Zillow's paint color analysis finds charcoal gray rooms can help a home sell for as much as $2,512 more
- Dark gray is associated with higher offer prices than white in every room of the home studied.
- Homes with a charcoal gray kitchen can sell for an estimated $2,512 more than similar homes, while a dark gray living room can command offers of $1,755 more.
- A white kitchen can hurt a home's sale price by more than $600.
kAmkDA2? 4=2DDlQ=686?5$A2?r=2DDQmkDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$tp%%{tk^DA2?mk^DA2?m[ kDA2? 4=2DDlQ=686?5$A2?r=2DDQmkDA2? 4=2DDlQI?\49C@?QmyF?6 a_[ a_abk^DA2?mk^DA2?m ^!#}6HDH:C6^ \\ qFJ6CD 2C6 D2J:?8 8@@53J6 E@ 3=2?5 2?5 3:55:?8 >@C6 @? 9@>6D H:E9 5FD<J[ 5C2>2E:4 H2==D] p ?6H +:==@H® DEF5J 7:?5D C646?E 2?5 AC@DA64E:G6 9@>6 3FJ6CD H@F=5 @776C >@C6 >@?6J 7@C 2 9@>6 H:E9 :?E6C:@CD A2:?E65 52C< 8C2J] r92C4@2= H2==D 2C6 2DD@4:2E65 H:E9 9:896C @776C AC:46D E92? H9:E6 :? 6G6CJ C@@> DEF5:65i <:E496?[ =:G:?8 C@@>[ 32E9C@@> 2?5 365C@@>] tG6? E96 4=2DD:4 H9:E6 <:E496? 92D 72==6? @FE @7 72G@C H:E9 E@52JVD 3FJ6CD[ H9@ C6A@CE65 E96J H@F=5 A2J kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSe`ak^DA2?m =6DD 7@C 2 9@>6 E92E 92D @?6] k^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56C`QmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a`_cb`c^v6EEJx>286D0``faa`fb__]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kAmw@>6D H:E9 2 566A 8C2A9:E6 8C2J <:E496? 42? D6== 7@C 2? 6DE:>2E65 kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSa[d`ak^DA2?m >@C6 E92? D:>:=2C 9@>6D[ H9:=6 2 >:5E@?6 A6HE6C 8C2J <:E496? 42? 4@>>2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSa[ddbk^DA2?m >@C6 E92? 6IA64E65] s2C< 8C2J :? E96 =:G:?8 C@@> 2?5 365C@@> @FEA6C7@C>65 A2=6 ?6FEC2=D[ H:E9 E96 A@E6?E:2= E@ 4@>>2?5 @776CD @7 2E =62DE kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS`[fddk^DA2?m >@C6] k^Am
kAmQqFJ6CD 92G6 366? 6IA@D65 E@ 52C< 8C2J DA246D E9C@F89 9@>6 :>AC@G6>6?E %' D9@HD 2?5 E96:C D@4:2= >65:2 7665D[ 3FE E96JVC6 =:<6=J 5C2H? E@ 492C4@2= @? 2 ADJ49@=@8:42= =6G6=[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qm|69?2K z92?k^DA2?m[ 2 4@=@C ADJ49@=@8J DA64:2=:DE 2?5kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbghdha`\`U2>Aj9l`c_``bfc`_U2>AjFl9EEADTbpTauTau?2>``]D276=:?<D]AC@E64E:@?]@FE=@@<]4@>TauTbuFC=Tbs9EEADTadbpTadauTadauHHH]4@=@C4@?D4:@FD=:G:?8]4@>TadauTae52E2Tbs_dTadfr_`Tadfr2>2?52A6Tadc_K:==@H8C@FA]4@>Tadfr7_6_b7355323c_e7`7a7_g53c4b275`eTadfr_bbcecgb_5`gc_6f2dggbfgc24d_6`e7Tadfr_Tadfr_Tadfrebg`gfdggcdffhf_daTadfr&?<?@H?Tadfr%(uA3v+D3b5g6Jy(x;@:|rcH{;pH|sp:{ry"x;@:'a=F|Kx:{ryq%:xex<`92(H:{ry)'rxe|?