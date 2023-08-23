New Zillow research finds the share of first-time buyers has hit 50%, the highest level in years
SEATTLE, Aug. 23, 2023 /PRNewswire/ -- Half of all home buyers are purchasing their first home, the highest share that Zillow has ever recorded. Zillow's 2023 Consumer Housing Trends Report finds that first-time buyers now make up 50% of all home buyers, up from 45% last year and a meaningful jump from 37% in 2021. The share of first-time buyers likely hasn't been this high since around 2010, when there was a first-time home buyer tax credit.
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