROGERS, COLE T.

*ROMINGER, JONATHAN P.

*ROTTER, JENSEN

ROUSH, NAOMI

RUBY, HYRUM

SANCHEZ, BRISSA M.

*SAVAGE, KELBY C.

*SCHMIDT, JUSTUS M.

*SCHOOS, EVELYN I.

SCHUMAIER, ADELAYDE M.

SCOVILLE, GWYNDOLYN T.

SEED, KYLAH M.

SETH, DAILEY J.

SHERLEY, BODE J.

SHEWELL, CHEYENNE N.

SMITH, BLAKE D.

*SMITH, HALLE M.

*SUNDESTEN, ASHLYN K.

SZELIGA, FINNEGAN G.

TE, KELLY C.

THOMAS, JAMES A.

*THOMASSEN, DYLAN P.

*THORN, AMARE P.

*TIREY, HANNAH A.

TWAITES, KAILER A.

VERGARA, ESTEBAN

VICENTE-ARIAS, JOSUE D.

VILLA, PAULINA

*WAGENECK, MEGAN G.

WALTERS, MADISON E.

WHITTINGTON, EMBER L.

WICHERS, MADISON K.

WICKERATH, AUSTIN J.

WILLARD, COLTON E.

*WILLARD, KEATON A.

WILLIAMS, LAYLA B.

WILSON, SOPHIA R.

WINEGEART, ALEXIS L.

WOLFENBARGER, AUDREY G.

*WOODS-VALLEJO, LUCA A.

*WOOLDRIDGE, KAYLEE L.

*WORLEY, LAUREN R.

*YAAP, LINDSEY A.

YAAP, LUKE M.

ZEPEDA, DIEGO

* Indicates student received all A grades.

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