_TadbsTadfrb___TadfrTadfrTadfrTaeD52E2Tbs6cwJ%bfD%HpI2updt5KTadau=8b__Gs4!Ay4{BqB+e}"#wpTadbsTaeC6D6CG65Tbs_U2>Aj2lTraTp_:?E6C:@CZ56D:8?6CQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm :?E6C:@C 56D:8?6Ck^2mk^DA2?m :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qmp=32?J[ }6H *@C<k^DA2?m] QvC2J :D E96 4@=@C @7 C6EC62E] pD H6 4@>6 @FE @7 E96 A2?56>:4 2?5 C6EFC? E@ @FC 964E:4 =:G6D[ 3FJ6CD H2?E 9@>6 E@ 36 2 C67F86] %96J H2?E E@ H:E95C2H 2?5 6D42A6 7C@> E96 F?46CE2:?EJ @7 E96 @FED:56 H@C=5[ 2?5 C@@>D 6?G6=@A65 :? 52C< 8C2J 42? 4C62E6 E92E 766=:?8 @7 D64FC:EJ]Q k^Am
kAm}@E 2== 8C2JD EFC? E@ 8@=5 H96? :EVD E:>6 E@ D6==] |:5E@?6 8C2J 42? 9FCE 2 9@>6VD D2=6 AC:46 H96? :EVD FD65 @? E96 7C@?E 5@@C] +:==@HVD C6D62C49 7:?5D C646?E 2?5 AC@DA64E:G6 3FJ6CD H@F=5 @776C 2? 6DE:>2E65 kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSb[bedk^DA2?m =6DD 7@C 2 9@>6 H:E9 2 46>6?E 8C2J 7C@?E 5@@C] qFJ6CD AC676C 3=24< 7C@?E 5@@CD E@ E9@D6 A2:?E65 8C2J[ 2?5 H@F=5 @776C kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSb__k^DA2?m >@C6 7@C 2 9@>6 H:E9 2 >:5 E@?6 C@DJ 3C@H? 7C@?E 5@@C] k^Am
kAmt2CE9 E@?6D 2C6 2DD@4:2E65 H:E9 9:896C @776C AC:46D H96? FD65 :? E96 32E9C@@>] q2E9C@@>D A2:?E65 2 EC6?5J E6CC2\4@EE2 3C@H?[ 2 a_ab kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbghdha`\`U2>Aj9leffhaeee`U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]2A2CE>6?EE96C2AJ]4@>Tau4a\A2:?E\4@=@C\@7\E96\J62C\bf`d`__aU2>Aj2l4@=@CZ@7ZE96ZJ62CQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm4@=@C @7 E96 J62Ck^2mk^DA2?m[ 4@F=5 96=A 2 9@>6 D6== 7@C kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS`[eack^DA2?m >@C6 E92? D:>:=2C 9@>6D]k^Am
kAm(9:=6 2 9@>6VD F=E:>2E6 D2=6 AC:46 :D 56E6C>:?65 3J 2 >JC:25 @7 724E@CD[ E9:D C6D62C49 D9@HD E92E :E A2JD E@ 36 DEC2E68:4 H96? DACF4:?8 FA 2 9@>6 7@C D2=6] |@DE D6==6CD >2<6 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbghdha`\`U2>Aj9l`c`e`cechbU2>AjFl9EEADTbpTauTauK:==@H]>65:2C@@>]4@>Taua_aa\`a\_g\%96\9@>6\:>AC@G6>6?E\AC@;64ED\DAC:?8\D6==6CD\D9@F=5\E24<=6\?@H\2?5\H92E\E@\D<:AU2>Aj2lEH@Z:>AC@G6>6?EDQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmEH@ :>AC@G6>6?EDk^2mk^DA2?m E@ E96:C 9@>6 367@C6 =:DE:?8 :E[ 2?5 :?E6C:@C A2:?E:?8 :D E96 >@DE 4@>>@? AC@;64E E96J E2<6 @?] qJ D6=64E:?8 E96 C:89E A2:?E 4@=@CD[ D6==6CD 42? 2AA62= E@ >@C6 3FJ6CD E9:D DAC:?8 2?5 A@E6?E:2==J 3@@DE E96:C 3@EE@> =:?6] k^Am
kAmQ!2:?E :D 2 C6=2E:G6=J 277@C523=6 2?5 62DJ 492?86[ J6E :E 92D 2? @FED:K65 :>A24E @? 2 3FJ6CVD A6C46AE:@? @7 E96 9@>6[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmp>2?52 !6?5=6E@?k^DA2?m[ +:==@HVD 9@>6 EC6?5D 6IA6CE] Q!6@A=6 5@?VE 3FJ 9@>6D 6G6CJ 52J[ D@ E96JVC6 ECJ:?8 E@ BF:4<=J AC@46DD 2 =@E @7 4@>A=6I :?7@C>2E:@? :? 2? 2C62 H96C6 E96J 5@?VE 92G6 2 =@E @7 6IA6C:6?46] %92E F?46CE2:?EJ :D =:<6=J H9J 3FJ6CD C6=J @? 4@=@C 2D 2 A@H6C7F= G:DF2= D:8?2= E92E 2 9@>6 :D >@56C? 2?5 FA\E@\52E6[ @C E:C65 2?5 ?665D >2:?E6?2?46] %92E 7:CDE :>AC6DD:@? 4@?EC:3FE6D E@ E96:C @G6C2== 766=:?8D 23@FE 2 9@>6 2?5 F=E:>2E6=J[ 9@H >F49 E96JVC6 H:==:?8 E@ A2J 7@C :E]Q k^Am
