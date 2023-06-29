Support Local Journalism


Subscribe


A new survey shows Pontera helped 59% of financial advisors and their clients manage assets in plan versus a suboptimal IRA rollover

NEW YORK, June 29, 2023 /PRNewswire/ -- Pontera, the fintech platform that enables retirement savers to get help managing their 401(k)s from their trusted financial advisor, just released a new finding: 59% of surveyed advisors chose not to roll over a client's 401(k) into an IRA or other account in 2022 due to better plan benefits and the advisor's ability to manage these assets in plan via Pontera. This is encouraging validation for the roughly 35% of working Americans with workplace retirement plans: You don't have to choose between your financial advisor and 401(k).


Tags