(PRNewsfoto/American Liver Foundation)

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 By American Liver Foundation

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Early career scientists interested in basic and translational research encouraged to apply

FAIRFIELD, N.J., July 11, 2023 /PRNewswire/ -- Today, the American Liver Foundation (ALF) announced new liver research awards for 2023 that will fund early career scientists interested in basic and translational research. Three award categories, Liver Scholar Award, Postdoctoral Research Fellowship Award, and a Travel Award, will provide necessary funding to help advance research in liver biology and disease.


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