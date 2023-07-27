According to their website, NAMI Kittitas is a local non-profit made up of community members who “advocate for better lives for those individuals who have a mental illness.”
And recently, this organization received some important funding that will allow it to help in an area that is often not talked about.
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