Top left: Parker’s memoir, LA FINCA, available now. Top right: Parker at KSKA, the Alaskan radio station she helped found. Bottom: Parker (left) and Kilcher (right).

Top left: Parker’s memoir, LA FINCA, available now. Top right: Parker at KSKA, the Alaskan radio station she helped found. Bottom: Parker (left) and Kilcher (right).

 By Corky Parker

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HOMER, Alaska, July 31, 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Channel's Charlotte Kilcher (Alaska: The Last Frontier) will be joining her childhood friend Corky Parker for an upcoming event as Parker returns to Alaska for a book tour of her memoir La Finca: Love, Loss, and Laundry on a Tiny Puerto Rican Island.


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