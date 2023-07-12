Photo Credit OL Reign

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 By Cheq Inc., Bite of Seattle, Seattle Center, SeattleFWC26

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SEATTLE, July 12, 2023 /PRNewswire/ -- Today, the Bite of Seattle by CHEQ announced it will host the ultimate watch party for the FIFA Women's World Cup™ game on July 21, 2023, starting at 5 p.m. PST featuring the first match between USA and Vietnam.


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