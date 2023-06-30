The fossil fuel-free Aigen Element helps farmers
reduce chemicals in food, and improve human and planetary health
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