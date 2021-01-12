Kittitas Secondary School honor roll for first trimester, according to a news release from the school.
SENIORS
*KYLER FEDERWISCH
*SAMANTHA GRAHAM
*MADILYNNE A. HYATT
*KAITLYNN JANETOS
*FABIOLA JUAREZ
*CAMRYN MATA
*ALLISON MCCUNE
*AMELIA MOHN
*SARAH OLSON
*AVA SMITH
*KELBY L. TOSTENSON
*ALLYSON L. VASQUEZ
*TREYDEN A. WILSON
MARISSAAMARO-HERRERA
CHRISTIAN BARRIENTOS-MARTIN
NATALIA BENAVIDES
JILLIAN T. PROVAZNIK
AUSTYN JOHNSON
MEGAN MUNGUIA-LOPEZ
CASSIDY GAY
SYDNEY LAEL
AARON FARTHING
BENJAMIN BRYANT
DIEGO LOPEZ
LEXUS HABY
KENNETH LITTLER
JOSHUA TYSON
VERONICA RAMOS
MANUEL ALEJANDRO ZAPIEN
JUNIORS
*AVORY CLARK
*EMILY DRIVER
*ELIZABETH HUNTER
*KIRSTIN JOHNSON
*ALISHA MCIRVIN
*HANNAH MOORE
* STEPHANIE NEVIUS
*CHESNEY PEMBERTON
*JASMIN RAMIREZ
*JOHNNY SCHMIDT
MADISON STEVENSON
JOSE PEREZ-SANCHEZ
ANTHONY RIOS
YAHIR ZAMORA
CALEB PARKER
PATRICIA GARCIA-ALFARO
NICHOLAS PATTESON
HARLEY ALLEMAND
GRIFFIN HINCHLIFF
WYATT KULM
KEATON JUSTICE
SOPHOMORES
*SYDNEY BARE
*CONNER COLES
*JOSIAH CONTRERAS-SKINDZIER
*DYLAN KNIGHT
*LESHLI MENCHACA
*BRENDON TRUDELL
TAYLOR ROBERTS
YARITZA SOLORZANO-RAMIREZ
JOSHUA ROSBACH
NATHAN VARNUM
BANELLY ANGELES-SANCHEZ
HUNTER SMITH
OWEN STICKNEY
JOHN TAMEZ
CHLOE ROSE
WESLEY MARTIN
MATTILYN BOWERS
BLAIRE NUNLEY
JOSIE HAYDEN
RYAN MACKAY
AZLYN CLARK
FRESHMEN
*LIZBETHARREOLA-GUTIERREZ
*EMMA BROUWER
*COURTNEY PATTESON
*BROOKE RAVET
*EDGAR SANCHEZ
*KAMRYN SANDNES
*FRANKA SCHUETZ
*KAITLYN TYSON
*DOUGLAS VARNUM
*LIZBETH VILLEGAS
*NATALEE WINN
GABE CARLSON
BRODY STEWART
JESSE RIOS
WENDY CHAVEZ
JADEN ALLEN
ANABELLA AMARO
REYSE PHILLIPS
PAYTEN HOOPER
ABIGAIL WILKS
DIXIE BEST
HOPE HARRIS
KAREN MORALES URBANO
RICHARD JENNINGS
REID STICKNEY
DANE GOKEY
8TH GRADE
*NINNEL ARIAS-MENDEZ
*KATRINA BAILES
*KASSIDY BREMNER
*ADELYN GUDDAT
*MARILLEE HUBER
*KELSEY JOHNSON
*KOHLSON LAWRENCE-ANDERSON
*ELYSA NASH
*CARTER SHAFER
*TICEY STERMETZ
*HAILEY TAASEVIGEN
ABIGAIL ZAPIEN
BRYCE COLES
BRENNA WILSON
ALIYA KULM
MAGGIE DEAN
MORGAN NUNLEY
DULCE FLORES-MEZA
KYELIE WILLARD
KYLER WEBB
MOLLY MCNUTT
LILLY FAUBION
OWEN NEWTON
LUKE DRIVER
ABIGAIL INMAN
7TH GRADE
*ADDISON CONLEY
*AIDEN CONLEY
*CARLI GAY
*TERRANCE HUBER
*GILENA PROVAZNIK
*RYDER SMITH
NATALIE COX
SAMUEL HAYDEN
ELIZABETH SHEELEY
MARLENE PEREZ
JAMES PERHAM
KARLYLE BOWERS
REID PHILLIPS
MIRA PRESNELL
REAGAN DANIELLE
MARCUS VALENCIA
FATIMA MENCHACA
CELESTE SANCHEZ-ARIAS
PRESTON STINGLEY
NICHOLAS ZAVALA
6TH GRADE
*JACOB CRAIG
*MYRIAM GONZALEZ-RAMOS
*ELIZABETH HUSS
*PARKER LOWE
*DAREL MARTINEZ
*LILLIANNA MCGUFFIN
*ELI NASH
*VALERIA RIOS*
LEAH WEEKES
DAVONTE BARKER
RACHEL JOCHIMSEN
RICARDO RIOS-LOPEZ
ISRAEL COX
SAMUEL TOSTENSON
ALEXANDER BROUWER
JARED JOHNSON
CASEN HUSS
HAILEY LITTLER
VICTOR HINOJOSA MARTINEZ
COLTYN TAASEVIGEN
YARETZI CORDERO
LUCAS WIDNER
ANA SANCHEZ-ARIAS
MALEK DUT
LAUREN MILLER
DALLON WALKER
RILEY POINTER
* denotes 4.0 GPA