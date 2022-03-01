Editor’s note: Apologies for the delay in publishing. This was received in December but got lost in the system for a bit.
The following Kittitas Secondary School students had a 3.25 grade point average or above the first trimester of the 2021 school year.
* indicates 4.0 GPA
SENIORS
*BRISEYDA ARELLANO-VARGAS
*AVORY M. CLARK
*EMILY M. DRIVER
*ELIZABETH N. HUNTER
*KIRSTIN JOHNSON
*JOSHUA LEE
*ALISHA A. MCIRVIN
*STEPHANIE NEVIUS
*CALEB PARKER
*CHESNEY PEMBERTON
*JOSE M.PEREZ-SANCHEZ
*ANTHONY RIOS
*JOHNNY J. SCHMIDT
*TED R. SCHUETZ
*CAROLINA ZAPIEN
ARIANNA J.HILLEBRAND
JULIAN VASTENHOUW
MADISON R.STEVENSON
LEEANN M.SUTHERLAND
JASMIN RAMIREZ
WYATT M. KULM
PATRICIA GARCIA-ALFARO
BRYANA K. JENNINGS
ALICIA L. MUS
GRIFFIN P. HINCHLIFF
KINZIE J. FEDERWISCH
JUNIORS
*CONNER M. COLES
*JOSIAH D.CONTRERAS SKINDZIER
*BLAIRE A. NUNLEY
*BRENDON N.TRUDELL
MATTILYN BOWERS
DYLAN G. KNIGHT
SYDNEY R. BARE
JOHN E. TAMEZ
XANDER S.LAUDERDALE
HUNTER O. SMITH
WESLEY MARTIN
ALEXANDER MCCUNE
JOSHUA C. ROSBACH
NATHAN W. VARNUM
OWEN WALL
EVAN D. STORRS
SOPHOMORES
*EMMA L. BROUWER
*SAMANTHA COMBS
*JOCELYN M. KEYS
*COURTNEYPATTESON
*EDGAR SANCHEZ
*KAITLYN TYSON
*LIZBETH VILLEGAS
GINGER J.JARAMILLO
BRODY H. STEWART
NATALEE A. WINN
REYSE L. PHILLIPS
RICHARD JENNINGS
MATTEA S. BEST
KAMRYN M.SANDNES
DOUGLAS W.VARNUM
ANABELLA J. AMARO
WENDY N. CHAVEZ
MIA LARA
GABE CARLSON
REID G. STICKNEY
FRESHMAN
*KATRINA L. BAILES
*KASSIDY BREMNER
*LUKE D. DRIVER
*KALEB A. EHR
*KELSEY K. JOHNSON
*KOHLSON LAWRENCE
*ELYSA NASH
*MILES KNUTSON
BRYCE COLES
ADELYN GUDDAT
MARILLEE S. HUBER
TICEY STERMETZ
HAILEY TAASEVIGEN
FAITH M. BENSON
ALIYA KULM
AIDEN ROETER
MIKAELA MURDOCH
MORGAN NUNLEY
CARTER SHAFER
BRENNA WILSON
ABIGAIL ZAPIEN
NINNEL ARIAS-MENDEZ
KYLER WEBB
MAGGIE DEAN
LILLYAUNNA F.FAUBION
MARCUS HUNTER
KYELIE WILLARD
EIGHTH GRADE
*ADDISON T. CONLEY
*NATALIE G. COX
*TERRANCE L. HUBER
*PETER F. JARAMILLO
*GILENA T.PROVAZNIK
*PRESTON STINGLEY
SHIRO W. NJOROGE
KARLYLE BOWERS
AIDEN A. CONLEY
LILA B. BENNETT
MARLENE PEREZ-SANCHEZ
REAGAN DANIELLE
DUSTY GONZALES
MIRA PRESNELL
RONAN STEWART
JAMES PERHAM
CASH RICARD
TREY SANDNES
ELIZABETH SHEELEY-DODGE
CARLI GAY
CELESTE SANCHEZ-ARIAS
SAMUEL HAYDEN
KAIA CARLSON
FELIX FLORES
TABBITHA R. RIPPY
KEITH TAYLOR
LAUREN JENSEN
SELENA ROJAS
DAVID LOPEZ-PULIDO
ELAYNE PERRAULT
REID PHILLIPS
SEVENTH GRADE
*ISRAEL COX
*HAILEY LITTLER
*PARKER R. LOWE
*DAREL MARTINEZ
*LILLIANNA MCGUFFIN
*ELI NASH
*VALERIA RIOS
*TAVEN SMITH
*ALEXANDER VARNUM
ELIZABETH HUSS
LAUREN MILLER
LEAH WEEKES
CASEN HUSS
JARED JOHNSON
GEORGE A. SEUBERT
ALEXANDER J.BROUWER
SAMUEL R. TOSTENSON
CLAUDIA A. COMBS
YARETZI CORDERO
RICARDO RIOS-LOPEZ
ALEXANDER M.CARDENAS
SIXTH GRADE
*KALEB CONTRERAS SKINDZIER
*JOAO V. LOPES
*REID P. MORELAND
*LILY S. PARKER
*SHELBYWOODIWISS
*MARCOS G. VILLA FLORES
EILEEN SANCHEZ
LUCAS BENSON
HADLEE HANSON
ROBERT J. WILKS
EVANGELINE BROUWER
LARIAH N. LEBACKEN-HULL
KYLER POINTER
KAYSER DEMPSEY
LINCOLN SADLER
SYLVAN JARAMILLO
OLIVIA DEAN
CITLALI PEREZ AGUILAR