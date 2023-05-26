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 By Zillow

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  • Asian mortgage applicants have low denial rates overall, but those who are denied are disproportionately denied because of a high debt-to-income ratio (DTI).
  • Largely concentrated in more expensive areas, Asian mortgage borrowers in 2022 purchased homes that were 42% more expensive than the U.S. median mortgage buyer overall.
  • Pacific Islander-headed households have the lowest homeownership rate among all races across the lowest and highest income levels.

SEATTLE, May 26, 2023 /PRNewswire/ -- A new Zillow® study finds Asian and Pacific Islander (API) families, despite relatively high income levels, bear the highest housing payment burdens among all races, highlighting the unique financial strains many within the communities encounter.


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