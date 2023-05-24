SEATTLE, May 24, 2023 /CNW/ -- Following a successful prebooking period, Holland America Line officially opened bookings to the public today, May 24, for its two newest Grand Voyages. With the Grand Voyage: Pole-to-Pole and Grand World Voyage both departing in January 2025, this will be the first time that Holland America Line is offering two Grand Voyages of more than 120 days simultaneously.
Holland America Line has officially opened bookings to the public for its two newest Grand Voyages.
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