Freestone Capital

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Financial Industry Veteran To Drive Revenue Growth

SEATTLE, July 18, 2023 /PRNewswire/ -- Freestone Capital Management today announced that Jim Hughes has been appointed as Head of Client Advisory and Business Development for the firm. He will report to Freestone President Erik Morgan, and assumes day-to-day responsibilities for maximizing revenue through the Client Advisory and Business Development teams.


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