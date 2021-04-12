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Honor Roll

The following Kittitas Secondary School students had a 3.25 - grade point average or above in the second trimester of the 2020-2021 school year.

An asterisk indicates a 4.0 GPA.

Seniors

*LOGAN S. BROWNING

*MADILYNNE A. HYATT

*KAITLYNN D. JANETOS

*FABIOLA JUAREZ

*ALLISON N. MCCUNE

*JILLIAN T. PROVAZNIK

*ERIKA RANGEL

*AVA SMITH

*KELBY L. TOSTENSON

*ALLYSON L. VASQUEZ

*CASEY L. WHITE (TT)

*TREYDEN A. WILSON

MARISSA AMARO-HERRERA

CHRISTIAN S. NIERMAN

AARON J. FARTHING

MANUEL ALEJANDRO ZAPIEN

DAVID LOPEZ

BAYLEIGH M. BOEHM

BENJAMIN T. BRYANT

AUSTYN JOHNSON

KEVIN J. BORGES-ZAMOR

ALEXUS A. HABY

Juniors

*COLSON BENEDICT

*EMILY M. DRIVER

*GRIFFIN P. HINCHLIFF

*KIRSTIN C. JOHNSON

*ALISHA A. MCIRVIN

*HANNAH E. MOORE

*STEPHANIE F. NEVIUS

*CHESNEY R. PEMBERTON

*JASMIN RAMIREZ

*JOHNNY J. SCHMIDT

MADISON R. STEVENSON

ANTHONY RIOS

ELIZABETH N. HUNTER

JOSE M. PEREZ-SANCHEZ

ARIANNA J. HILLEBRAND

HARLEY J. ALLEMAND

CALEB S. PARKER

NICHOLAS D. PATTESON

BRISEYDA ARELLANO-VARGAS

BRYANA K. JENNINGS

WYATT M. KULM

YAHIR ZAMORA

CAROLINA ZAPIEN

Sophomores

*CONNER M. COLES

*JOSIAH CONTRERAS SKINDZIER

*LESHLI MENCHACA

*EVAN D. STORRS

*BRENDON N. TRUDELL

*OWEN WALL

SYDNEY R. BARE

NATHAN W. VARNUM

TAYLOR A. ROBERTS

JOHN E. TAMEZ

DYLAN G. KNIGHT

JOSHUA C. ROSBACH

CHLOE F. ROSE

HUNTER O. SMITH

KYLE A. LITTLER

YARITZA. SOLORZANO-RAMIREZ

BANELLY ANGELES-SANCHEZ

BLAIRE A. NUNLEY

RYAN R. MACKAY

OWEN E. STICKNEY

Freshmen

•LIZBETH ARREOLA-GUTIERREZ

*COURTNEY PATTESON

*BROOKE L. RAVET

*EDGAR SANCHEZ

*FRANKA A. SCHUETZ

*BRODY H. STEWART

*KAITLYN TYSON

*LIZBETH VILLEGAS

EMMA L. BROUWER

DOUGLAS W. VARNUM

KAMRYN M. SANDNES

MATTEA S. BEST

GABE CARLSON

WENDY N. CHAVEZ

JESSE A. RIOS

REYSE L. PHILLIPS

DIXIE R. BEST

BETZY J. CORDERO

ANABELLA J. AMARO

NATALEE A. WINN

Eighth grade

*NINNEL ARIAS-MENDEZ

*KATRINA L. BAILES

*FAITH M. BENSON

*KASSIDY BREMNER

*BRYCE COLES

*ADELYN GUDDAT

*MARILLEE S. HUBER

*KELSEY K. JOHNSON

*ELYSA K. NASH

*CARTER SHAFER

*TICEY STERMETZ

*HAILEY TAASEVIGEN

*KYLER WEBB

*BRENNA WILSON

*ABIGAIL ZAPIEN

KOHLSON LAWRENCE-ANDERSON

MORGAN NUNLEY

LILLY F. FAUBION

ALIYA KULM

ELIANA DOBSON

MOLLY MCNUTT

DULCE FLORES-MEZA

AIDEN ROETER

OWEN T. NEWTON

LUKE D. DRIVER

MIKAELA MURDOCH

ABIGAILE J. INMAN

AARIKA WEAGANT

MOLLY JEROME

JACOB TYSON

JORJA COX

BROCK DAVIS

MAGGIE DEAN

Seventh grade

*ADDISON T. CONLEY

*AIDEN A. CONLEY

*NATALIE G. COX

*TERRANCE L. HUBER

*PETER F. JARAMILLO

*MIRA E. PRESNELL

*GILENA T. PROVAZNIK

*RYDER A. SMITH

*PRESTON E. STINGLEY

DAVID LOPEZ-PULIDO

CASH RICARD SELENA ROJAS

ELIZABETH SHEELEY-DODGE

MARLENE PEREZ-SANCHEZ

TREY J. SANDNES

MAYLEE R. MARTIN

RONAN T. STEWART

SAMUEL HAYDEN

GABE I. WATERS

REID PHILLIPS

FATIMA MENCHACA

KEITH M. TAYLOR

CARLI GAY

JAMES D. PERHAM

Sixth grade

*ISRAEL COX

*JACOB M. CRAIG

*ELIZABETH HUSS

*RACHEL A. JOCHIMSEN

*PARKER R. LOWE

*DAREL MARTINEZ

*LILLIANNA M. MCGUFFIN

*ELI NASH

*VALERIA RIOS

*TAVEN SMITH

*ALEXANDER VARNUM

SAMUEL R. TOSTENSON

LEAH WEEKES

MYRIAM GONZALEZ-RAMOS

DAVONTE BARKER

VICTOR HINOJOSA MARTINEZ

ALEXANDRA MOLINA TELLEZ

RICARDO RIOS-LOPEZ

ALEXANDER J. BROUWER

BROOKLYN CAVAZOS

YARETZI CORDERO

JARED JOHNSON

CAIN FIELDS

HAILEY LITTLER

LUCAS WIDNER

BAILEY WINTERBOTTOM

CASEN HUSS

COLTYN J. TAASEVIGEN

ALAN ZAMORA-ARMENDARIZ

ALEJANDRO MAZON

RILEY POINTER

MALEK DUT

MACIE KNOWLTON

KADEN L. WHITE

MELINA I. AGUILAR

SOFIA GONZALEZ-CONTRERAS

ALEJANDRA MAZON

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