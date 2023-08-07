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Digital content experience company expands executive team with ex-Adobe Martech commercial leader

SEATTLE, Aug. 7, 2023 /PRNewswire/ -- Siteimprove, the leading platform that empowers brands to stand out with engaging, accessible, and high-performing digital content experiences, today announced the appointment of Don Matejko as Chief Revenue Officer (CRO) to lead its go-to-market strategy and execution.


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