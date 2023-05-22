Four-month roundtrip cruises from Fort Lauderdale visit dozens of ports around the world, offering passengers a chance to see the world from Ft. Lauderdale.
SEATTLE, May 22, 2023 /PRNewswire/ -- Cruise Specialists, a leader in world cruises for over 35 years, announced it will be hosting Holland America Line's 2025 Pole-to-Pole and Grand World Voyages, four-month roundtrip cruises departing from Fort Lauderdale that provide an unforgettable opportunity to visit iconic landmarks and natural wonders around the world.
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