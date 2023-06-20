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Zillow's paint color analysis finds charcoal gray rooms can help a home sell for as much as $2,512 more

  • Dark gray is associated with higher offer prices than white in every room of the home studied.
  • Homes with a charcoal gray kitchen can sell for an estimated $2,512 more than similar homes, while a dark gray living room can command offers of $1,755 more. 
  • A white kitchen can hurt a home's sale price by more than $600.


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