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Graduates from across the state were honored during the in-person graduation ceremony

TUMWATER, Wash., June 16, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Washington Connections Academy, a fully-accredited, tuition-free online public school, honored the school's 265 graduating high school seniors on June 15. The graduation ceremony was held at the Tacoma Convention Center where the Class of 2023 gathered in-person to celebrate alongside school staff, teachers and family members.


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