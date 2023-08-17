Grundéns newest head to toe offerings provide solutions all anglers can trust.
POULSBO, Wash., Aug. 17, 2023 /PRNewswire/ -- Grundéns, producer of the world's leading fishing apparel and footwear, today announces its fall and winter 2023 collection is now available. The collection includes the new Deviation Sherpa Ankle Boot, which builds on the success of the existing Deviation Ankle boot, by providing a rugged versatility and all-day comfort. Additionally, a slew of innovative layering pieces and a wading boot round out the collection, ensuring anglers have gear they can trust for any conditions mother nature throws at them.
kAmQ~FC ?6H u2==^(:?E6C a_ab =:?6 :?4=F56D ?6H 7@@EH62C 2?5 =2J6C:?8 A:646D E92E E2<6 G6CD2E:=:EJ[ 5FC23:=:EJ[ 2?5 2==\52J 4@>7@CE E@ ?6H =6G6=D[Q D2JD pD9 (:==:2>D[ '! @7 |2C<6E:?8] Q(6 56D:8?65 E96D6 ?6H u2==^(:?E6C AC@5F4ED H:E9 2?8=6CD ?665D DBF2C6=J :? >:?5[ <?@H:?8 E96J H2?E E@ ECFDE E96:C 862C `__T @7 E96 E:>6 H:E9 ?@ 6I46AE:@?D]Qk^Am
kAmu@C =@?8 4@=5 52JD @? E96 H2E6C @C H62C:?8 2C@F?5 E96 5@4< 2D E96 H:?E6C H62E96C D6ED :?[ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcf_cg\`U2>Aj9laf``cgg`ebU2>AjFl9EEADTbpTauTau8CF?56?D]4@>Tau4@==64E:@?DTau7:D9:?8\7@@EH62CTauAC@5F4EDTau56G:2E:@?\D96CA2\2?<=6\3@@EU2>Aj2ls6G:2E:@?Z$96CA2Zp?<=6Zq@@EQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qms6G:2E:@? $96CA2 p?<=6 q@@Ek^2m 42? 92?5=6 2?J 4@?5:E:@?] s6D:8?65 E@ 6=6G2E6 E96 CF8865 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcf_cg\`U2>Aj9lbfbbcfegahU2>AjFl9EEADTbpTauTau8CF?56?D]4@>Tau4@==64E:@?DTau7:D9:?8\7@@EH62CTauAC@5F4EDTaue\56G:2E:@?\2?<=6\3@@EU2>Aj2ls6G:2E:@?Zq@@EQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qms6G:2E:@? q@@Ek^2m[ E9:D ?6H 3@@E 762EFC6D 2 9:89\A:=6 7=6646 :?DF=2E:@? A24<286] r@FA=65 H:E9 2 ?@?\>2C<:?8[ =F8865[ CF336C @FED@=6[ E96 s6G:2E:@? $96CA2 q@@ED AC@G:56 8@\2?JH96C6 AC@E64E:@? H:E9 F=E:>2E6 H2C>E9 2?5 4@>7@CE] pG2:=23=6 :? >6?VD 2?5 H@>6?VD] |$#! kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS`ch]hhk^DA2?m]k^Am
kAm%96 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcf_cg\`U2>Aj9lggdg`hh`gU2>AjFl9EEADTbpTauTau8CF?56?D]4@>TauAC@5F4EDTau32==2DE\D96CA2\;24<6EU2>Aj2lq2==2DEZ$96CA2Zy24<6EQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmq2==2DE $96CA2 y24<6Ek^2m 56=:G6CD H2C>E9 2?5 4@>7@CE 7@C 4@=5 52JD @? @C @77 E96 H2E6C] x>A64423=J 3=6?565 H:E9 7F?4E:@?2=:EJ E@ AC@E64E 7C@> E96 6=6>6?ED[ E96 $96CA2 7=6646\=:?65 3@5J 2?5 c_v :?DF=2E65 D=66G6D 6?G6=@A J@F :? 2 =2J6C @7 H2C>E9 H9:=6 E96C>@C68F=2E:?8 3@5J 962E E@ >2:?E2:? J@FC A6C764E E6>A6C2EFC6 ?@ >2EE6C J@FC 24E:G:EJ =6G6=] %96 $96CA2 y24<6E :D 7:?:D965 @77 H:E9 2 s(# 4@2E:?8 E@ AC@E64E J@F 7C@> 2== =:BF:5D 2?5 DE2:?D J@F >:89E 6?4@F?E6C 2E D62] |$#! kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS`bh]hhk^DA2?m]k^Am
