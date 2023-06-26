(PRNewsfoto/expert.ai)

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The expert.ai Platform for Insurance leverages enterprise insurance language models to improve insurers' throughput and cost of operations for language-intensive workflows.

BOSTON, June 26, 2023 /PRNewswire/ -- Expert.ai, the industry leader in AI-powered language solutions, today announced availability of the expert.ai Platform for Insurance. The expert.ai Platform for Insurance powers underwriting and claims solutions so that insurers can use natural language processing to eliminate documents from review cycles, extract needed data and prioritize which submission or claims need an expedited review or to be assigned to a senior adjuster based on complexity.


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