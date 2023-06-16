Graduates from across the state were honored during the in-person graduation ceremony
TUMWATER, Wash., June 16, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Washington Connections Academy, a fully-accredited, tuition-free online public school, honored the school's 265 graduating high school seniors on June 15. The graduation ceremony was held at the Tacoma Convention Center where the Class of 2023 gathered in-person to celebrate alongside school staff, teachers and family members.
kAm(2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>JVD r=2DD @7 a_ab 4@?D:DED @7 8C25F2E6D 7C@> >2?J 4:E:6D 2?5 E@H?D :?4=F5:?8 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm%24@>2k^DA2?m^kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m 2C62 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmt2DE6C? (2D9:?8E@?k^DA2?m] p>@?8 E96 8C25F2E:?8 4=2DD[ dbT A=2? E@ 2EE6?5 2 EH@\ @C 7@FC\J62C 4@==686 @C F?:G6CD:EJ[ ``T A=2? E@ C646:G6 G@42E:@?2= EC2:?:?8 2?5 ``T A=2? E@ ;@:? E96 H@C<7@C46] ~E96C 8C25F2E6D 2C6 ;@:?:?8 E96 >:=:E2CJ[ E2<:?8 2 82A J62C @C AFCDF:?8 @E96C @AA@CEF?:E:6D]k^Am
kAmQxE 92D 366? 2 A=62DFC6 E@ H2E49 E96 8C25F2E:?8 r=2DD @7 a_ab 8C@H 2D E96JVG6 D6E 8@2=D 7@C E96>D6=G6D 2?5 244@>A=:D965 E96> @?6 3J @?6[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy6?? uC2?4:Dk^DA2?m[ 6I64FE:G6 5:C64E@C 2E (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J] Q%96:C 92C5 H@C< 2?5 4@>>:E>6?E E@ E96:C 65F42E:@? :D ECF=J :?DA:C:?8] x <?@H E96J 92G6 2 DEC@?8 7@F?52E:@? E@ 249:6G6 DF446DD :? E96:C A@DE\8C25F2E:@? 6?562G@CD]Q k^Am
kAmp>@?8 E9:D J62CVD 8C25F2E6D :D kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm%24@>2k^DA2?m C6D:56?E[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy2KK>:? {2?6k^DA2?m] y2KK>:? ;@:?65 (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J 7@C 96C D6?:@C J62C 2?5 :D 8C2E67F= 7@C E96 7=6I:3:=:EJ :? 96C D4965F=6] QxVG6 C62==J 6?;@J65 >J E:>6 2E (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J[Q D2:5 y2KK>:?] QxVG6 366? 23=6 E@ H@C< 2E >J @H? A246 2?5 86E 29625 @? =6DD@?D H96? ?66565] %96 E62496CD 2C6 :?4C65:3=J 96=A7F= 2?5 xVG6 366? 23=6 E@ A2CE:4:A2E6 :? D@>6 4@@= 7:6=5 EC:AD H:E9 >J A66CD 2D H6==]Q y2KK>:? C646:G65 62C=J 2446AE2?46 E@ kDA2? 4=2DDlQI?\@C8Qm(2D9:?8E@? $E2E6 &?:G6CD:EJk^DA2?m[ H96C6 D96 H:== DEF5J +@@=@8J]k^Am
kAm(2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J 4FCC6?E=J D6CG6D 2AAC@I:>2E6=J b[___ DEF56?ED :? 8C256D z\`a E9C@F89@FE E96 DE2E6 H:E9 E96 4@?E:?F@FD DFAA@CE @7 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbghdbg`\`U2>Aj9lacfbd`_dh_U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]4@??64E:@?D24256>J]4@>TauH2D9:?8E@?\@?=:?6\D49@@=Tau@G6CG:6HTauDE277TauTbuFE>0D@FC46TbsACH63TaeFE>0>65:F>TbsACTaeFE>042>A2:8?TbsH24208C250a_abTaeFE>04@?E6?ETbsDE277U2>Aj2l9:89=JZD<:==65ZE62496CDQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9:89=J D<:==65 E62496CDk^2m 2?5 2 4FCC:4F=F> E92E 6>A92D:K6D 3@E9 24256>:4D 2?5 3F:=5:?8 7F?52>6?E2= =:76 D<:==D] %9:D 4@>3:?2E:@? 7@DE6CD 2? 6?G:C@?>6?E H96C6 DEF56?ED 42? 82:? E96 4@?7:56?46 E96J ?665 E@ E9C:G6 :? E@52JVD H@C=5] %96 D49@@=VD E62496CD 2C6 DA64:2==J EC2:?65 E@ 3C:?8 E96:C D<:==D 2?5 A6CD@?2=:EJ E@ E96 G:CEF2= 4=2DDC@@>[ 9:89=:89E:?8 E96 :>A@CE2?46 @7 56G6=@A:?8 >62?:?87F= 4@??64E:@?D H:E9 3@E9 DEF56?ED 2?5 E96:C 72>:=:6D] u=6I:3=6 =62C?:?8 A=2?D 42? 36 E2:=@C65 E@ DEF56?EDV :?5:G:5F2= ?665D] k^Am
