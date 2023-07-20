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 Untreated menopause takes a heavy toll on women and the U.S. healthcare system

SEATTLE, July 20, 2023 /PRNewswire/ -- Lack of access to quality, specialized medical care for menopause is causing women to suffer needlessly and the U.S. healthcare system to bear the brunt of unnecessary costs. A new study commissioned by Gennev, the nation's leading virtual menopause clinic provider, shows that medical and prescription costs for women ages 45-54 experiencing menopause are 47 percent higher on average than the general population of women in the same age band. The per member per month expense for these women experiencing menopause averaged $1,243, compared to $848 for the total population.


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