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WASHINGTON, June 6, 2023 /PRNewswire/ -- GovCIO Media & Research, a leading federal technology media company, hosted an evening ceremony for outgoing Air Force CIO, Lauren Knausenberger, on June 1. Pentagon, Air Force and federal cybersecurity leaders attended the ceremony that featured a live recording of a GovCast podcast episode reviewing Knausenberger's career and her impact on defense technology.


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