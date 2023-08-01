Support Local Journalism


Subscribe


Leading Hotel Management Platform to Oversee an All-Suite Hotel.

WASHINGTON, Aug. 1, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Crescent Hotels & Resorts, the award-winning operator of over 120 properties, announced the addition of Embassy Suites by Hilton Washington D.C. Chevy Chase Pavilion to its esteemed collection. Located in Northwest Washington D.C., this hotel offers unparalleled service and comfort, catering to the needs of both business and leisure travelers.


Tags