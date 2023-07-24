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 By CTIA Wireless Foundation

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Five Social Entrepreneurs Using 5G for Good Advance to Final Round

WASHINGTON, July 24, 2023 /PRNewswire/ -- CTIA Wireless Foundation today announced the five finalists in Catalyst 2023, a competitive grants program accelerating social entrepreneurs using the power of 5G and leading-edge wireless technologies to enhance lives and improve American communities.


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