The leading newsmagazine for the HVAC industry recognizes BDR head coach in its annual list of rising stars
SEATTLE, Aug. 21, 2023 /PRNewswire/ -- Gwen Campbell, a head coach for Business Development Resources (BDR), has been identified as one of the HVAC industry's most accomplished young professionals by the leading newsmagazine covering residential and commercial contracting.
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