Appointment marks Mischaikov's return to leadership position
FERNDALE, Wash. , June 21, 2023 /PRNewswire/ -- Healthy Pet, the pet industry leader in sustainably sourced absorption substrates, has announced the appointment of Ted Mischaikov as chief executive officer (CEO) effective May 28, 2023.
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