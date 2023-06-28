By upgrading its proprietary Bamboo Club, the Vietnamese aviation disruptor will deliver an improved customer experience for over 1.6 million frequent flyers
HANOI, Vietnam, June 28, 2023 /PRNewswire/ -- Bamboo Airways, the private Vietnamese airline aiming to provide world-class services, has selected IBS Software to modernize its loyalty program and provide a superior experience to over 1.6 million Bamboo Club members.
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