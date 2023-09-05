Boeing and Aviation Capital Group LLC (ACG) announced today that the airplane lessor has finalized an order for seven 737-8 and six 737-10 jets as ACG grows its single-aisle options to meet robust customer demand for the fuel-efficient 737 MAX airplane...

Boeing and Aviation Capital Group LLC (ACG) announced today that the airplane lessor has finalized an order for seven 737-8 and six 737-10 jets as ACG grows its single-aisle options to meet robust customer demand for the fuel-efficient 737 MAX airplane family.

 By Boeing, Aviation Capital Group LLC (ACG)

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SEATTLE, Sept. 5, 2023 /PRNewswire/ -- Boeing [NYSE: BA] and Aviation Capital Group LLC (ACG) announced today the airplane lessor has finalized an order for 13 737 MAX jets, increasing the lessor's order book to 47 737 MAXs.


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