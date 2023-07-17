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TACOMA, Wash., July 17, 2023 /PRNewswire/ -- Columbia Trust Company, a subsidiary of Columbia Banking System, Inc. (Nasdaq: COLB), announced today it has named Rob Pitois as Senior Vice President and Regional Trust Manager for California and Nevada. Pitois will be responsible for hiring and building a high-caliber trust and investment team to lead the company's planned expansion into markets now available through Columbia's merger earlier this year with Umpqua Bank. He will report to Rob Howell, President and Director of Investments at Columbia Trust Company.


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