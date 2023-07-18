Soccer celebration in D.C. to feature MLS legends, global influencers, and top media personalities
WASHINGTON, July 18, 2023 /PRNewswire/ -- BODYARMOR Sports Drink and For Soccer today are hosting the 2023 Creators Cup 3v3 Tournament at Hi-Lawn at Union Market from 1-4:30 p.m. ET to celebrate alongside the Major League Soccer All-Star Game and week of events taking over the nation's capital.
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56C`QmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a__e_fh^u@C$@446C]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kAmz:4<:?8 @77 @? %F6D52J H:E9 72?\72G@C:E6 7@C>6C |{$ 2?5 &]$] |6?VD }2E:@?2= %62> A=2J6CD[ A@AF=2C :?E6C?2E:@?2= D@4:2= >65:2 :?7=F6?46CD[ 2?5 >65:2 A6CD@?2=:E:6D — E96 q~s*p#|~# rC62E@CD rFA bGb %@FC?2>6?E @776CD 2 492?46 7@C E96 =@42= 4@>>F?:EJ 2?5 @FE\@7\E@H? G:D:E@CD E@ H:? AC:K6D 2?5 6?;@J E96 E@FC?2>6?E[ 2 r2AE2:?VD $<:==D r92==6?86[ >FD:4[ 7@@5[ 2?5 24E:G:E:6D]k^Am
kAm%@ 2EE6?5 E96 q~s*p#|~# rC62E@CD rFA bGb %@FC?2>6?E 2E w:\{2H? 2E &?:@? |2C<6E[ :?5:G:5F2=D >FDE C68:DE6C @?=:?6 WkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbha`ggg\`U2>Aj9lagfdbdbg_eU2>AjFl9EEATbpTauTau3@5J2C>@C4C62E@CD4FA]4@>TauU2>Aj2l3@5J2C>@C4C62E@CD4FA]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm3@5J2C>@C4C62E@CD4FA]4@>k^2mk^DA2?mX] %96 7:CDE d_ 2EE6?566D H:== C646:G6 EH@ E:4<6ED E@ |{$ $<:==D r92==6?86[ 2?5 2== 2EE6?566D H:== 92G6 2 492?46 E@ H:? EH@ E:4<6ED E@ E96 a_ab |{$ p==\$E2C v2>6 GD pCD6?2= @? kDA2? 4=2DDlQI?\49C@?Qm(65?6D52J[ yF=J `hk^DA2?m[ 2E pF5: u:6=5]k^Am
kAm%96 q~s*p#|~# rC62E@CD rFA bGb %@FC?2>6?E H:== 762EFC6 6:89E 5:776C6?E DE2C\DEF5565 E62>Dik^Am
kA 4=2DDlQAC?>=c_QmkDEC@?8msr $r~#t$k^DEC@?8mi kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy2D@? vC@DDk^DA2?m W42AE2:?Xj kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmv23J ':?46?Ek^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmr=:?E $>:E9k^DA2?m[ $2656 t:7C:8[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm(:== $FEE@?k^DA2?m]k^Am
kA 4=2DDlQAC?>=c_QmkDEC@?8m%9:D(66<x?|{$k^DEC@?8mi kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmt=: {6DD6Ck^DA2?m W42AE2:?Xj kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|@ p=:k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?QmsC6H r@??6Ck^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm*FC: |@C:6C2k^DA2?m[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm#@5?6J (2==246k^DA2?m]k^Am
kA 4=2DDlQAC?>=c_QmkDEC@?8m$@446CvC=!C@3Dk^DEC@?8mi kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmp=2??2 {@42DEk^DA2?m W42AE2:?Xj kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy@2??2 {@9>2?k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|2J2 $E6A96?Dk^DA2?m[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmt>:=J %CF6=@G6k^DA2?m]k^Am
kA 4=2DDlQAC?>=c_QmkDEC@?8mq=24< $E2C ^ kDA2? 4=2DDlQI?\@C8Qmw@H2C5 &?:G6CD:EJk^DA2?mk^DEC@?8mi kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmp>@3: ~<F8@k^DA2?m W42AE2:?Xj kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm!2EC:4< #@D6k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?QmpI6= r9:42Dk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmp?E9@?J #@D6k^DA2?m[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm$6<@F %9@C?6==k^DA2?m]k^Am
kA 4=2DDlQAC?>=c_QmkDEC@?8m~C2?86 $=:46Dk^DEC@?8mi kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmw62E9 !62C46k^DA2?m W42AE2:?Xj kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmr2=6? r2CCk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|:4926= |:==2Jk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qms2CC:FD q2C?6Dk^DA2?m[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy677 pEE:?6==2k^DA2?m]k^Am
