New AI guidance software will allow more medical professionals to conduct cardiac ultrasound in multiple care settings expanding patient access to cardiac imaging
TEL AVIV, Israel, July 27, 2023 /PRNewswire/ -- Today, UltraSight, a digital health pioneer transforming cardiac imaging through the power of artificial intelligence, announced that it has been granted FDA clearance for its AI-powered ultrasound guidance technology. The UltraSight real-time AI guidance software can assist medical professionals without sonography experience in acquiring cardiac ultrasound images at the point of care in multiple settings, allowing for more widespread detection of heart disease and providing patients easier access to cardiac monitoring.
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