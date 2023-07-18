Financial Industry Veteran To Drive Revenue Growth
SEATTLE, July 18, 2023 /PRNewswire/ -- Freestone Capital Management today announced that Jim Hughes has been appointed as Head of Client Advisory and Business Development for the firm. He will report to Freestone President Erik Morgan, and assumes day-to-day responsibilities for maximizing revenue through the Client Advisory and Business Development teams.
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56C`QmkAmk2 9C67lQ9EEADi^^>>2]AC?6HDH:C6]4@>^>65:2^a`ddffe^uC66DE@?60{@8@0#650{@8@]9E>=Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmk^2mk^Amk^5:Gm
k5:G 4@?E6?E65:E23=6lQ72=D6Q :5lQ5:G#6=62D6w:89=:89Ef247Q DEJ=6lQ3@C56C\E@Ai `AI D@=:5j 3@C56C\3@EE@>i `AI D@=:5j 3@C56C\4@=@Ci vC2Jj 4@=@Ci 8C2Jj H:5E9i a__AIj 7=@2Ei =67Ej A@D:E:@?i C6=2E:G6j >2C8:?i dAI `_AI dAI `_AIj E6IE\2=:8?i ;FDE:7JjQmQy:>VD 566A 5@>2:? 6IA6C:6?46 2?5 A2DD:@? 7@C 4=:6?E 25G:D@CJ E62>D :D 2? 6I46==6?E 7:E 7@C uC66DE@?6Qk^5:Gm
kAmwF896D 3C:?8D >@C6 E92? ad J62CD @7 6I64FE:G6 6IA6C:6?46 :? D2=6D >2?286>6?E[ DEC2E68J[ @A6C2E:@?D[ 2?5 4@>A=:2?46 7@C H62=E9 >2?286>6?E 7:C>D] w6 H2D >@DE C646?E=J 2 7@F?5:?8 >6>36C[ r9:67 ~A6C2E:@?D ~77:46C 2?5 r9:67 r@>A=:2?46 ~77:46C @7 %C2?D46?5 (62=E9 r@==64E:G6] &?56C 9:D =6256CD9:A[ %C2?D46?5 (62=E9 r@==64E:G6 8C6H E@ kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSa 3:==:@?k^DA2?m :? pDD6ED &?56C |2?286>6?E Wp&|X :? =6DD E92? E9C66 J62CD] !C:@C E@ E92E[ wF896D 96=5 D6?:@C |2C<6E tI64FE:G6 C@=6D 2E |6CC:== {J?49[ =625:?8 D@>6 @7 E96:C =2C86DE C68:@?D 24C@DD kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?QmE96 &?:E65 $E2E6Dk^DA2?m]k^Am
kAmQy:>VD 566A 5@>2:? 6IA6C:6?46 2?5 A2DD:@? 7@C 4=:6?E 25G:D@CJ E62>D :D 2? 6I46==6?E 7:E 7@C uC66DE@?6[Q D2:5 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmv2CJ uFCF<2H2k^DA2?m[ u@F?56C 2?5 r9:67 x?G6DE>6?E ~77:46C] QuC66DE@?6 H2D 3F:=E @? 5@:?8 E9:?8D 5:776C6?E=J 7@C @FC 4=:6?ED[ 2?5 @FC 25G:D@CD 92G6 2446DD E@ 2 3C@25 C2?86 @7 :?G6DE>6?E DEC2E68:6D E92E 2C6 F?:BF6 E@ uC66DE@?6] (6 <?@H E92E E@ 4@?E:?F6 @FC C:49 EC25:E:@? @7 =6256CD9:A[ H6 ?665 E@ 6?DFC6 @FC 25G:D@CD 92G6 6G6CJ E@@= 7@C DF446DD] y:>VD 6?E:C6 42C66C 92D 366? 7@4FD65 @? 96=A:?8 @E96C 25G:D@CD 8C@H 2?5 56G6=@A[ 2?5 H6 =@@< 7@CH2C5 E@ 9:D 6IA6CE:D6 2E uC66DE@?6]Qk^Am
kAmu@F?565 :? `hhh[ uC66DE@?6 :D 2? :?56A6?56?E 2?5 6>A=@J66\@H?65[ 766\@?=J H62=E9 25G:D@CJ 2?5 2DD6E >2?286>6?E 7:C> E92E 92D 8C@H? 7C@> kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSad_ >:==:@?k^DA2?m E@ @G6C kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSg 3:==:@?k^DA2?m :? p&|] %96 7:C>VD 8C@HE9 DEC2E68J :?G@=G6D 2EEC24E:?8[ C64CF:E:?8[ :?G6DE:?8 :?[ 2?5 6>A@H6C:?8 E96 ?6IE 86?6C2E:@? @7 25G:D@CD H:E9 E96 E@@=D 2?5 :?7@C>2E:@? E96J ?665 E@ 8C@H :? E96:C 42C66CD 2?5 E9C:G6]k^Am
