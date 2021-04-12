Honor Roll
The following Kittitas Secondary School students had a 3.25 - grade point average or above in the second trimester of the 2020-2021 school year.
An asterisk indicates a 4.0 GPA.
Seniors
*LOGAN S. BROWNING
*MADILYNNE A. HYATT
*KAITLYNN D. JANETOS
*FABIOLA JUAREZ
*ALLISON N. MCCUNE
*JILLIAN T. PROVAZNIK
*ERIKA RANGEL
*AVA SMITH
*KELBY L. TOSTENSON
*ALLYSON L. VASQUEZ
*CASEY L. WHITE (TT)
*TREYDEN A. WILSON
MARISSA AMARO-HERRERA
CHRISTIAN S. NIERMAN
AARON J. FARTHING
MANUEL ALEJANDRO ZAPIEN
DAVID LOPEZ
BAYLEIGH M. BOEHM
BENJAMIN T. BRYANT
AUSTYN JOHNSON
KEVIN J. BORGES-ZAMOR
ALEXUS A. HABY
Juniors
*COLSON BENEDICT
*EMILY M. DRIVER
*GRIFFIN P. HINCHLIFF
*KIRSTIN C. JOHNSON
*ALISHA A. MCIRVIN
*HANNAH E. MOORE
*STEPHANIE F. NEVIUS
*CHESNEY R. PEMBERTON
*JASMIN RAMIREZ
*JOHNNY J. SCHMIDT
MADISON R. STEVENSON
ANTHONY RIOS
ELIZABETH N. HUNTER
JOSE M. PEREZ-SANCHEZ
ARIANNA J. HILLEBRAND
HARLEY J. ALLEMAND
CALEB S. PARKER
NICHOLAS D. PATTESON
BRISEYDA ARELLANO-VARGAS
BRYANA K. JENNINGS
WYATT M. KULM
YAHIR ZAMORA
CAROLINA ZAPIEN
Sophomores
*CONNER M. COLES
*JOSIAH CONTRERAS SKINDZIER
*LESHLI MENCHACA
*EVAN D. STORRS
*BRENDON N. TRUDELL
*OWEN WALL
SYDNEY R. BARE
NATHAN W. VARNUM
TAYLOR A. ROBERTS
JOHN E. TAMEZ
DYLAN G. KNIGHT
JOSHUA C. ROSBACH
CHLOE F. ROSE
HUNTER O. SMITH
KYLE A. LITTLER
YARITZA. SOLORZANO-RAMIREZ
BANELLY ANGELES-SANCHEZ
BLAIRE A. NUNLEY
RYAN R. MACKAY
OWEN E. STICKNEY
Freshmen
•LIZBETH ARREOLA-GUTIERREZ
*COURTNEY PATTESON
*BROOKE L. RAVET
*EDGAR SANCHEZ
*FRANKA A. SCHUETZ
*BRODY H. STEWART
*KAITLYN TYSON
*LIZBETH VILLEGAS
EMMA L. BROUWER
DOUGLAS W. VARNUM
KAMRYN M. SANDNES
MATTEA S. BEST
GABE CARLSON
WENDY N. CHAVEZ
JESSE A. RIOS
REYSE L. PHILLIPS
DIXIE R. BEST
BETZY J. CORDERO
ANABELLA J. AMARO
NATALEE A. WINN
Eighth grade
*NINNEL ARIAS-MENDEZ
*KATRINA L. BAILES
*FAITH M. BENSON
*KASSIDY BREMNER
*BRYCE COLES
*ADELYN GUDDAT
*MARILLEE S. HUBER
*KELSEY K. JOHNSON
*ELYSA K. NASH
*CARTER SHAFER
*TICEY STERMETZ
*HAILEY TAASEVIGEN
*KYLER WEBB
*BRENNA WILSON
*ABIGAIL ZAPIEN
KOHLSON LAWRENCE-ANDERSON
MORGAN NUNLEY
LILLY F. FAUBION
ALIYA KULM
ELIANA DOBSON
MOLLY MCNUTT
DULCE FLORES-MEZA
AIDEN ROETER
OWEN T. NEWTON
LUKE D. DRIVER
MIKAELA MURDOCH
ABIGAILE J. INMAN
AARIKA WEAGANT
MOLLY JEROME
JACOB TYSON
JORJA COX
BROCK DAVIS
MAGGIE DEAN
Seventh grade
*ADDISON T. CONLEY
*AIDEN A. CONLEY
*NATALIE G. COX
*TERRANCE L. HUBER
*PETER F. JARAMILLO
*MIRA E. PRESNELL
*GILENA T. PROVAZNIK
*RYDER A. SMITH
*PRESTON E. STINGLEY
DAVID LOPEZ-PULIDO
CASH RICARD SELENA ROJAS
ELIZABETH SHEELEY-DODGE
MARLENE PEREZ-SANCHEZ
TREY J. SANDNES
MAYLEE R. MARTIN
RONAN T. STEWART
SAMUEL HAYDEN
GABE I. WATERS
REID PHILLIPS
FATIMA MENCHACA
KEITH M. TAYLOR
CARLI GAY
JAMES D. PERHAM
Sixth grade
*ISRAEL COX
*JACOB M. CRAIG
*ELIZABETH HUSS
*RACHEL A. JOCHIMSEN
*PARKER R. LOWE
*DAREL MARTINEZ
*LILLIANNA M. MCGUFFIN
*ELI NASH
*VALERIA RIOS
*TAVEN SMITH
*ALEXANDER VARNUM
SAMUEL R. TOSTENSON
LEAH WEEKES
MYRIAM GONZALEZ-RAMOS
DAVONTE BARKER
VICTOR HINOJOSA MARTINEZ
ALEXANDRA MOLINA TELLEZ
RICARDO RIOS-LOPEZ
ALEXANDER J. BROUWER
BROOKLYN CAVAZOS
YARETZI CORDERO
JARED JOHNSON
CAIN FIELDS
HAILEY LITTLER
LUCAS WIDNER
BAILEY WINTERBOTTOM
CASEN HUSS
COLTYN J. TAASEVIGEN
ALAN ZAMORA-ARMENDARIZ
ALEJANDRO MAZON
RILEY POINTER
MALEK DUT
MACIE KNOWLTON
KADEN L. WHITE
MELINA I. AGUILAR
SOFIA GONZALEZ-CONTRERAS
ALEJANDRA MAZON