kAmpE (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J[ DEF56?ED 92G6 2446DD E@ 25G2?465 4@FCD6D[ 6IEC24FCC:4F=2C 24E:G:E:6D 2?5 7=6I:3=6 D4965F=:?8 E92E 6>A@H6CD @H?6CD9:A @7 E96:C :?5:G:5F2= 65F42E:@?2= ;@FC?6J] $EF56?ED H9@ 6?C@== :? E96 D49@@= ;@:? 2 4@==23@C2E:G6 4@>>F?:EJ @7 E96:C 76==@H DEF56?ED 2?5 65F42E@CD E92E AC@G:56D 2 H6=4@>:?8[ 5:DEC24E:@?\7C66 =62C?:?8 6?G:C@?>6?E] k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbghdbg`\`U2>Aj9lbh`adegabgU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]4@??64E:@?D24256>J]4@>TauH2D9:?8E@?\@?=:?6\D49@@=Tau6?C@==>6?ETauTbuFE>0D@FC46TbsACH63TaeFE>0>65:F>TbsACTaeFE>042>A2:8?TbsH24208C250a_abTaeFE>04@?E6?ETbs6?C@==>6?EU2>Aj2lt?C@==>6?EQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmt?C@==>6?Ek^2m 7@C (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>JVD a_ab\a_ac D49@@= J62C :D 4FCC6?E=J @A6?] u2>:=:6D 2C6 6?4@FC2865 E@ 2EE6?5 2? k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbghdbg`\`U2>Aj9l`g_abefecbU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]4@??64E:@?D24256>J]4@>TauH2D9:?8E@?\@?=:?6\D49@@=Tau=62C?\>@C6Tau6G6?EDTauTbuFE>0D@FC46TbsACH63TaeFE>0>65:F>TbsACTaeFE>042>A2:8?TbsH24208C250a_abTaeFE>04@?E6?ETbs6G6?EDU2>Aj2l@?=:?6Z:?7@C>2E:@?ZD6DD:@?Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm@?=:?6 :?7@C>2E:@? D6DD:@?k^2m E@ =62C? >@C6[ 2D< BF6DE:@?D 2?5 5:D4@G6C :7 G:CEF2= D49@@= :D E96 C:89E 7:E 7@C E96:C DEF56?E] u@C >@C6 :?7@C>2E:@? @? (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J D49@@=D @C E@ 368:? E96 6?C@==>6?E AC@46DD[ A=62D6 G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbghdbg`\`U2>Aj9lffhe_cf_aU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]4@??64E:@?D24256>J]4@>TauH2D9:?8E@?\@?=:?6\D49@@=TauTbuFE>0D@FC46TbsACH63TaeFE>0>65:F>TbsACTaeFE>042>A2:8?TbsH24208C250a_abTaeFE>04@?E6?ETbs9@>6A286U2>Aj2l9EEATbpTauTauHHH](2D9:?8E@?r@??64E:@?Dp4256>J]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEAi^^HHH](2D9:?8E@?r@??64E:@?Dp4256>J]4@>k^2m @C 42== `\g__\bga\e_`_] k^Am
kAmp3@FE (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J k^Am
kAm(2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J :D 2 EF:E:@?\7C66 @?=:?6 AF3=:4 D49@@= 56=:G6C:?8 2 >62?:?87F=[ 9:89\BF2=:EJ @?=:?6 =62C?:?8 6IA6C:6?46 E92E <66AD DEF56?ED 6?82865 2?5 >@E:G2E65] %96 4@>3:?2E:@? @7 DE2E6\46CE:7:65 BF2=:EJ E62496CD[ 2 AC@G6?[ DEF56?E\46?EC:4 D49@@= 4FCC:4F=F>[ F?:BF6 6=64E:G6D[ E649?@=@8J E@@=D[ 2?5 4@>>F?:EJ 6IA6C:6?46D 6>A@H6CD DEF56?ED E@ 82:? E96 D<:==D 2?5 4@?7:56?46 E96J ?665 E@ E9C:G6 :? 2 492?8:?8 H@C=5] (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J :? A2CE?6CD9:A H:E9 E96 |2CJ |] z?:89E $49@@= s:DEC:4E D6CG6D 8C256D z\g 2?5 (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J :? A2CE?6CD9:A H:E9 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmv@=56?52=6k^DA2?m $49@@= s:DEC:4E D6CG6D 8C256D z\`a] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== `\g__\bga\e_`_ @C G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbghdbg`\`U2>Aj9lffhe_cf_aU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]4@??64E:@?D24256>J]4@>TauH2D9:?8E@?\@?=:?6\D49@@=TauTbuFE>0D@FC46TbsACH63TaeFE>0>65:F>TbsACTaeFE>042>A2:8?TbsH24208C250a_abTaeFE>04@?E6?ETbs9@>6A286U2>Aj2l9EEATbpTauTauHHH](2D9:?8E@?r@??64E:@?Dp4256>J]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEAi^^HHH](2D9:?8E@?r@??64E:@?Dp4256>J]4@>k^2m]k^Am
kAmkDEC@?8m|65:2 r@?E24Ek^DEC@?8mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmp=6I:D p>6KBF:E2 !@CE6Ck^DA2?m[ (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>J[ a_h\dbd\`_`e[ k2 9C67lQ>2:=E@i2=6I:D]2>6KBF:E2o2==:D@?AC]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm2=6I:D]2>6KBF:E2o2==:D@?AC]k^2mk2 9C67lQ>2:=E@i2=6I:D]2>6KBF:E2o2==:D@?AC]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm4@>k^2mk^Am
kAm k^Am
kAm$~&#rt (2D9:?8E@? r@??64E:@?D p4256>Jk^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l&}b`ccgU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_e`e``__!#0}t($0&$!#00000&}b`ccgU2>Ajs2E6x5la_ab_e`eQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am