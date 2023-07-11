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FOR FAN ENGAGEMENT AND LIVE GAMES PROJECTED DIRECTLY INTO THE METAVERSE

SEATTLE, July 11, 2023 /PRNewswire/ -- Blu Canary Capital, a global advisory and fund management firm at the forefront of the regulated digital securities world, is delighted to announce that it is partnering with the re-formed Arena Football League to support the creation of a loyalty app and virtual digital stadiums for live volumetrically projected games with immersive entertainment and shopping experiences. Blu Canary will also work with the AFL to structure fan-oriented financings on the individual team and league level.


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