kAm%9:D A2:?E 4@=@C 2?2=JD:D :D 32D65 @? 2 D6C:6D @7 +:==@H DEF5:6D @7 >@C6 E92? c[f__ C646?E 2?5 AC@DA64E:G6 9@>6 3FJ6CD 24C@DD E96 4@F?ECJ] x? 6249 DEF5J[ E96J H6C6 C2?5@>=J 2DD:8?65 :>286D @7 2 9@>6 H:E9 :?E6C:@C DA246D 2?5 7C@?E 5@@CD A2:?E65 :? @?6 @7 `` @C `_ 4@=@CD[ C6DA64E:G6=J] t249 4@=@C C646:G65 2 D4@C6 32D65 @? 3FJ6CDV A6C46AE:@? @7 E96 9@>6[ =:<6=:9@@5 @7 E@FC:?8 E96 9@>6 2?5 E96 AC:46 E96J H@F=5 36 H:==:?8 E@ A2J 7@C E96 9@>6] k^Am
kAmkDEC@?8mp3@FEk^DEC@?8mkDEC@?8m +:==@H vC@FAk^DEC@?8mk^Am
kAm+:==@H vC@FA[ x?4] W}p$sp"i + 2?5 +vX :D C6:>28:?:?8 C62= 6DE2E6 E@ >2<6 :E 62D:6C E@ F?=@4< =:76VD ?6IE 492AE6C] pD E96 >@DE G:D:E65 C62= 6DE2E6 H63D:E6 :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmE96 &?:E65 $E2E6Dk^DA2?m[ +:==@H® 2?5 :ED 277:=:2E6D @776C 4FDE@>6CD 2? @?\56>2?5 6IA6C:6?46 7@C D6==:?8[ 3FJ:?8[ C6?E:?8 @C 7:?2?4:?8 H:E9 EC2?DA2C6?4J 2?5 62D6] k^Am
kAm+:==@H vC@FAVD 277:=:2E6D[ 3C2?5D 2?5 DF3D:5:2C:6D :?4=F56 +:==@H®[ +:==@H !C6>:6C p86?E®[ +:==@H w@>6 {@2?D™[ +:==@H r=@D:?8 $6CG:46D™[ %CF=:2®[ ~FE t2DE®[ $9@H:?8%:>6®[ qC:586 x?E6C24E:G6®[ 5@E=@@A®[ $EC66Et2DJ® 2?5 w@E!25D®] +:==@H w@>6 {@2?D[ {{r :D 2? tBF2= w@FD:?8 {6?56C[ }|{$ R`_agf WkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qmk2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbghdha`\`U2>Aj9ladhg`c`cccU2>AjFl9EEATbpTauTauHHH]?>=D4@?DF>6C2446DD]@C8TauU2>Aj2lHHH]?>=D4@?DF>6C2446DD]@C8Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmHHH]?>=D4@?DF>6C2446DD]@C8k^2mk^DA2?mX]k^Am
kAm k^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a`_cb`d^v6EEJx>286D0``gecg`ffa]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^AmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a`_cb`e^v6EEJx>286D0`agd`de`ea]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l$uba_`bU2>AjD5la_ab\_e\a_Q E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^56D:8?\8@6D\52C<\3FJ6CD\A2J\>@C6\7@C\9@>6D\A2:?E65\:?\>@@5J\9F6D\b_`gdbgeg]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^56D:8?\8@6D\52C<\3FJ6CD\A2J\>@C6\7@C\9@>6D\A2:?E65\:?\>@@5J\9F6D\b_`gdbgeg]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt +:==@H vC@FA[ x?4]k^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l$uba_`bU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_ea__g__!#0}t($0&$!#00000$uba_`bU2>Ajs2E6x5la_ab_ea_Q DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am