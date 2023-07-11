FOR FAN ENGAGEMENT AND LIVE GAMES PROJECTED DIRECTLY INTO THE METAVERSE
SEATTLE, July 11, 2023 /PRNewswire/ -- Blu Canary Capital, a global advisory and fund management firm at the forefront of the regulated digital securities world, is delighted to announce that it is partnering with the re-formed Arena Football League to support the creation of a loyalty app and virtual digital stadiums for live volumetrically projected games with immersive entertainment and shopping experiences. Blu Canary will also work with the AFL to structure fan-oriented financings on the individual team and league level.
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56C`QmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a`d`aec^q=F6r2?2CJ0{@8@]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
k5:G 4@?E6?E65:E23=6lQ72=D6Q :5lQ5:G#6=62D6w:89=:89E7dcbQ DEJ=6lQ3@C56C\E@Ai `AI D@=:5j 3@C56C\3@EE@>i `AI D@=:5j 3@C56C\4@=@Ci vC2Jj 4@=@Ci 8C2Jj H:5E9i a__AIj 7=@2Ei =67Ej A@D:E:@?i C6=2E:G6j >2C8:?i dAI `_AI dAI `_AIj E6IE\2=:8?i ;FDE:7JjQmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm!9:= {2C>@?k^DA2?m @7 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmq=F r2?2CJk^DA2?m DE2E65[ Q%9:D C6AC6D6?ED E96 ?6IE DE286 :? E96 6G@=FE:@? @7 DA@CE:?8 6IA6C:6?46D]Qk^5:Gm
kAmkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh`dgbg\`U2>Aj9la`fadb``dbU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]E9627=]4@>Tau?6HDTau2C6?2\7@@E32==\=628F6\C6=2F?49\AC6DD\C6=62D6U2>Aj2l~?Zu63Z`DETarZa_abQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm~? kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?Qmu63 `DE[ a_abk^DA2?mk^2mk^DA2?m[ E96 pu{ 2??@F?465 :ED =2F?49 F?56C r@>>:DD:@?6C kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm{66 wFEE@? xxxk^DA2?m[ 9:DE@C:42==J D:8?:7:42?E 2D {66 :D C64@8?:K65 2D E96 7:CDE q=24< r@>>:DD:@?6C E@ DA62C9625 2 AC@76DD:@?2= DA@CED =628F6 :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmE96 &?:E65 $E2E6Dk^DA2?m] {66 :D ;@:?65 3J r@\~H?6C 2?5 s6AFEJ r@>>:DD:@?6C kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm%C2G6==6 v2:?6Dk^DA2?m 2?5 r@\~H?6C 2?5 !C6D:56?E @7 t?E6CE2:?>6?E kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm%F@ r=2C<k^DA2?m]k^Am
kAm$2:5 {66[ Q(6 6?G:D:@?65 6I64FE:?8 @? E96 @=5 D2J:?8 Vq:886C 2?5 q6EE6C[V 3FE E9:D E:>6[ H6 H2?E65 E@ :?4@CA@C2E6 E96 4@>A@?6?ED @7 2 >@56C?\52J 3FD:?6DD – DEC62>:?8[ kDA2?m36EE:?8k^DA2?m[ E649?@=@8J[ G:CEF2= C62=:EJ[ 2?5 :>>6CD:G6 72? 6?8286>6?E >:I65 H:E9 8@@5 @=5\72D9:@?65 :C@?\>2? 7@@E32==] ~FC A2CE?6CD9:A H:E9 q=F r2?2CJ r2A:E2= 2?5 E96:C 6?E6CE2:?>6?E DF3D:5:2CJ[ }& b#p $EF5:@D[ 2==@HD FD E@ 6I64FE6 @? E9:D G:D:@? 2?5 >F49 >@C6]Qk^Am
