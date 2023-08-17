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Grundéns newest head to toe offerings provide solutions all anglers can trust.

POULSBO, Wash., Aug. 17, 2023 /PRNewswire/ -- Grundéns, producer of the world's leading fishing apparel and footwear, today announces its fall and winter 2023 collection is now available. The collection includes the new Deviation Sherpa Ankle Boot, which builds on the success of the existing Deviation Ankle boot, by providing a rugged versatility and all-day comfort. Additionally, a slew of innovative layering pieces and a wading boot round out the collection, ensuring anglers have gear they can trust for any conditions mother nature throws at them.


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