kAm%96 2==\?6H k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcf_cg\`U2>Aj9l`fgfebafc`U2>AjFl9EEADTbpTauTau8CF?56?D]4@>TauAC@5F4EDTau32==2DE\:?DF=2E65\;24<6EU2>Aj2lq2==2DEZ:?DF=2E65Zy24<6EQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmq2==2DE :?DF=2E65 y24<6Ek^2m 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcf_cg\`U2>Aj9lagd_fdgabeU2>AjFl9EEADTbpTauTau8CF?56?D]4@>TauAC@5F4EDTau32==2DE\:?DF=2E65\G6DEU2>Aj2lG6DEQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmG6DEk^2m 8:G6D 2?8=6CD 2 4@>7@CE23=6 =2J6C:?8 @AE:@? 7@C E96 4@=56DE 52JD[ @C 2? @FE6CH62C @AE:@? 7@C >:=56C 52JD @? E96 H2E6C] qF:=E H:E9 2? g_v x?DF=2E:@? G2=F6 H:E9 2 BF:=E65 =:?:?8[ 3@E9 E96 ;24<6E 2?5 G6DE AC@G:56 2==\52J H62C23:=:EJ 2?5 AC@E64E:@?] r@>7@CE 2?5 7F?4E:@?2=:EJ 5@?VE DE@A E96C6 2D E96 F=EC2\4@>7J 4@EE@?\A@=J @FE6C :D s(# EC62E65 E@ C6A6= =:BF:5D 2?5 DE2:?D E92E :?6G:E23=J 23@F?5 :? 7:D9:?8 6?G:C@?>6?ED] p55:E:@?2==J[ E96 q2==2DE x?DF=2E65 y24<6E 762EFC6D 2? 25;FDE23=6 9@@5] y24<6E |$#! kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS`fh]hhk^DA2?m] '6DE |$#! kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS``h]hhk^DA2?m]k^Am
kAmu@C r@>>6C4:2= 7:D96C>6?[ 862C >FDE 36 23=6 E@ H:E9DE2?5 92CD9 H@C<:?8 4@?5:E:@?D H9:=6 >66E:?8 E96 ?665D @7 E96:C DE@A 2?5 DE2CE @?\564< 2?5 @?\D9@C6 =:76DEJ=6 ] %96 ?6H k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcf_cg\`U2>Aj9lbahcchg_`fU2>AjFl9EEADTbpTauTau8CF?56?D]4@>TauAC@5F4EDTauH@>6?D\36C:?8\7=6646\7F==\K:A\9@@5:6U2>Aj2l(@>6?TafDZq6C:?8Zu=6646ZuF==Z+:AZw@@5:6Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm(@>6?VD q6C:?8 u=6646 uF== +:A w@@5:6k^2m[ 2 4@F?E6CA2CE E@ E96 (@>6?VD q6C:?8 `^c +:A AF==@G6C[ 5@6D ;FDE E92E H9:=6 @776C:?8 6G6? >@C6 49@:46 2?5 =2J6C:?8 62D6 7@C 6G6CJ 2?8=6C] p D@7E 4@C565 7=6646 6IE6C:@C 2?5 3CFD965 :?E6C:@C H:4<D[ H2C>D[ 3C62E9D[ 2?5 @776CD A=FD9 4@>7@CE] p3C2D:@?\C6D:DE2?E[ s(#\EC62E65 DEC6E49 H@G6? @G6C=2JD @? E96 7C@?E 2?5 324< J@<6 2C6 56D:8?65 E@ =2J6C D>@@E9=J F?56C 3:3 DEC2AD] |$#! kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmS`bc]hhk^DA2?m]k^Am
kAm%@ C@F?5 @FE E96 H25:?8 4@==64E:@?[ vCF?5é?D 92D H@C<65 5:=:86?E=J E@ 4C62E6 2 9:89\A6C7@C>:?8 H25:?8 3@@E 3F:=E E@ E96 3C2?5VD CF8865 DE2?52C5D] %96 ?6H k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcf_cg\`U2>Aj9lcab`egcddgU2>AjFl9EEADTbpTauTau8CF?56?D]4@>TauAC@5F4EDTau32?<D:56\H25:?8\3@@E\G:3C2>U2>Aj2lq2?<D:56Z(25:?8Zq@@EQ C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmq2?<D:56 (25:?8 q@@Ek^2m :D 56D:8?65 E@ 7F?4E:@? 2D 2 DJDE6> H:E9 @FC ?6H k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcf_cg\`U2>Aj9la_e_h_abgdU2>AjFl9EEADTbpTauTau8CF?56?D]4@>Tau4@==64E:@?DTau7=J\4@==64E:@?U2>Aj2lq@F?52CJZ(256CZ4@==64E:@?Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qmq@F?52CJ (256C 4@==64E:@?k^2m] ~776C:?8 EC:65 2?5 E6DE65 7:E E@86E96C H:E9 2 AC6>:F> H2E6CAC@@7 }F3F4< =62E96C 4@?DECF4E:@?[ E96 q2?<D:56 H25:?8 3@@ED 2C6 3F:=E E@ AC@G:56 E96 >@DE 4@>7@CE23=6 H25:?8 6IA6C:6?46 @? E96 >2C<6E] r@>A2E:3=6 H:E9 E96 vCF?5é?D wt)pv#x!™ 4=62E 2?5 DEF5 DJDE6> 7@C E96 F=E:>2E6 EC24E:@? A24<286] |$#! kDA2? 4=2DDlQI?\>@?6JQmSach]hhk^DA2?m]k^Am
kAm%96 6?E:C6 =:?6FA @7 2AA2C6= 2?5 7@@EH62C :D 2G2:=23=6 ?@H 2E DA64:2=EJ C6E2:=6CD 24C@DD E96 4@F?ECJ 2?5 2E k2 9C67lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^=:?<^nEl_U2>Aj=l6?U2>Aj@lbhcf_cg\`U2>Aj9lbbgceaebgU2>AjFl9EEATbpTauTauHHH]8CF?56?D]4@>TauU2>Aj2lHHH]vCF?5TrbTph?D]4@>Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<QmHHH]vCF?5é?D]4@>k^2mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6Qm]k^DA2?m $2>A=6D 7@C >65:2 2C6 2G2:=23=6 3J 4@?E24E:?8 kDA2? 4=2DDlQI?\A6CD@?Qmy24< }:4<6?Dk^DA2?m 2E k2 9C67lQ>2:=E@i;24<]?:4<6?Do324<3@?6]>65:2Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm;24<]?:4<6?Do324<3@?6]>65:2k^2m]k^Am
kAmk6>mpq~&% v#&}sÉ}$ik^6>mk^Am
kAmk6>mxE 3682? ?62C=J `__ J62CD 28@ @? E96 H6DE 4@2DE @7 kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$H656?k^DA2?m[ :? E96 D>2== 7:D9:?8 G:==286 @7 vCF?5DF?5 H96? r2C= p] vCF?5é? 3682? AC@5F4:?8 H2E6CAC@@7 @:= D<:?D E@ AC@E64E }@CE9 $62 7:D96C>6? 7C@> E96 9@DE:=6 H62E96C E92E @7E6? 244@>A2?:65 E96:C ;@3D] %@52J[ D@>6 E9:?8D 92G6 492?865 3FE vCF?5é?D 4@>>:E>6?E E@ DFAA=J:?8 2?5 DFAA@CE:?8 4@>>6C4:2= 7:D96C>6?[ DA@CE 7:D9:?8 6?E9FD:2DED 2?5 32DD 2?8=6CD C6>2:?D] %96 3C2?5 @776CD E96 >@DE G6CD2E:=6 =:?6FA @7 7:D9:?8 @FE6CH62C[ DF? AC@E64E:@?[ 7@@EH62C[ 2?5 2446DD@C:6D 2G2:=23=6] vF:565 3J Q(6 pC6 u:D9:?8[Q E96 3C2?5 @A6C2E6D 8=@32==J 7C@> kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm!@F=D3@[ (2D9:?8E@?k^DA2?m 2?5 q@C2D[ kDA2? 4=2DDlQI?\=@42E:@?Qm$H656?k^DA2?m] {62C? >@C6 2E vCF?5é?D]4@>k^6>mk^Am
kA :5lQ!&#{Qmk:>8 2=ElQr:D:@?Q 96:89ElQ`aQ DC4lQ9EEADi^^4a`a]?6E^4^:>8^72G:4@?]A?8nD?l{pgf`gfU2>AjD5la_ab\_g\`fQ E:E=6lQr:D:@?Q H:5E9lQ`aQ ^m ':6H @C:8:?2= 4@?E6?Eik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^8CF?56?D\72==\a_ab\CF8865\7@@EH62C\2?5\:??@G2E:G6\?6H\=2J6C:?8\@AE:@?D\2G2:=23=6\?@H\b_`h_bhad]9E>=Q :5lQ!#}&#{Q C6=lQ?@7@==@HQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]AC?6HDH:C6]4@>^?6HD\C6=62D6D^8CF?56?D\72==\a_ab\CF8865\7@@EH62C\2?5\:??@G2E:G6\?6H\=2J6C:?8\@AE:@?D\2G2:=23=6\?@H\b_`h_bhad]9E>=k^2mk^Am
kAm$~&#rt vCF?5é?Dk^Am
kAmk:>8 DC4lQ9EEADi^^CE]AC?6HDH:C6]4@>^CE]8:7n}6HDxE6>x5l{pgf`gfU2>Aj%C2?D>:DD:@?0x5la_ab_g`f`adf!#0}t($0&$!#00000{pgf`gfU2>Ajs2E6x5la_ab_g`fQ DEJ=6lQ3@C56Ci_AIj H:5E9i`AIj 96:89Ei`AIjQ ^mk^Am