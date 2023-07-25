Marler Clark Retained by Families of Deceased Listeria Victims
SEATTLE, July 25, 2023 /PRNewswire/ -- The Washington State Health Department announced a Listeria outbreak in Western Washington which resulted in three deaths from an unknown source. Marler Clark, a law firm specializing in foodborne illness litigation, is representing families of victims in this tragic outbreak.
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