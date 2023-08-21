Gwen Campbell, a head coach for BDR, has been identified as one of the HVAC industry’s rising stars by ACHR News, the leading newsmagazine covering residential and commercial contracting.

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 By Business Development Resources (BDR)

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The leading newsmagazine for the HVAC industry recognizes BDR head coach in its annual list of rising stars

SEATTLE, Aug. 21, 2023 /PRNewswire/ -- Gwen Campbell, a head coach for Business Development Resources (BDR), has been identified as one of the HVAC industry's most accomplished young professionals by the leading newsmagazine covering residential and commercial contracting.


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