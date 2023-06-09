Daily, year-round service between Seattle/Everett (Paine Field) and Oahu starts Nov. 17 with introductory fares starting as low as $149 one-way
SEATTLE, June 9, 2023 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines is celebrating more aloha with new nonstop service between Seattle/Everett and Honolulu starting this fall – our first flight connecting Paine Field-Snohomish County Airport and the Hawaiian Islands. The daily, year-round flight begins on Nov. 17, just in time for travel during the holiday season.
kAmu@C 2 =:>:E65 E:>6[ :?EC@5F4E@CJ 72C6D 36EH66? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m^kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmtG6C6EEk^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw@?@=F=Fk^DA2?m DE2CE 2E kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS`chk^DA2?m @?6\H2J 2=@?8 H:E9 |:=6286 !=2? 2H2C5 C656>AE:@?D 2D =@H 2D `a[d__ >:=6D @?6\H2J] %:4<6ED 2C6 2G2:=23=6 7@C AFC492D6 ?@H 2E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbgggehg\`U2>Aj9lb`g`d_`ehbU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]2=2D<22:C]4@>TauU2>Aj2l2=2D<22:C]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm2=2D<22:C]4@>k^2m] %9:D :D @FC 7:CDE ?6H C@FE6 E@ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw@?@=F=Fk^DA2?m :? >@C6 E92? 2 564256 2?5 :E H:== 36 E96 =@?86DE 7=:89E H6 H:== @A6C2E6 7C@> !2:?6 u:6=5]k^Am
kAmQx7 E96C6VD @?6 A=246 @FC 8F6DED E@=5 FD 282:? 2?5 282:? E92E E96J H2?E65 E@ 7=J E@ 7C@> kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6VDk^DA2?m ?@CE96C? 2:CA@CE[ :EVD 362FE:7F= kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw2H2::k^DA2?m] (6VG6 366? 6286C E@ >2<6 :E 92AA6?[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmz:CDE6? p>C:?6k^DA2?m[ G:46 AC6D:56?E @7 C6G6?F6 >2?286>6?E 2?5 ?6EH@C< A=2??:?8 7@C p=2D<2 p:C=:?6D] Q(6VG6 AC@F5=J D6CG65 E96 w2H2::2? xD=2?5D 7@C >@C6 E92? `d J62CD] %9:D ?6H C@FE6 255D kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m^kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmtG6C6EEk^DA2?m E@ @FC =:DE @7 (6DE r@2DE 82E6H2JD E@ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw@?@=F=Fk^DA2?m] (6V== 36 C625J E@ D2J 2=@92 E@ @FC 8F6DED @? E9:D ?6H 7=:89E E9:D 72==]Qk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m^kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmtG6C6EEk^DA2?m :D 2 4=@D6C[ >@C6 4@?G6?:6?E 2:CA@CE H96? EC2G6=:?8 E@ 2?5 7C@> A@:?ED ?@CE9 @7 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m] (6 =2F?4965 @FC C68F=2C=J D4965F=65 D6CG:46 E96C6 :? kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?Qm|2C49 a_`hk^DA2?m H96? E96 ?6H 724:=:EJ @A6?65] |2?J @7 @FC 8F6DED 6?;@J E96 D>2==6C E6C>:?2=VD =@42E:@? 2?5 FAD42=6 =@F?86 2E>@DA96C6 :?DE625 @7 DA6?5:?8 E:>6 2?5 >@?6J 5C:G:?8 E@ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6VDk^DA2?m >2:? 2:CA@CE] %96 2:CA@CE C646?E=J H6=4@>65 :ED @?6\>:==:@?E9 A2DD6?86C @? 2 56A2CE:?8 7=:89E 7C@> kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m^kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmtG6C6EEk^DA2?m]k^Am
kAmQu@C E9@D6 EC2G6=:?8 36EH66? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw@?@=F=Fk^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm(2D9:?8E@? $E2E6k^DA2?m[ 7=J:?8 :?E@ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m^kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmtG6C6EEk^DA2?m H:== 36 2 E6CC:7:4[ =6DD 4@?86DE65 @AE:@? 2?5 2 8C62E H2J E@ 2446DD E96 8C62E6C kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m 2C62[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qms2?:6= r9F?k^DA2?m[ 5:C64E@C @7 D2=6D[ 4@>>F?:EJ 2?5 AF3=:4 C6=2E:@?D :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw2H2::k^DA2?m 7@C p=2D<2 p:C=:?6D] Q(:E9 E9:D ?6H 7=:89E[ H6V== 7=J 2 4@>3:?65 D:I ?@?DE@AD 2 52J E@ E96 EH@ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m 2C62 2:CA@CED 7C@> kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm~29Fk^DA2?m[ AC@G:5:?8 @FC =6:DFC6 2?5 3FD:?6DD EC2G6=6CD H:E9 2 G2C:6EJ @7 7=:89E E:>6D E92E H@C< 36DE 7@C E96>]Qk^Am
kAm%96 :?:E:2= D6G6? H66<D @7 E96 7=:89E D4965F=6 7@C E96 %92?<D8:G:?8 2?5 H:?E6C 9@=:52JD G2C:6D 7C@> E96 H:?E6C D4965F=6 E92E DE2CED @? kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?Qmy2?] g[ a_ack^DA2?mik^Am
kAmkDEC@?8m%92?<D8:G:?8\kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm(:?E6C w@=:52Jk^DA2?m a_ab $4965F=6k^DEC@?8mk^Am
