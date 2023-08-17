Accomplished Executive to Advise and Refine Aggressive Strategies for Delivering Eagle Harbor Technologies' Novel Pulsed Power Solutions to Semiconductor Manufacturing Industry.
SEATTLE, Aug. 17, 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Eagle Harbor Technologies, Inc. (EHT), a leading developer of advanced solid-state pulsed power systems, is pleased to announce Gary Bultman has joined EHT as a strategic advisor. With his extensive experience in the semiconductor industry, Mr. Bultman will provide his expertise on product roadmaps to integrate pulsed power systems into this industry.
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