kA 4=2DDlQAC?>=c_QmkDEC@?8m|{$ {686?5D ^ %tp| q~s*p#|~#k^DEC@?8mi kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmr9C:D !@?E:FDk^DA2?m W42AE2:?Xj kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm!2EC:4< |F==:?Dk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy2=:= p?:3232k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm%C:DE2? q@H6?k^DA2?m[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|:<6 r9232=2k^DA2?m]k^Am
kA 4=2DDlQAC?>=c_QmkDEC@?8m$@446C r@@=:82?Dk^DEC@?8mi kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmr9C:DE:2? !@=2?4@k^DA2?m W42AE2:?Xj kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmp2C@? (6DEk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmq:== w2>:5k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm%2J=@C #@4<H6==k^DA2?m[ 2?5 |:4926= {@#é]k^Am
kA 4=2DDlQAC?>=c_QmkDEC@?8md2D:56A@5k^DEC@?8mi kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmt=:D492 t5@F2C5k^DA2?m W42AE2:?Xj z96?5C:4< q62FD@=6:=[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy@D9 p8J6:\vJ2>7:k^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmv23C:6= vF:D25@k^DA2?m[ 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm$632DE:2? r2:==2Ek^DA2?m]k^Am
kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmp3@FE q~s*p#|~# $A@CED }FEC:E:@? k^Am
kAmk^DA2?mk^DEC@?8m{625:?8 E96 H@C=5 @7 DA@CED 2?5 24E:G6 9J5C2E:@? H:E9 82>6\492?8:?8 :??@G2E:@?[ q~s*p#|~# $A@CED }FEC:E:@? Wqp$}X :D @? 2 >:DD:@? E@ 364@>6 R` :? $A@CED wJ5C2E:@?] qC:?8:?8 E@86E96C EH@ :4@?:4 3C2?5D[ q~s*p#|~# 2?5 !~(t#pst WC6DA64E:G6=J Ra 2?5 Rb :? E96 DA@CED 5C:?< 42E68@CJX[ qp$} 6IF56D 2? 6?EC6AC6?6FC:2= 4F=EFC6 324<65 3J E96 C6D@FC46D 2?5 :?D:89ED @7 @?6 @7 E96 H@C=5VD >@DE C64@8?:K23=6 4@>A2?:6D[ %96 r@42\r@=2 r@>A2?J[ H9:49 7F==J 24BF:C65 q~s*p#|~# :? a_a`] k^Am
kAmq~s*p#|~# 92D 366? 5:DCFAE:?8 E96 H@C=5 @7 $A@CED wJ5C2E:@? D:?46 a_``[ @776C:?8 2 AC6>:F> DA@CED 5C:?< A24<65 H:E9 6=64EC@=JE6D[ 4@4@?FE H2E6C 2?5 2?E:@I:52?ED E92E AC@G:56D DFA6C:@C 9J5C2E:@?] {@H :? D@5:F> 2?5 9:89 :? A@E2DD:F>[ q~s*p#|~# 4@?E2:?D ?2EFC2= 7=2G@CD 2?5 DH66E6?6CD 2?5 ?@ 4@=@CD @C 5J6D 7C@> 2CE:7:4:2= D@FC46D] q~s*p#|~#VD 6IE6?565 A@CE7@=:@ :?4=F56D q~s*p#|~# {*%t[ 2 =@H\42=@C:6[ +t#~ DF82C 25565 DA@CED 5C:?<j q~s*p#|~# $A@CE(2E6C[ 2 AC6>:F> 6=64EC@=JE6\A24<65 9:89 2=<2=:?6 H2E6C H:E9 A9hZj 2?5 q~s*p#|~# tsvt[ 2 DFA6C:@C 9J5C2E:@? DA@CED 5C:?< H:E9 2 3@@DE @7 42776:?6]k^Am
kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmp3@FE u@C $@446Ck^Am
kAmk^DA2?mk^DEC@?8mu@C $@446C :D E96 AC66>:?6?E D@446C >2C<6E:?8[ >65:2[ 2?5 6IA6C:6?46D 4@>A2?J 7@C>65 E9C@F89 E96 a_ab >6C86C @7 u@C $@446C '6?EFC6D 2?5 v:=E t586 $@446C |2C<6E:?8] u@C $@446CVD DA64:2=:K65 4@?DF=E2?4J D6CG:46D :?4=F56D C6D62C49 2?5 :?D:89ED[ DEC2E68:4 4@?DF=E2?4J[ 6IA6C:6?E:2= >2C<6E:?8[ >F=E:4F=EFC2= >2C<6E:?8[ 5:8:E2= 2?5 D@4:2= >65:2 >2C<6E:?8[ 4C62E:G6 2?5 4@?E6?E[ >65:2 2?5 5:DEC:3FE:@?[ AF3=:4 C6=2E:@?D 2?5 4@>>F?:42E:@?D[ DA@?D@CD9:A D6CG:46D[ 4C62E:G6 D6CG:46D[ 2D H6== 2D E649?:42= D@446C 6IA6CE:D6] u@C $@446CVD 8C@H:?8 @H?65 2?5 @A6C2E65 AC@A6CEJ A@CE7@=:@ :?4=F56D A2CE:4:A2E@CJ 2?5 4F=EFC2= 6G6?ED[ A@542DED[ ~%%[ 6IA6C:6?E:2=[ 2?5 A=2J:?8 AC@8C2>D]k^Am
kAmkDEC@?8mk6>m!=62D6 4@?E24E u@C $@446CVD kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ>2:=E@i252>]86:86C>2?o7@CD@446C]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmkDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmp52> v6:86C>2?k^DA2?mk^2mk^DA2?m WZ`\efg\dfd\hbbgX H:E9 2?J >65:2 C6BF6DED]k^6>mk^DEC@?8mk^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l{pe__g`U2>AjD5la_ab\_f\`gQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^3@5J2C>@C\DA@CED\5C:?<\2?5\7@C\D@446C\9@DE\a?5\2??F2=\4C62E@CD\4FA\bGb\E@FC?2>6?E\b_`gfhga`]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^3@5J2C>@C\DA@CED\5C:?<\2?5\7@C\D@446C\9@DE\a?5\2??F2=\4C62E@CD\4FA\bGb\E@FC?2>6?E\b_`gfhga`]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt u@C $@446Ck^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l{pe__g`U2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_f`g`___!#0}t($0&$!#00000{pe__g`U2>Ajs2E6x5la_ab_f`gQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am