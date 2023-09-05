SEATTLE, Sept. 5, 2023 /PRNewswire/ -- Boeing [NYSE: BA] and Aviation Capital Group LLC (ACG) announced today the airplane lessor has finalized an order for 13 737 MAX jets, increasing the lessor's order book to 47 737 MAXs.
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