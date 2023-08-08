SEATTLE, Aug. 8, 2023 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., a leading provider of cloud-based tax compliance automation for businesses of all sizes, today announced that the state of Colorado is leveraging Avalara Tax Research to provide the state's tax rates and rules to its more than 300 sales tax jurisdictions. With Avalara, Colorado delivers access to current tax rates and rules with easy-to-use online tools for residents and businesses selling goods and services in the state.
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