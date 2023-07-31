HOMER, Alaska, July 31, 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Channel's Charlotte Kilcher (Alaska: The Last Frontier) will be joining her childhood friend Corky Parker for an upcoming event as Parker returns to Alaska for a book tour of her memoir La Finca: Love, Loss, and Laundry on a Tiny Puerto Rican Island.
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