kAmQxVG6 366? 2 3:8 72? @7 uC66DE@?6 2?5 @FC F?:BF6 2AAC@249 E@ H62=E9 >2?286>6?E 7@C >2?J J62CD[Q D2:5 wF896D] Q~FC 4=:6?E 25G:D@C E62> :D :?4C65:3=J E2=6?E65] xV> 6I4:E65 E@ A2CE?6C H:E9 @FC D62D@?65 25G:D@CD 2?5 E@ 2DD:DE :? E96 56G6=@A>6?E @7 @FC ?6IE 86?6C2E:@? 25G:D@CD 2D E96J 3@E9 =6G6C286 @FC 36DE\:?\4=2DD :?G6DE>6?E D@=FE:@?D[ 7:?2?4:2= A=2??:?8 E@@=D[ 6DE2E6 2?5 E2I 25G:D@CJ E62>[ DEC2E68:4 ?6H 4=:6?E 24BF:D:E:@? A2CE?6CD[ 2?5 >2C<6E:?8 D@=FE:@?D]Q k^Am
kAmwF896D H:== 36 2 >6>36C @7 uC66DE@?6VD 6I64FE:G6 >2?286>6?E E62>] wF896D H:== =625 2 E62> @7 af 4=:6?E 25G:D@CD 2?5 4@==23@C2E6 24C@DD :?G6DE>6?ED[ 244@F?E:?8[ @A6C2E:@?D[ 4=:6?E D6CG:46 2?5 E649?@=@8J]k^Am
kAmkDEC@?8mp3@FE uC66DE@?6 r2A:E2= |2?286>6?Ek^Am
kAmk^DEC@?8muC66DE@?6 r2A:E2= |2?286>6?E :D 2? :?56A6?56?E[ 766\@?=J H62=E9 25G:D@CJ 2?5 2DD6E >2?286>6?E 7:C> E92E 3C:?8D E@86E96C DFA6C:@C 4=:6?E D6CG:46 2?5 2 4@>AC696?D:G6 :?G6DE>6?E 2AAC@249] r=:6?ED 6?ECFDE uC66DE@?6 E@ 96=A E96> AFCDF6 E96:C =@?8\E6C> 7:?2?4:2= 8@2=D] q2D65 @FE @7 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$62EE=6k^DA2?m[ uC66DE@?6 D6CG6D 4=:6?ED E9C@F89@FE E96 H6DE 4@2DE H:E9 255:E:@?2= @77:46D :? kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$2? uC2?4:D4@k^DA2?m 2?5 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$2?E2 q2C32C2k^DA2?m] {62C? >@C6 23@FE uC66DE@?6 r2A:E2= |2?286>6?E 2E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbha`dbf\`U2>Aj9lg____haf_U2>AjFl9EEADTbpTauTauHHH]7C66DE@?642A:E2=]4@>TauU2>Aj2l7C66DE@?642A:E2=]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm7C66DE@?642A:E2=]4@>k^2m]k^Am
k5:G 4=2DDlQ!#}0x>365565pDD6E#676C6?46Q :5lQs:GpDD6E!=246w@=56CaQmk^5:Gm
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l}*dhf`_U2>AjD5la_ab\_f\`gQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?E E@ 5@H?=@25 >F=E:>65:2ik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^7C66DE@?6\42A:E2=\>2?286>6?E\2AA@:?ED\;:>\9F896D\9625\@7\4=:6?E\25G:D@CJ\\3FD:?6DD\56G6=@A>6?E\b_`gfh_ch]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^7C66DE@?6\42A:E2=\>2?286>6?E\2AA@:?ED\;:>\9F896D\9625\@7\4=:6?E\25G:D@CJ\\3FD:?6DD\56G6=@A>6?E\b_`gfh_ch]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt uC66DE@?6k^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l}*dhf`_U2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_f`g_h__!#0}t($0&$!#00000}*dhf`_U2>Ajs2E6x5la_ab_f`gQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am