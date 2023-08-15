A recent auto club survey captures the pulse of continued interest in EVs across Washington state
BELLEVUE, Wash., Aug. 15, 2023 /PRNewswire/ -- Washington electric vehicle (EV) owners are charging forward and encouraging others to join the ride. According to a recent survey conducted by AAA Washington, 95 percent of the auto club's EV-driving members would recommend purchasing an EV, highlighting strong interest in moving toward an electric future, while identifying hurdles to make them more accessible.
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