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Inspired by the true story of a program that escaped NSA spy labs at Sandia, SWARM reveals the genuine current day risks of an autocratic government in the age of artificial intelligence within espionage, national security and autonomous weapons development.

SEATTLE, June 13, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- "SLVIA . . . decades ago, an AI program escaped the NSA Lawrence Livermore Laboratory, and has never been re-captured . . . true story.


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