(PRNewsfoto/Marler Clark)

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 By Marler Clark, The Nation's Food Safety Law Firm

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Marler Clark Retained by Families of Deceased Listeria Victims

SEATTLE, July 25, 2023 /PRNewswire/ -- The Washington State Health Department announced a Listeria outbreak in Western Washington which resulted in three deaths from an unknown source. Marler Clark, a law firm specializing in foodborne illness litigation, is representing families of victims in this tragic outbreak. 


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