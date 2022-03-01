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Editor’s note: Apologies for the delay in publishing. This was received in December but got lost in the system for a bit.

The following Kittitas Secondary School students had a 3.25 grade point average or above the first trimester of the 2021 school year.

* indicates 4.0 GPA

SENIORS

*BRISEYDA ARELLANO-VARGAS

*AVORY M. CLARK

*EMILY M. DRIVER

*ELIZABETH N. HUNTER

*KIRSTIN JOHNSON

*JOSHUA LEE

*ALISHA A. MCIRVIN

*STEPHANIE NEVIUS

*CALEB PARKER

*CHESNEY PEMBERTON

*JOSE M.PEREZ-SANCHEZ

*ANTHONY RIOS

*JOHNNY J. SCHMIDT

*TED R. SCHUETZ

*CAROLINA ZAPIEN

ARIANNA J.HILLEBRAND

JULIAN VASTENHOUW

MADISON R.STEVENSON

LEEANN M.SUTHERLAND

JASMIN RAMIREZ

WYATT M. KULM

PATRICIA GARCIA-ALFARO

BRYANA K. JENNINGS

ALICIA L. MUS

GRIFFIN P. HINCHLIFF

KINZIE J. FEDERWISCH

JUNIORS

*CONNER M. COLES

*JOSIAH D.CONTRERAS SKINDZIER

*BLAIRE A. NUNLEY

*BRENDON N.TRUDELL

MATTILYN BOWERS

DYLAN G. KNIGHT

SYDNEY R. BARE

JOHN E. TAMEZ

XANDER S.LAUDERDALE

HUNTER O. SMITH

WESLEY MARTIN

ALEXANDER MCCUNE

JOSHUA C. ROSBACH

NATHAN W. VARNUM

OWEN WALL

EVAN D. STORRS

SOPHOMORES

*EMMA L. BROUWER

*SAMANTHA COMBS

*JOCELYN M. KEYS

*COURTNEYPATTESON

*EDGAR SANCHEZ

*KAITLYN TYSON

*LIZBETH VILLEGAS

GINGER J.JARAMILLO

BRODY H. STEWART

NATALEE A. WINN

REYSE L. PHILLIPS

RICHARD JENNINGS

MATTEA S. BEST

KAMRYN M.SANDNES

DOUGLAS W.VARNUM

ANABELLA J. AMARO

WENDY N. CHAVEZ

MIA LARA

GABE CARLSON

REID G. STICKNEY

FRESHMAN

*KATRINA L. BAILES

*KASSIDY BREMNER

*LUKE D. DRIVER

*KALEB A. EHR

*KELSEY K. JOHNSON

*KOHLSON LAWRENCE

*ELYSA NASH

*MILES KNUTSON

BRYCE COLES

ADELYN GUDDAT

MARILLEE S. HUBER

TICEY STERMETZ

HAILEY TAASEVIGEN

FAITH M. BENSON

ALIYA KULM

AIDEN ROETER

MIKAELA MURDOCH

MORGAN NUNLEY

CARTER SHAFER

BRENNA WILSON

ABIGAIL ZAPIEN

NINNEL ARIAS-MENDEZ

KYLER WEBB

MAGGIE DEAN

LILLYAUNNA F.FAUBION

MARCUS HUNTER

KYELIE WILLARD

EIGHTH GRADE

*ADDISON T. CONLEY

*NATALIE G. COX

*TERRANCE L. HUBER

*PETER F. JARAMILLO

*GILENA T.PROVAZNIK

*PRESTON STINGLEY

SHIRO W. NJOROGE

KARLYLE BOWERS

AIDEN A. CONLEY

LILA B. BENNETT

MARLENE PEREZ-SANCHEZ

REAGAN DANIELLE

DUSTY GONZALES

MIRA PRESNELL

RONAN STEWART

JAMES PERHAM

CASH RICARD

TREY SANDNES

ELIZABETH SHEELEY-DODGE

CARLI GAY

CELESTE SANCHEZ-ARIAS

SAMUEL HAYDEN

KAIA CARLSON

FELIX FLORES

TABBITHA R. RIPPY

KEITH TAYLOR

LAUREN JENSEN

SELENA ROJAS

DAVID LOPEZ-PULIDO

ELAYNE PERRAULT

REID PHILLIPS

SEVENTH GRADE

*ISRAEL COX

*HAILEY LITTLER

*PARKER R. LOWE

*DAREL MARTINEZ

*LILLIANNA MCGUFFIN

*ELI NASH

*VALERIA RIOS

*TAVEN SMITH

*ALEXANDER VARNUM

ELIZABETH HUSS

LAUREN MILLER

LEAH WEEKES

CASEN HUSS

JARED JOHNSON

GEORGE A. SEUBERT

ALEXANDER J.BROUWER

SAMUEL R. TOSTENSON

CLAUDIA A. COMBS

YARETZI CORDERO

RICARDO RIOS-LOPEZ

ALEXANDER M.CARDENAS

SIXTH GRADE

*KALEB CONTRERAS SKINDZIER

*JOAO V. LOPES

*REID P. MORELAND

*LILY S. PARKER

*SHELBYWOODIWISS

*MARCOS G. VILLA FLORES

EILEEN SANCHEZ

LUCAS BENSON

HADLEE HANSON

ROBERT J. WILKS

EVANGELINE BROUWER

LARIAH N. LEBACKEN-HULL

KYLER POINTER

KAYSER DEMPSEY

LINCOLN SADLER

SYLVAN JARAMILLO

OLIVIA DEAN

CITLALI PEREZ AGUILAR

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