kAm%96 pu{ :D D6E E@ C6=2F?49 :? a_ac[ H:E9 `e C68:@?2= E62>D A=2J:?8 `_ C68F=2C D62D@? 82>6D 367@C6 A@DE\D62D@? A=2J] v2>6D H:== 36 A=2J65 =:G6 :? =@42= 2C6?2D H9:=6 36:?8 AC@;64E65 :?E@ E96 >6E2G6CD6 E@ 2 ECF=J 8=@32= 2F5:6?46]k^Am
kAmkDEC@?8m%9:D H:== 36 E96 7:CDE E:>6 2 AC@76DD:@?2= DA@CED =628F6 92D >256 82>6D 2G2:=23=6 E@ 8=@32= 2F5:6?46D E9C@F89 E96 >6E2G6CD6] (:E9@FE 42A24:EJ 4@?DEC2:?ED 2?5 C62=[ FA 4=@D6[ :>>6CD:G6 G:6H:?8[ H6 2?E:4:A2E6 C2A:5 8C@HE9 :? E96 2F5:6?46 7@C E9:D DA@CE] tDA64:2==J 8:G6? E96 6?ECJ :?E@ E96 ~=J>A:4D @7 7=28 7@@E32==]k^DEC@?8mk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmq=F r2?2CJk^DA2?m :D 3F:=5:?8 @? E96 7@F?52E:@? =2:5 3J D64FC:EJ E@<6? A:@?66CD 2?5 2AA=J:?8 2 E9:C5 5:>6?D:@? E@ E96 6>6C8:?8 H@C=5 @7 (63b 2?5 kDA2?m5646?EC2=:K65k^DA2?m 7:?2?46] %9:D 2AAC@249 H:== @A6? FA 2446DD E@ 62C=J\DE286 :?G6DE>6?ED :? 2 H:56 C2?86 @7 :??@G2E:G6 4@>A2?:6D]k^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm#@CJ #2H=:?8Dk^DA2?m[ q=F r2?2CJ rt~[ 6IA=2:?D[ Q(6 2C6 6I4:E65 E@ A2CE?6C H:E9 %96 pu{ 3642FD6 E96:C 3FD:?6DD >@56= :D A6C764E=J 56D:8?65 E@ E2<6 25G2?E286 @7 E96 E9:C5 5:>6?D:@? 7@C D64FC:EJ E@<6?D–H92E H6 42== x?DF>6C @H?6CD9:A] u2?D H2?E >@C6] %96J H2?E E@ 36 :?G6DE@CD 2D H6== 2D 4@?DF>6CD] !C@@7 @7 @H?6CD9:A G:2 2 DJ?465 H2==6E :? E96 >6E2G6CD6 2?5 C62= =:76 H:== @776C ?6H H2JD E@ C6H2C5 J@FC 72? 32D6 2?5 :>AC@G6 C6E6?E:@?]Qk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmq=F r2?2CJk^DA2?m 96=AD 4@>A2?:6D H:E9 =2C86 2F5:6?46D 2?5 QEC:32= A@H6CQ C2:D6 >@?6J E9C@F89 $tr\C68F=2E65 5:8:E2= D64FC:E:6D] %96 7:C> 2DD:DED :? DECF4EFC:?8 E96 @776C:?8D 2?5 H@C<D H:E9 C68F=2E65 A2CE?6CD E@ >2?286 C68:DEC2E:@?[ H96? 2AAC@AC:2E6[ H:E9 E96 $tr] %9:D 6?DFC6D E96 $%~ :D 7F==J 4@>A=:2?E H:E9 E96 =2E6DE D64FC:EJ C68F=2E:@?D 2?5 z*r^p|{ C6BF:C6>6?ED]k^Am
kAm}& b#p H:== A2CE?6C H:E9 )|p}}p $@7EH2C6 %649?@=@8:6D x?4] 2?5 @E96CD E@ 4C62E6 2 4FDE@> =@J2=EJ 2AA 2?5 5:8:E2= G6?F6 7@C E96 pu{ 82>6D] %96J H:== 2=D@ 6IA64E E@ 9@DE =:G6 4@?46CED E92E H:== @44FC :?\DE25:F> 2?5 36 =:G6 DEC62>65 :?E@ E96 pu{ >6E2G6CD6[ 3@@DE:?8 E96 6?E6CE2:?>6?E G2=F6 @7 6G6CJ 6G6?E] (:E9:? E9:D >6E2G6CD6[ pu{ 72?D H:== 36 23=6 E@ DEC@== 36EH66? DE25:F>D[ 42E49:?8 D:>F=E2?6@FD 82>6D] t?;@J =:G6 4@?46CED[ AFC492D6 5:8:E2= 2?5 C62= >6C492?5:D6[ 2?5 :?E6C24E H:E9 A=2J6CD 2?5 4@2496D] xEVD DA@CE =:<6 J@FVG6 ?6G6C 6IA6C:6?465 367@C6]k^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm!9:= {2C>@?k^DA2?m[ w625 @7 qFD:?6DD s6G6=@A>6?E 7@C kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmq=F r2?2CJk^DA2?m DE2E65[ Q%9:D C6AC6D6?ED E96 ?6IE DE286 :? E96 6G@=FE:@? @7 DA@CE:?8 6IA6C:6?46D[ ?@H 7@=<D H:== 36 23=6 E@ :>>6CD6 E96>D6=G6D ?@E @?=J :? 24E:@?\A24<65 =:G6 82>6D 3FE 2=D@ :? 5:DE:?4E G:CEF2= 6IA6C:6?46D E92E H:== D62>=6DD=J 3C:586 3@E9 H@C=5D] %96D6 8C@F?53C62<:?8 25G2?46>6?ED ECF=J C6G@=FE:@?:K6 E96 H2J H6 A6C46:G6 DA@CEDj 2D =@42= 2?5 C68:@?2= 6G6?ED H:== 82:? 2446DD E@ 3@E9 8=@32= 2AA62= 2?5 DA@?D@CD[ 7@C E96 6G6C\8C@H:?8 2?5 4@??64E65 4@>>F?:EJ @7 DA@CED 6?E9FD:2DED]Qk^Am
kAmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qms2J2 u6C?2?56Kk^DA2?m[ rt~ @7 }& b#p $EF5:@D 25565[ Qr2? J@F :>28:?6 H2E49:?8 a 82>6D :? a 4:E:6D D:>F=E2?6@FD=J H:E9 J@FC 7C:6?5 D:EE:?8 ?6IE E@ J@F :? 2 >6E2G6CD6 DE25:F>…|62?H9:=6 :? C62= =:76 J@F 2C6 6249 =J:?8 @? J@FC @H? 4@F49[ :? J@FC @H? =:G:?8 C@@>[ :? E@E2==J 5:776C6?E 4@F?EC:6Dn (6 2C6 >2<:?8 :E 2 C62=:EJ[ 2?5 2C6 6I4:E65 E@ :?EC@5F46 E@ E96 H@C=5 E96 7FEFC6 @7 DA@CED 2?5 6?E6CE2:?>6?EQk^Am
kAmkDEC@?8mp3@FE kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmq=F r2?2CJk^DA2?mk^Am
kAmk^DEC@?8m kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmq=F r2?2CJk^DA2?m :D E96 H@C=5VD 7:CDE 7F==\D6CG:46 25G:D@CJ 2?5 7F?5 >2?286>6?E 7:C> DA64:2=:K:?8 :? E96 E9:C5 5:>6?D:@? @7 5:8:E2= 2DD6ED 7@C :?DF>6CD :? E96 ?6H H@C=5 @7 C68F=2E65 5:8:E2= D64FC:E:6D] (6 AC@G:56 AC@5F4ED 2?5 D6CG:46D E92E F?=@4< E96 25G2?E286D @7 a`DE\46?EFCJ 42A:E2= >2C<6ED]k^Am
kAmkDEC@?8mp3@FE }& b#p $EF5:@Dk^Am
kAmk^DEC@?8m }F bC2 $EF5:@D :D 2 C6D62C49 2?5 56G6=@A>6?E DEF5:@ E92E DA64:2=:K6D :? 4C62E:?8 :>>6CD:G6[ :?E6C24E:G6 G:CEF2= 6IA6C:6?46D >6C8:?8 E96 A9JD:42= 2?5 5:8:E2= H@C=5D] uC@> DA@CE[ >FD:4[ 6?E6CE2:?>6?E[ 82>:?8[ 7:=>>2<:?8[ 2?5 4@?E6?E 4C62E:@?[ @FC E62> H@C<D @? 4C62E:?8 4FEE:?8\6586 E649?@=@8:6D E92E AFD9 E96 3@F?52C:6D @7 H92E :D A@DD:3=6]k^Am
kAmkDEC@?8mp3@FE %96 pC6?2 u@@E32== {628F6k^Am
kAmk^DEC@?8m (:E9 b_ J62CD @7 9:DE@CJ[ E96 pC6?2 u@@E32== {628F6 Wpu{X :D E96 >@DE H6==\6DE23=:D965 :?5@@C 7@@E32== 3C2?5 :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmE96 &?:E65 $E2E6Dk^DA2?m H:E9 @G6C b_ J62CD @7 72? 56G6=@A>6?E 2?5 6?5=6DD[ F?7@C86EE23=6 >@>6?ED] %96 pu{ :D E96 9:896DE =6G6= @7 AC@76DD:@?2= :?5@@C 7@@E32== :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmE96 &?:E65 $E2E6Dk^DA2?m 2?5 3@2DED @G6C `__ >:==:@? =@J2= 72?D H@C=5H:56] xE :D 4FCC6?E=J E96 D64@?5 =@?86DE CF??:?8 =628F6 :? E96 &$] &?56C ?6H @H?6CD9:A E96 =628F6 A=2?D E@ AC@G:56 3@E9 E96 A=2J6CD 2?5 72?D H:E9 2? 6IA6C:6?46 E92E 92D ?6G6C 366? D66? 367@C6]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@? 