BELLEVUE, Wash., Aug. 21, 2023 /PRNewswire/ -- Evergreen Home Loans, a full-service direct home loan lender offering origination, funding, and servicing in the Western U.S., announced that four of its loan officers and teams are on the Experience.com list of Top 1% Mortgage Loan Officers for customer rating. Additionally, Evergreen also secured a spot in the Top 10 in the Large Division Mortgage Company category.
Evergreen is among the 300+ mortgage lenders registered within the Experience.com customer satisfaction index. Out of the 50,000 loan officers encompassed by this index, the following associates and teams from Evergreen have secured their positions in the Top 1% of Loan Officers in Customer Rating:
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