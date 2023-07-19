KIRKLAND, Wash., July 19, 2023 /PRNewswire/ -- G12 Communications, a leading provider of telecommunications solutions, is proud to announce the launch of fully integrated texting for Microsoft Teams. With this powerful texting functionality, G12 transforms organizations' texting engagement and enhances the customer journey on a communication channel that is widely used in North America.
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