k5:GmkE23=6 3@C56ClQ_Q 46==A255:?8lQ`Q 46==DA24:?8lQ_Q 4=2DDlQAC?344QmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m$E2CE s2E6k^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mt?5 s2E6k^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mr:EJ !2:Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8ms6A2CEDk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mpCC:G6Dk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8muC6BF6?4Jk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mp:C4C27Ek^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?cQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm}@G] `fk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQm k^AmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmy2?] fk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm $62EE=6^tG6C6EE\k3C ^mk3C ^mw@?@=F=Fk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmhi`_ 2]>]k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm`ibg A]>]k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm s2:=Jk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmfbfk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?cQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm}@G] `fk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQm k^AmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmy2?] fk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmw@?@=F=F\k3C ^mk3C ^m$62EE=6^tG6C6EEk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm ``iad A]>]k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmfi`_ 2]>]k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm s2:=Jk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmfbfk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmk^E23=6mk^5:Gm
kAmkDEC@?8mt2C=J (:?E6C a_ac $4965F=6k^DEC@?8mk^Am
k5:GmkE23=6 3@C56ClQ_Q 46==A255:?8lQ`Q 46==DA24:?8lQ_Q 4=2DDlQAC?344QmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?aQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8m$E2CE s2E6k^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mt?5 s2E6k^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mr:EJ !2:Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8ms6A2CEDk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mpCC:G6Dk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8muC6BF6?4Jk^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?bQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?QmkDEC@?8mp:C4C27Ek^DEC@?8mk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?cQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmy2?] gk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQm k^AmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm*62C\C@F?5k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm $62EE=6^tG6C6EE\k3C ^mk3C ^mw@?@=F=Fk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmhiad 2]>]k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm`ic_ A]>]k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm s2:=Jk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmfbfk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmkECmkE5 4=2DDlQAC?86?cQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmy2?] gk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQm k^AmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm*62C\C@F?5k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmw@?@=F=F\k3C ^mk3C ^m$62EE=6^tG6C6EEk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm aic_ A]>]k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm`_icf A]>]k^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qm s2:=Jk^DA2?mk^Amk^E5mkE5 4=2DDlQAC?86?dQ 4@=DA2?lQ`Q C@HDA2?lQ`QmkA 4=2DDlQAC?>=cQmkDA2? 4=2DDlQAC?6HD0DA2?Qmfbfk^DA2?mk^Amk^E5mk^ECmk^E23=6mk^5:Gm
kAmk6>mp== E:>6D =@42=k^6>mk^Am
kAm(:E9 E9:D ?6H D6CG:46 :? E96 72==[ H6V== 7=J 7C@> kDEC@?8m6:89Ek^DEC@?8m (6DE r@2DE 82E6H2JD E@ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw2H2::k^DA2?mi p?49@C286[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m^kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmtG6C6EEk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!@CE=2?5k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$2? uC2?4:D4@k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$2? y@D6k^DA2?m[ {@D p?86=6D 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$2? s:68@k^DA2?m] (6 D6CG6 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm~29Fk^DA2?m[ |2F:[ z2F2: 2?5 E96 xD=2?5 @7 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw2H2::k^DA2?m 7C@> E96D6 2:CA@CED H:E9 2? 2G6C286 @7 kDEC@?8mb_k^DEC@?8m ?@?DE@A[ A62<\52:=J 7=:89ED]k^Am
