By FlexCharging

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Software Helps Electric Co-Ops Maintain Robust Grid Stability by Encouraging Off-Peak Charging Times and Incentivizing EV Drivers with Rebate Programs that Promote Clean Energy

SEATTLE, June 15, 2023 /PRNewswire/ -- FlexCharging, a provider of Electric Vehicle (EV) managed charging, today announced the release of its EV grid integration and demand response software solution, EVision. The cloud-based application enables electric utility cooperatives (co-ops) and municipal utilities to launch their own managed charging programs.


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