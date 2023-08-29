Support Local Journalism


Subscribe


Industry-leading Cloud ERP Provider and McLaughlin Enter Multi-year Agreement 

KIRKLAND, Wash., Aug. 29, 2023 /PRNewswire/ -- Acumatica, an industry-leading business solutions provider, today announced it has agreed to sponsor top INDYCAR driver Scott McLaughlin. The agreement will cover McLaughlin's participation in an upcoming 2023 IMSA race and will include a personal services and ambassador relationship with McLaughlin in 2024 and 2025.


Tags