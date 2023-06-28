Deal Strengthens Presence in Europe, Creates First BDA-Germany Offices, and Furthers Business Plan of European Coverage and Expansion
WOODINVILLE, Wash., June 28, 2023 /PRNewswire/ -- Bensussen Deutsch & Associates, LLC (BDA), the nation's premier Merchandise Agency™ for iconic brands including Major League Baseball, Johnson & Johnson, The Home Depot, NBC, and Mercedes Benz, today announced it has completed the acquisition of leading promotional products service provider in Germany, ipm|gruppe.
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