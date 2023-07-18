For Soccer is the preeminent soccer marketing, media, and experiences company formed through the merger of For Soccer Ventures and Gilt Edge Soccer Marketing. (PRNewsfoto/For Soccer)

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Soccer celebration in D.C. to feature MLS legends, global influencers, and top media personalities

WASHINGTON, July 18, 2023 /PRNewswire/ -- BODYARMOR Sports Drink and For Soccer today are hosting the 2023 Creators Cup 3v3 Tournament at Hi-Lawn at Union Market from 1-4:30 p.m. ET to celebrate alongside the Major League Soccer All-Star Game and week of events taking over the nation's capital.


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