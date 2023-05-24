LACEY, Wash., May 24, 2023 /PRNewswire/ -- Scott Erickson, CTO and 4th generation owner of Harbor Foods, passed away unexpectedly of natural causes, Wednesday, May 24th in his home. Scott was 52.
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