23@FE E96 pu{[ A=62D6 G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh`dgbg\`U2>Aj9l`habfffc`cU2>AjFl9EEATbpTauTauHHH]E9627=]4@>TauU2>Aj2lHHH]E9627=]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmHHH]E9627=]4@>k^2mk^DA2?m 2?5 7@==@H kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh`dgbg\`U2>Aj9la`e_h`bbbcU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]:?DE28C2>]4@>Tau@77:4:2=27=TauU2>Aj2lTc_~77:4:2=pu{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmo~77:4:2=pu{k^2mk^DA2?m @? x?DE28C2> 2?5 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh`dgbg\`U2>Aj9leh`hhfae_U2>AjFl9EEADTbpTauTauEH:EE6C]4@>Tau~77:4:2=pu{U2>Aj2lTc_~77:4:2=pu{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmo~77:4:2=pu{k^2mk^DA2?m @? %H:EE6C]k^Am
kAm|65:2 r@?E24Eik^Am
kAmqC2?5i q=F r2?2CJ r2A:E2=k^Am
kAmr@?E24Ei kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm#24926= s@?92>k^DA2?mk^Am
kAmt>2:=i k2 9C67lQ>2:=E@i#24926=o3=F42?2CJ42A:E2=]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm#24926=o3=F42?2CJ42A:E2=]4@>k^2mk^Am
kAm(63D:E6i kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh`dgbg\`U2>Aj9lahaffad_gcU2>AjFl9EEADTbpTauTau=:?<EC]66Tau3=F42?2CJ42A:E2=U2>Aj2l9EEADTbpTauTau=:?<EC]66Tau3=F42?2CJ42A:E2=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^=:?<EC]66^3=F42?2CJ42A:E2=k^2mk^DA2?mk^Am
kAm$A@CED r@?E24Eik^Am
kAmr@?E24Ei kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm!9:= {2C>@?k^DA2?mk^Am
kAmt>2:=i kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ>2:=E@i!9:=o3=F42?2CJ42A:E2=]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm!9:=o3=F42?2CJ42A:E2=]4@>k^2mk^Am
kAmk^DA2?mk^Am
kAmqC2?5i %96 pC6?2 u@@E32== {628F6k^Am
kAmr@?E24Ei kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm{66 wFEE@?k^DA2?mk^Am
kAmt>2:=i kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ>2:=E@i:?7@oE9627=]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm:?7@oE9627=]4@>k^2mk^Am
kAmk^DA2?m (63D:E6i kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbh`dgbg\`U2>Aj9lc`haaghffaU2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]E9627=]4@>Tau9@>6U2>Aj2l9EEADTbpTauTauHHH]E9627=]4@>Tau9@>6Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]E9627=]4@>^9@>6k^2mk^DA2?mk^Am
kAm$~&#rt q=F r2?2CJ r2A:E2=k^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a`d`aed^pu{0{@8@]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l$udbgc`U2>AjD5la_ab\_f\``Q E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^3=F\42?2CJ\42A:E2=\A2CE?6CD\H:E9\E96\2C6?2\7@@E32==\=628F6\27=\b_`gfbfg`]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^3=F\42?2CJ\42A:E2=\A2CE?6CD\H:E9\E96\2C6?2\7@@E32==\=628F6\27=\b_`gfbfg`]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt q=F r2?2CJ r2A:E2=k^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l$udbgc`U2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_f``_h__!#0}t($0&$!#00000$udbgc`U2>Ajs2E6x5la_ab_f``Q DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am