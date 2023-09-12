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 By Zillow

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The drought of new listings abated slightly in August, despite high mortgage rates

  • New listings rose 4% in August, giving buyers more new choices. 
  • Appreciation eased off the gas, rising just 0.2% from July to August after stronger earlier showings.
  • Competition for homes remains stiff, but sales declined as is typical at this time of year.


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