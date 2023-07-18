Brand's research shows guests see more glaciers in Alaska with Holland America than any other cruise line
SEATTLE, July 18, 2023 /CNW/ -- The riches of the wilderness take center stage on Holland America Line's Alaska cruises as the region's natural wonders and rugged beauty unfold. With the most visits to Alaska's glaciers and more ways to see wildlife and wilderness on a shore excursion than any other cruise line, Holland America Line is weaving more than 75 years of Alaska expertise into every facet of the experience.
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