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TACOMA, Wash., Aug. 8, 2023 /PRNewswire/ -- Starting this week, Tacoma, Washington will host the National Institutes of Health's All of Us Journey, a traveling, hands-on exhibit that raises awareness about the All of Us Research Program. The experience will allow interested visitors to join the program right on board, where they can answer surveys and give their physical measurements and blood and urine samples. All of Us is working to improve health care through research. To do so, All of Us is asking one million volunteers to share different types of health and lifestyle information—like where they live, what they do, and their family health history. 


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