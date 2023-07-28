Cogent Communications Logo. (PRNewsFoto/Cogent Communications) (PRNewsfoto/Cogent Communications Holdings,)

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 By Cogent Communications Holdings, Inc.

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WASHINGTON, July 28, 2023 /PRNewswire/ -- Cogent Communications Holdings, Inc. ("Cogent") (NASDAQ: CCOI) will host a conference call at 8:30 a.m. (ET) on August 10, 2023 to present Cogent's operating results for the second quarter of 2023 and answer questions. Cogent will issue a press release announcing the operating results at 7:00 a.m. (ET) on August 10, 2023.


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