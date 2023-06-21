(PRNewsfoto/Healthy Pet)

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 By Healthy Pet

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Appointment marks Mischaikov's return to leadership position 

FERNDALE, Wash. , June 21, 2023 /PRNewswire/ -- Healthy Pet, the pet industry leader in sustainably sourced absorption substrates, has announced the appointment of Ted Mischaikov as chief executive officer (CEO) effective May 28, 2023.


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