kAm(6 7=J E@ ?:?6 56DE:?2E:@?D 7C@> kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m^kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmtG6C6EEk^DA2?mi p?49@C286[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm{@D p?86=6Dk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm{2D '682Dk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm~C2?86 r@F?EJk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!2=> $AC:?8Dk^DA2?m WD62D@?2=X[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!9@6?:Ik^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$2? s:68@k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$2? uC2?4:D4@k^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm%F4D@?k^DA2?m WD62D@?2=X] |@DE @7 @FC 7=:89ED D6CG:?8 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m^kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmtG6C6EEk^DA2?m 2C6 @? @FC t`fd C68:@?2= ;6ED 7=@H? 3J @FC D:DE6C 42CC:6C w@C:K@? p:C] x? kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?Qmu63CF2CJ a_aak^DA2?m[ H6 DE2CE65 >2:?=:?6 D6CG:46 @? D6=64E 7=:89ED E@ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm{2D '682Dk^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!9@6?:Ik^DA2?m @? @FC fbf 2:C4C27E] k^Am
kAm(:E9 @FC 2H2C5\H:??:?8 D6CG:46[ H6 @776C @?3@2C5 2>6?:E:6D 7@C 2 E6CC:7:4 EC:A E@ E96 xD=2?5D] ~FC fbfD 92G6 2 E9C66\4=2DD 423:? :?4=F5:?8 u:CDE r=2DD 2?5 !C6>:F> r=2DD] (:E9 A@H6C @FE=6ED 2E 6G6CJ D62E[ J@F 42? 6?;@J 9F?5C65D @7 7C66 >@G:6D 2?5 %' D9@HD E92E 42? 36 DEC62>65 :?7=:89E E@ J@FC @H? 56G:46D] ~FC 7=:89ED 2C6 2=D@ 6?23=65 H:E9 DEC62>:?8\72DE D2E6==:E6 (:\u: 2G2:=23=6 7@C AFC492D6[ 2D H6== 2D E96 @AE:@? E@ AC6\@C56C 7C@> 2 C2?86 @7 7C6D9 >62= D6=64E:@?D]k^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmp=2D<2k^DA2?m >2C<65 `d J62CD @7 7=J:?8 E@ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw2H2::k^DA2?m E9:D A2DE 72==] (6 =2F?4965 @FC 7:CDE 7=:89E 36EH66? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw@?@=F=Fk^DA2?m @? kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?Qm~4E] `a[ a__fk^DA2?m] $6CG:46 36EH66? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm{:9F6k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmz2F2:k^DA2?m[ DE2CE65 EH@ H66<D =2E6C[ 7@==@H65 3J p?49@C286\kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw@?@=F=Fk^DA2?m D6CG:46 :? kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?Qms646>36C a__fk^DA2?m] x? a__g[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmp=2D<2k^DA2?m 3682? D6CG:?8 z@?2 @? E96 xD=2?5 @7 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmw2H2::k^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmz29F=F:k^DA2?m @? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm|2F:k^DA2?m]k^Am
kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmp3@FE p=2D<2 p:C=:?6Dk^DA2?mk^DEC@?8m k^Am
kAmp=2D<2 p:C=:?6D 2?5 @FC C68:@?2= A2CE?6CD D6CG6 >@C6 E92? `a_ 56DE:?2E:@?D 24C@DD kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmE96 &?:E65 $E2E6Dk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmq6=:K6k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmr2?252k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmr@DE2 #:42k^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm|6I:4@k^DA2?m] (6 DEC:G6 E@ 36 E96 >@DE 42C:?8 2:C=:?6 H:E9 2H2C5\H:??:?8 4FDE@>6C D6CG:46 2?5 2? :?5FDECJ\=625:?8 =@J2=EJ AC@8C2>] pD 2 >6>36C @7 E96 kDEC@?8m@?6k^DEC@?8mH@C=5 2==:2?46[ 2?5 H:E9 @FC 255:E:@?2= 8=@32= A2CE?6CD[ @FC 8F6DED 42? EC2G6= E@ >@C6 E92? `[___ 56DE:?2E:@?D @? >@C6 E92? ad 2:C=:?6D H9:=6 62C?:?8 2?5 C6566>:?8 >:=6D @? 7=:89ED E@ =@42E:@?D 2C@F?5 E96 H@C=5] {62C? >@C6 23@FE kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmp=2D<2k^DA2?m 2E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbgggehg\`U2>Aj9labgcd`echaU2>AjFl9EEADTbpTauTau?6HD]2=2D<22:C]4@>TauU2>Aj2l?6HD]2=2D<22:C]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm?6HD]2=2D<22:C]4@>k^2mk^DA2?m 2?5 7@==@H kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbgggehg\`U2>Aj9lc_f`c`ggcdU2>AjFl9EEADTbpTauTauEH:EE6C]4@>Taup=2D<2p:C}6HDU2>Aj2lTc_2=2D<22:C?6HDQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmo2=2D<22:C?6HDk^2mk^DA2?m 7@C ?6HD 2?5 DE@C:6D] p=2D<2 p:C=:?6D 2?5 w@C:K@? p:C 2C6 DF3D:5:2C:6D @7 p=2D<2 p:C vC@FA]k^Am
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l$uacbhbU2>AjD5la_ab\_e\_hQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?Eik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^2=2D<2\2:C=:?6D\255D\?6H\?@?DE@A\36EH66?\9@?@=F=F\2?5\D62EE=6\2C62D\D64@?5\2:CA@CE\b_`gcegdh]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^2=2D<2\2:C=:?6D\255D\?6H\?@?DE@A\36EH66?\9@?@=F=F\2?5\D62EE=6\2C62D\D64@?5\2:CA@CE\b_`gcegdh]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt p=2D<2 p:C=:?6Dk^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l$uacbhbU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_e_h_g__!#0}t($0&$!#00000$uacbhbU2>Ajs2E6x5la_ab_e_hQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am