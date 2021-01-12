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Kittitas Secondary School honor roll for first trimester, according to a news release from the school.

SENIORS

*KYLER FEDERWISCH

*SAMANTHA GRAHAM

*MADILYNNE A. HYATT

*KAITLYNN JANETOS

*FABIOLA JUAREZ

*CAMRYN MATA

*ALLISON MCCUNE

*AMELIA MOHN

*SARAH OLSON

*AVA SMITH

*KELBY L. TOSTENSON

*ALLYSON L. VASQUEZ

*TREYDEN A. WILSON

MARISSAAMARO-HERRERA

CHRISTIAN BARRIENTOS-MARTIN

NATALIA BENAVIDES

JILLIAN T. PROVAZNIK

AUSTYN JOHNSON

MEGAN MUNGUIA-LOPEZ

CASSIDY GAY

SYDNEY LAEL

AARON FARTHING

BENJAMIN BRYANT

DIEGO LOPEZ

LEXUS HABY

KENNETH LITTLER

JOSHUA TYSON

VERONICA RAMOS

MANUEL ALEJANDRO ZAPIEN

JUNIORS

*AVORY CLARK

*EMILY DRIVER

*ELIZABETH HUNTER

*KIRSTIN JOHNSON

*ALISHA MCIRVIN

*HANNAH MOORE

* STEPHANIE NEVIUS

*CHESNEY PEMBERTON

*JASMIN RAMIREZ

*JOHNNY SCHMIDT

MADISON STEVENSON

JOSE PEREZ-SANCHEZ

ANTHONY RIOS

YAHIR ZAMORA

CALEB PARKER

PATRICIA GARCIA-ALFARO

NICHOLAS PATTESON

HARLEY ALLEMAND

GRIFFIN HINCHLIFF

WYATT KULM

KEATON JUSTICE

SOPHOMORES

*SYDNEY BARE

*CONNER COLES

*JOSIAH CONTRERAS-SKINDZIER

*DYLAN KNIGHT

*LESHLI MENCHACA

*BRENDON TRUDELL

TAYLOR ROBERTS

YARITZA SOLORZANO-RAMIREZ

JOSHUA ROSBACH

NATHAN VARNUM

BANELLY ANGELES-SANCHEZ

HUNTER SMITH

OWEN STICKNEY

JOHN TAMEZ

CHLOE ROSE

WESLEY MARTIN

MATTILYN BOWERS

BLAIRE NUNLEY

JOSIE HAYDEN

RYAN MACKAY

AZLYN CLARK

FRESHMEN

*LIZBETHARREOLA-GUTIERREZ

*EMMA BROUWER

*COURTNEY PATTESON

*BROOKE RAVET

*EDGAR SANCHEZ

*KAMRYN SANDNES

*FRANKA SCHUETZ

*KAITLYN TYSON

*DOUGLAS VARNUM

*LIZBETH VILLEGAS

*NATALEE WINN

GABE CARLSON

BRODY STEWART

JESSE RIOS

WENDY CHAVEZ

JADEN ALLEN

ANABELLA AMARO

REYSE PHILLIPS

PAYTEN HOOPER

ABIGAIL WILKS

DIXIE BEST

HOPE HARRIS

KAREN MORALES URBANO

RICHARD JENNINGS

REID STICKNEY

DANE GOKEY

8TH GRADE

*NINNEL ARIAS-MENDEZ

*KATRINA BAILES

*KASSIDY BREMNER

*ADELYN GUDDAT

*MARILLEE HUBER

*KELSEY JOHNSON

*KOHLSON LAWRENCE-ANDERSON

*ELYSA NASH

*CARTER SHAFER

*TICEY STERMETZ

*HAILEY TAASEVIGEN

ABIGAIL ZAPIEN

BRYCE COLES

BRENNA WILSON

ALIYA KULM

MAGGIE DEAN

MORGAN NUNLEY

DULCE FLORES-MEZA

KYELIE WILLARD

KYLER WEBB

MOLLY MCNUTT

LILLY FAUBION

OWEN NEWTON

LUKE DRIVER

ABIGAIL INMAN

7TH GRADE

*ADDISON CONLEY

*AIDEN CONLEY

*CARLI GAY

*TERRANCE HUBER

*GILENA PROVAZNIK

*RYDER SMITH

NATALIE COX

SAMUEL HAYDEN

ELIZABETH SHEELEY

MARLENE PEREZ

JAMES PERHAM

KARLYLE BOWERS

REID PHILLIPS

MIRA PRESNELL

REAGAN DANIELLE

MARCUS VALENCIA

FATIMA MENCHACA

CELESTE SANCHEZ-ARIAS

PRESTON STINGLEY

NICHOLAS ZAVALA

6TH GRADE

*JACOB CRAIG

*MYRIAM GONZALEZ-RAMOS

*ELIZABETH HUSS

*PARKER LOWE

*DAREL MARTINEZ

*LILLIANNA MCGUFFIN

*ELI NASH

*VALERIA RIOS*

LEAH WEEKES

DAVONTE BARKER

RACHEL JOCHIMSEN

RICARDO RIOS-LOPEZ

ISRAEL COX

SAMUEL TOSTENSON

ALEXANDER BROUWER

JARED JOHNSON

CASEN HUSS

HAILEY LITTLER

VICTOR HINOJOSA MARTINEZ

COLTYN TAASEVIGEN

YARETZI CORDERO

LUCAS WIDNER

ANA SANCHEZ-ARIAS

MALEK DUT

LAUREN MILLER

DALLON WALKER

RILEY POINTER

* denotes 4.0 GPA

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