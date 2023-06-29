The new LANE EIGHT Relay Trainer colorways.

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 By Lane Eight

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NEW YORK,  June 29, 2023 /PRNewswire/ -- LANE EIGHT, the disruptive and sustainable footwear brand that designs the world's best workout shoes for you and the planet has launched a new high performance sneaker, the Relay Trainer.


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